美國信用卡拖欠率升至十年高點　10%帳戶只還Min Pay

▲ 美國信用卡拖欠率升至十年高點 10.31%帳戶只還Min Pay

高通脹、高利率下，美國消費者承受的信用卡債務壓力愈來愈重。費城聯邦儲備銀行最新報告顯示，去年第三季，所有階段（逾期30天、60天和90天）的信用卡拖欠率均大幅上升，超越疫情前的水平，逾10%的賬戶只還最低還款額。

信用卡拖欠率升至十年高點

該報告分析了美國大型銀行向美聯儲提供的消費者信用卡和抵押貸款數據，發現在2023第三季，3.19%的信用卡餘額逾期30天（高於第二季的 2.76%）；2.21%的餘額拖欠60天以上（高於第二季的1.91%）；1.52%嚴重拖欠90天或以上（高於第二季的1.32%）。大約10%的信用卡借款人欠款超過5,000美元（約3.9萬港元）。

報告稱，信用卡拖欠率超過了2019年第四季的水平，接近2012年有紀錄以來的最高點。

以債冚債 循環餘額增至4.7萬億元

愈來愈多人循環使用全部或部分信用卡餘額。2023年第三季，循環餘額的規模增加至6044.3億美元（約4.73萬億港元），佔總餘額的比例升至70%。

10.31%帳戶只還Min Pay

截至第三季度，僅33.18%的帳戶已全額還清餘額，是自2020年第四季以來的最低比例。有10.31%的帳戶只支付最低還款額， 是2019年第4季以來首次突破10%。

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為了應對拖欠卡數情況惡化，銀行在最近四個季度減少了信貸額度的增加，並更頻繁地降低信貸額度。

高通脹高利率加重財務壓力

彭博指出，這些數字顯示美國家庭財務面臨壓力，疫情後生活成本飆升，但收入水平未能跟上。

據CNN報道，持續近三年的高通脹和強勁的消費支出，導致消費者債務尤其是信用卡餘額不斷膨脹。美聯儲上周發布的數據顯示，2023年11月，美國未償信貸餘額首次突破5萬億美元（約39.1萬億港元）大關。

拖欠率上升之際，債務正變得極為昂貴。美聯儲貨幣政策緊縮行動下，利率達到二十年來的最高水平。

CNN援引Bankrate高級行業分析師Ted Rossman指，意外的醫療費用、意外的房屋或汽車維修費及日常開支導致人們陷入信用卡債務。他表示，過去幾年這種情況非常常見，高通脹使得天然氣、食品雜貨等日常用品都變得更加昂貴，這仍是一個很難打破的循環。

撰文：葉雨

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