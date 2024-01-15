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不願接受2億遺產　太子女邀50位陌生人決定用途　「我繼承財富沒付出代價」

個人增值 17:42 2024/01/15

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不願接受2億遺產　太子女邀50位陌生人決定用途　「我繼承財富沒付出代價」

如果某天你被告知將繼承2億元財產，你會怎麽分配？買車、買樓、買地？而真正的繼承人表示：不勞而獲的「人生彩票」，她受之有愧。

奧地利的Marlene Engelhorn繼承了製藥公司巴斯夫創始人祖母的億萬財產，本應作為太子女享受人生的她，卻決定隨機抽取50個奧地利人來決定她財產的絕大部分如何使用——以此來呼籲人們重視財富平等，抗議奧地利政府取消遺產稅、呼籲對富人多徵稅。

隨機邀請1萬人參與 選50人決定億元遺產用途

居住在維也納的Marlene Engelhorn今年31歲，她希望請50位奧地利人來決定她的2500萬歐元（約2億元）財產應該如何重新分配。

「我繼承了財富，也因此獲得了權力，但我並沒有為此付出任何代價，而政府甚至都不收稅。」

奧地利在2008年取消了遺產稅，是為數不多的不徵收遺產稅以及死亡稅的歐洲國家之一。

Engelhorn認為這是不公平的。

她是Friedrich Engelhorn——德國化學製藥公司BASF創始人的孫女，2022年9月她的祖母去世，她因此繼承了千萬歐元的財產。據福布斯統計，Traudl Engelhorn-Vechiatto的財產約為42億美元，而在Friedrich Engelhorn去世之前，她的孫女就已經宣稱自己想要捐出祖母留給她遺產的90%。

為實現她的計劃，她將邀請50名奧地利公民組成「良好再分配委員會（Good Council for Redistribution）」，2024年1月10日，一萬封邀請函已經被隨機寄給奧地利公民。

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而想要加入該委員會的人，可以通過網上或電話注冊。在最初隨機抽樣的一萬名奧地利公民中，將會選出50位成為委員會成員，此外還有15名候補人員。

「如果政客不履行他們重新分配的職責，那麼我必須自己重新分配我的財富，」

Marlene Engelhorn在她的聲明中解釋道。「許多人靠一份工作勉強維持生計，還要為自己工作所賺到的每一歐元納稅，在我看來這就是政治的失敗，一旦政治失敗了，公民就必須自己解決問題。」

用途受社會組織監督 未達共識將退回

展望研究所（Foresight Institute）的常務董事Christoph Hofinger支持這一倡議，他表示「良好再分配委員會」將會由「來自各個年齡階層、聯邦州、社會階層和背景」的50人組成。他表示，這個組織將被要求為共同制定符合公共利益的解決方法出謀劃策。

在2024年3月～6月間，為了制定遺產分配方案，該委員會將在學術界與民間社會組織的陪同下，於薩爾茨堡舉辦一系列會議。邀請函中顯示，會議保證將無障礙進行。他們將承擔所有差旅費，以及兒童看護與翻譯服務費用，每參加一個周末的會議都將獲得1200歐元（約1萬元）的津貼——這意味著Engelhorn資產將產生36萬歐元（約308萬元）的額外成本。

Marlene Engelhorn表示，因為他們的討論將「服務於民主制度」，因此參與者需要得到一定程度的獎勵。

「我沒有否決權，」她表示，「我將我的財產交給這50個人支配，同時也將我的信任托付給他們。」但如果這50個人無法就如何使用這筆錢提出「得到廣泛支持」的決定，那麼這筆錢就會回到Marlene Engelhorn手中。

目前還沒有具體數據顯示Marlene Engelhorn保留了多少財產，但相關人士向BBC透露，Marlene Engelhorn保留了一部分財產用作財務緩衝。

曾參與抗議活動 要求「向富人多徵稅」

2022年5月，奧地利大量左翼活動人士走上街頭，呼籲建立更公平的稅收制度，Marlene Engelhorn便是其中一員。

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在過去的十年裏，美國與歐洲有越來越多的富豪開始呼籲政府徵收更高的稅收，包括向最富有的人徵收財富稅。而在這一次的抗議活動中，有150名富豪就此簽署了聯名信。

Marlene Engelhorn在活動中表示：「作為一個一生都在享受財富帶來的好處的人，我深知我們的經濟有多麽扭曲，我不能再袖手旁觀，等別人來改變現狀⋯⋯今年又將有25億人陷入極端貧困，我們已經走到了盡頭。」

撰文︰涂宇佳

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