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兩大因素防礙美國減息　麥格理︰或致供給衝擊、引發通脹

外匯、商品、債券 08:00 2024/01/16

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兩大因素防礙美國減息 麥格理︰或致供給衝擊、引發通脹

中東衝突加劇導致「紅海危機」，加上巴拿馬運河而乾涸、受乾旱天氣影響，全球貿易陷入停滯，再有投行預計今年美聯儲或會對減息持謹慎態度。麥格理（Macquarie）表示，戰爭和氣候變遷是可能阻礙大幅減息的主要風險。

貨運停滯或致供給衝擊 引發通脹

麥格理策略師預測，地緣政治緊張局勢和乾旱導致的主要貿易通道乾涸，可能會令通脹率保持在2%以上，使美聯儲避免大幅減息。

以Thierry Wizman爲首的分析師12日在一份報告中指出：「戰爭和氣候變化正成為美聯儲激進大幅觀點的主要風險。」

胡塞武裝在紅海發動愈來愈多襲擊，貨運陷入停滯，巴拿馬運河仍然太乾涸，無法運輸那麼多船隻。Wizman稱，這令人回想起新冠疫情時的供給衝擊。

他認爲：「這些（干擾）可能會阻止收益率和盈虧平衡點下降，並導致美聯儲的寬鬆政策力度減弱。」

中東戰事令船隻改道 推高運輸成本

在中東水域拖運貨物的成本越來越高。追蹤貨櫃成本的Drewry世界貨櫃指數（World Container Index）顯示，自2023年12月初以來，運價已飆升超過122%。而馬士基（Maersk）和達飛海運（CMA CGA）等航運巨頭一直在對駛離該地區的船隻徵收附加費，因為繞行非洲的航線會增加航行時間。

上周五，美國和英國對也門胡塞武裝發動空襲後，油價飆升，這種風險就顯現了。

動盪最終可能會擠壓消費者的利益，因為紅海是一條主要的航運動脈，連接紅海和地中海的蘇伊士運河承載全球約12%的貿易量。

隨著船舶改道和運費飆升，全球很大一部分貨物的運輸成本也隨之增加，這可能會推高物價並推遲美聯儲減息。

巴拿馬運河乾旱 航道阻塞

全球貿易的另一個重要樞紐巴拿馬運河也有麻煩。嚴重乾旱使航道乾涸，可通過的船隻數量受限，造成大規模堵塞。

乾旱並不是唯一的氣候風險。去年11月，國際貨幣基金組織（IMF）的報告指出，日益頻繁的乾旱、洪水和風暴正在「對海上基礎設施構成嚴重威脅」。

撰文：葉雨

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