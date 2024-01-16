▲ 1840年英國寄出！史上首封貼郵票信件拍賣，估價逾1,950萬！

蘇富比（Sotheby's）將於2024年2月舉行的「The One」紐約拍賣會拍賣自13世紀至今環球一些最珍奇罕有的藏品，當中包括「史上第一個使用預付黏貼郵票的郵寄信封」。此英國古董信封上貼着郵票在寄送當年1840年值1便士（British penny），目前拍賣行估價150萬至250萬美元（折合約1,173.04萬至1,955.06萬港元）。

蘇富比表示，1840年5月2日星期六，這封穆爾雷迪信紙（Mulready letter-sheet）貼上面值1英國便士的「便士布萊克」（Penny Black，或稱「黑便士」）郵票後，從英國倫敦寄送予William Blenkinsop, Jr.，這名收件人當年35歲，是舊金巴倫郡（Cumbria）達爾斯頓（Dalston）一間鋼鐵廠的經理。達爾斯頓位於倫敦以西75英里。

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「史上第一封郵票信件」如何確認？

寄件日期成關健線索

拍賣行指出，這封信的日期是重要線索，雖然世上首款郵票Penny Black要到1840年5月6日才正式使用，但此前已被人「偷步使用」。在郵票發明前，透過郵件進行通信是一件複雜而危險的工作，因為郵費是由收件人支付，若然收件人拒絕付款，郵政部門只好自支費用。此外，郵差由於經常要收取和攜帶現金，他們和郵局時常遭到搶劫。

英國在1839年提出預付郵件費用、並建立統一郵資費率的概念。對於如何實施預付的問題，當局以100萬英鎊獎金作招徠，向公眾收集不同解決方案。在2,600多名參賽者彼此競爭下，最終得出兩種最佳解決方案，分別是「郵政信紙」和「郵票」。蘇富比表示，此舉造就「新文具和郵票的誕生」。

郵政信紙 vs. 郵票

郵票壓倒勝出

預付郵費方案之一的Mulready信紙，是一款由藝術家William Mulready設計的華麗包裝紙，上面印有插圖，表明郵資已預付。蘇富比稱，Mulready信紙能夠折疊成菱形信封，可以在重疊的邊緣處造成密封。這個設計當年來講可能很聰明，卻不受公眾歡迎，也未能流行起來，「諷刺該設計的漫畫幾乎立即出現。」

另一預付郵費方案Penny Black跟Mulready信紙同於1840年5月1日星期五首次發售，其郵資足以讓半盎司（或14克）重的信件在英國境內任意運輸，不問距離。該款貼紙印有年輕的維多利亞女皇的側面肖像。

Penny Black是專為所有其他種類的郵政文具，以及超重的Mulready信封和包裝紙而設計，這款貼紙立即成功，後來成為家傳戶曉「郵票」。反而Mulready信紙從第一天起便成為大眾嘲笑的對象。

「史上第一封郵票信件」更多細節位：

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是次拍賣屬罕見樣本 信封被重複利用寄送2次

既是郵政信紙 亦貼有郵票

儘管Penny Black和Mulready均於5月1日星期五發行，但要到隔周三5月6日才能使用。有少數人「偷步使用」這個全新郵政系統，有的被接受付款，有的不被接受，並被收取雙倍費用。然而，已知存在的Mulready加Penny Black雙組合信封，只有是次拍賣的這一個。

蘇富比表示，此樣本首次於1840年5月2日作為預付費信封寄出，蓋有Penny Black郵票。隨後該信封被收件者拆開後，發現是Mulready信紙，於是收件者又把它翻過來重複使用，於同件5月4日「以Mulready信紙的形式重新郵寄」。然而，內裡信件本身已經遺失，原始寄件者不得而知。

專門從事郵票、硬幣和其他收藏品的英國拍賣行Warwick & Warwick指出，Penny Black是所有郵票中最著名的。儘管考慮到它發行了6,800萬枚、並不罕見，但該行表示1840年5月發行任何版本的Penny Black，都具有很高的收藏價值。

蘇富比在2021年12月亦曾拍賣據稱是「已知最早的樣本」的1840年4月發行Penny Black郵票，在倫敦拍賣會上估價高達830萬美元，但最終流拍。

撰文：黃正軒

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