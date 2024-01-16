  • 18°C
香港時間 : 2024116日 (週二) 08:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

1840年英國寄出　史上首封貼郵票信件拍賣　估價逾1,950萬

個人增值 08:30 2024/01/16

分享：

分享：

1840年英國寄出！史上首封貼郵票信件拍賣，估價逾1,950萬！

蘇富比（Sotheby's）將於2024年2月舉行的「The One」紐約拍賣會拍賣自13世紀至今環球一些最珍奇罕有的藏品，當中包括「史上第一個使用預付黏貼郵票的郵寄信封」。此英國古董信封上貼着郵票在寄送當年1840年值1便士（British penny），目前拍賣行估價150萬至250萬美元（折合約1,173.04萬至1,955.06萬港元）。

蘇富比表示，1840年5月2日星期六，這封穆爾雷迪信紙（Mulready letter-sheet）貼上面值1英國便士的「便士布萊克」（Penny Black，或稱「黑便士」）郵票後，從英國倫敦寄送予William Blenkinsop, Jr.，這名收件人當年35歲，是舊金巴倫郡（Cumbria）達爾斯頓（Dalston）一間鋼鐵廠的經理。達爾斯頓位於倫敦以西75英里。 

點擊圖片放大

「史上第一封郵票信件」如何確認？
寄件日期成關健線索

拍賣行指出，這封信的日期是重要線索，雖然世上首款郵票Penny Black要到1840年5月6日才正式使用，但此前已被人「偷步使用」。在郵票發明前，透過郵件進行通信是一件複雜而危險的工作，因為郵費是由收件人支付，若然收件人拒絕付款，郵政部門只好自支費用。此外，郵差由於經常要收取和攜帶現金，他們和郵局時常遭到搶劫。

英國在1839年提出預付郵件費用、並建立統一郵資費率的概念。對於如何實施預付的問題，當局以100萬英鎊獎金作招徠，向公眾收集不同解決方案。在2,600多名參賽者彼此競爭下，最終得出兩種最佳解決方案，分別是「郵政信紙」和「郵票」。蘇富比表示，此舉造就「新文具和郵票的誕生」。

郵政信紙 vs. 郵票
郵票壓倒勝出

預付郵費方案之一的Mulready信紙，是一款由藝術家William Mulready設計的華麗包裝紙，上面印有插圖，表明郵資已預付。蘇富比稱，Mulready信紙能夠折疊成菱形信封，可以在重疊的邊緣處造成密封。這個設計當年來講可能很聰明，卻不受公眾歡迎，也未能流行起來，「諷刺該設計的漫畫幾乎立即出現。」 

另一預付郵費方案Penny Black跟Mulready信紙同於1840年5月1日星期五首次發售，其郵資足以讓半盎司（或14克）重的信件在英國境內任意運輸，不問距離。該款貼紙印有年輕的維多利亞女皇的側面肖像。

Penny Black是專為所有其他種類的郵政文具，以及超重的Mulready信封和包裝紙而設計，這款貼紙立即成功，後來成為家傳戶曉「郵票」。反而Mulready信紙從第一天起便成為大眾嘲笑的對象。

「史上第一封郵票信件」更多細節位：

點擊圖片放大
+3
+2

是次拍賣屬罕見樣本　信封被重複利用寄送2次
既是郵政信紙　亦貼有郵票

儘管Penny Black和Mulready均於5月1日星期五發行，但要到隔周三5月6日才能使用。有少數人「偷步使用」這個全新郵政系統，有的被接受付款，有的不被接受，並被收取雙倍費用。然而，已知存在的Mulready加Penny Black雙組合信封，只有是次拍賣的這一個。

蘇富比表示，此樣本首次於1840年5月2日作為預付費信封寄出，蓋有Penny Black郵票。隨後該信封被收件者拆開後，發現是Mulready信紙，於是收件者又把它翻過來重複使用，於同件5月4日「以Mulready信紙的形式重新郵寄」。然而，內裡信件本身已經遺失，原始寄件者不得而知。

專門從事郵票、硬幣和其他收藏品的英國拍賣行Warwick & Warwick指出，Penny Black是所有郵票中最著名的。儘管考慮到它發行了6,800萬枚、並不罕見，但該行表示1840年5月發行任何版本的Penny Black，都具有很高的收藏價值。 

蘇富比在2021年12月亦曾拍賣據稱是「已知最早的樣本」的1840年4月發行Penny Black郵票，在倫敦拍賣會上估價高達830萬美元，但最終流拍。

撰文：黃正軒

相關文章：

勞力士2024年加價　香港升幅4至5%　16款熱門Rolex最新官方價一覽

法拉利百達翡麗畢加索｜2023拍賣會之王　6大最貴成交奢侈品回顧

女子31元買二手花瓶　驚揭為大師珍品　84萬拍賣售出

理財最前線
直擊港人北上成風　連垃圾桶都在深圳買　香港人「其實好無奈」？

＝＝＝＝＝
理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 品味投資

最新專欄文章 更多

勞力士2024年加價　香港升幅4至5%　16款熱門Rolex最新官方價一覽
2024/01/14
勞力士2024年加價　香港升幅4至5%　16款熱門Rolex最新官方價一覽
【勞力士】內地手機品牌傳夥Rolex推別注版　外媒踢爆流出圖疑似造假
2024/01/13
【勞力士】內地手機品牌傳夥Rolex推別注版　外媒踢爆流出圖疑似造假
法拉利百達翡麗畢加索｜2023拍賣會之王　6大最貴成交奢侈品回顧
2023/12/31
法拉利百達翡麗畢加索｜2023拍賣會之王　6大最貴成交奢侈品回顧
【勞力士】溥儀百達翡麗4,900萬拍出膺最貴、Rolex售逾3,000萬　富藝斯鐘錶2023年總成交額17億
2023/12/23
【勞力士】溥儀百達翡麗4,900萬拍出膺最貴、Rolex售逾3,000萬　富藝斯鐘錶2023年總成交額17億
2023最可靠汽車排行榜　Tesla十大不入︰電動車問題比燃油車多8成
2023/12/21
2023最可靠汽車排行榜　Tesla十大不入︰電動車問題比燃油車多8成
成交 收集 搶劫 英鎊 港元 運輸 郵票 估價 拍賣 文娛藝術
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款