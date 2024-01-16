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全球最大主權基金︰通脹壓力大　未來幾年回報率低

個人增值 12:16 2024/01/16

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全球最大主權基金：通脹壓力大 未來幾年回報率低

市場押注今年可能快速減息、利好風險資產前景，但一些機構投資者的展望比較悲觀。全球最大主權財富基金、挪威主權財富基金警告，由於通脹壓力可能持續存在，未來市場回報率不樂觀。

通脹壓力將持續更長

挪威主權基金CEO Nicolai Tangen在達沃斯世界經濟論壇上接受彭博採訪時表示：「在回報方面，我們並不十分樂觀。」

他說：「潛在的通脹壓力更大，我認為這種壓力將持續更長時間，」他認為各國央行對過快減息會非常謹慎，因為他們加息太慢了。

Tangen稱：「我們面臨一些潛在的通脹壓力，許多國家的工資需求非常高，這應該會導致未來通脹出現螺旋式上升。」其他負面因素還有氣候影響、地緣政治、貿易路線等等。

快速加息已致負面影響

Tangen認爲，央行快速加息對經濟產生了影響，尤其是對負債企業和房地產市場產生了負面影響，他補充説，「資本成本大幅飆升」 的大部分情況可能已經過去，「從現在開始，未來可能會趨於正常化」。

挪威主權財富基金成立於1990年代，旨在將挪威的石油和天然氣收入投資到海外。它又稱挪威銀行投資管理公司（Norges Bank Investment Management，NBIM），是全球最大的單一股票所有者。NBIM管理著1.5萬億美元資產（約合11.74萬億港元），目前持有超過 9,000 家公司的股份，約佔全球上市公司總股份的 1.5%，以及固定收益、房地產和可再生基礎設施領域的資產。

撰文：葉雨

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