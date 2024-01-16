世上首位萬億富豪或10年內出現　真正「富可敵國」　5大富豪每小時賺進1億元

▲ 世上首位萬億富豪或10年內出現？頭5名富豪近4年疫情每小時賺進1億，同時防疫封城累50億人更窮。

樂施會周一（15日）於瑞士達沃斯舉行的全球不平等年度評估中表示，世界可能在十年內出現第一名「萬億富翁」，即擁有1萬億美元（將7.8萬億港元）身家。該慈善組織多年來一直在世界經濟論壇年會舉行期間強調超級富豪與全球大多數人口日益擴大的貧富差距，也認為自新冠疫情以來，如此差距進一步加劇。

5大富豪身家近4年疫情間勁彈逾倍

相當於每小時賺1,400萬美元

樂施會先前於周日（14日）發表報告指，根據對《福布斯》截至2023年11月底的即時億萬富豪榜與2020年3月的榜單進行比較分析，發現2020年3月至2023年11月期間，世上五名最富有人士的財富實際增長114%。此外2020年至2023年間，這個精英群體的淨資產從4,050億美元增至8,690億美元，相當於每小時增加1,400萬美元（約1億港元）。

該組織表示，這五名億萬富豪分別為特斯拉（美：TSLA）行政總裁馬斯克（Elon Musk）、奢侈品集團LVMH大股東阿爾諾（Bernard Arnault）及其家族、亞馬遜（美：AMZN）創辦人貝索斯（Jeff Bezos）、甲骨文（美：ORCL）創辦人艾里森（Larry Ellison）和「股神」巴菲特。

馬斯克期內身家勁升七倍或2,162億美元

單計美國億萬富翁，他們的財富較2020年增加1.6萬億美元，升幅46%。截至去年11月底，馬斯克、貝索斯和艾里森三人的財富近4年內增加了84%。相較下，美國聯儲局消費者金融調查顯示2019年至2022年間，美國人的平均實際淨資產中位數僅增長37%至192,900美元。

2020年3月至2023年11月身家增長金額（美元） 期內增幅 馬斯克 Elon Musk 2,162億 737% 貝索斯 Jeff Bezos 327億 24% 艾里森 Larry Ellison 752億 107% 資料來源：樂施會

樂施會也指出，最富有的1%人士擁有全球43%金融資產。中東、亞洲和歐洲的比例更高，這些地區的最富有人士擁有超過47%財富。

美國樂施會主席兼行政總裁Abby Maxman稱，美國是地球上最多億萬富翁的家園；但另一方面，不少美國人正面對低得可憐的工資、不公平稅法和公共服務匱乏等等不必要的困難。她形容，馬斯克和貝索斯這些名字已經成為「污糟錢」的代名詞。

防疫封城累近50億人窮上加窮

樂施會臨時執行董事Amitabh Behar表示，報告顯示世界正在進入「分裂的十年」，頭五名億萬富翁的財富增加一倍，但同時近50億人卻變得更加貧窮。因為自新冠疫情爆發以來，很多發展中國家進行防疫封鎖，卻無法向國民給予相當於富裕國家所能提供的財政支援。

Behar亦表示，世人很快會目睹第一個擁有「1,000個十億」美元的人：

很快，樂施會預測我們將在十年內出現一位萬億富翁（trillionaire） ...而與貧困作鬥爭，我們需要比200年更多的時間。

一個人若然達到萬億美元身家的里程碑，代表他或她擁有與石油大國沙特阿拉伯同等的價值，真正稱得上「富可敵國」。

Behar稱，任何公司或個人都不應該對人們的經濟和生活擁有如此大的權力，更認為「任何人都不應該擁有十億美元」。

撰文：黃正軒

相關文章：

不願接受2億遺產 太子女邀50位陌生人決定用途 「我繼承財富沒付出代價」

「中國網遊教父」成美國第二大外籍地主 擁801平方公里林地

百威大股東476億元股份交棒兒子 盤點近年子承父業的富二代

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經