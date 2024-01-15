【北上消費】中伏想退貨？山姆超市&Costco退換貨攻略　食品安全賠償1000元起

▲ 【北上消費】山姆超市&Costco退換貨攻略 食品安全賠償1000元起

港人北上消費成風，最新Costco深圳店上周開幕，對撼勁敵山姆超市。然而最近卻有不少人在網上大呻中伏，稱在山姆超市購買的不少商品出現質量問題投訴無門，一時間成為關注點。

北上消費拒絕「食死貓」，本文盤點總結了山姆超市、Costco超市的售後渠道，以及相關的投訴渠道，如果你在消費過程中也遇到了質量問題、甚至是食品安全問題，這篇文章一定能夠幫助到你。

一、山姆超市退換貨

山姆基本退換貨規則： 3個月以內的非生鮮產品可以退換貨；生鮮產品無質量問題不接受退換貨 7天無理由退貨，需要在商品不影響二次銷售包裝完好且沒有使用過的情況下

（1）未使用未拆包裝

對於未拆包裝、未使用且不影響二次銷售的商品，山姆支持7天無理由退換貨。消費者可以通過山姆超市的APP於線上申請退換貨；或攜帶購物小票前去山姆超市服務台退換貨。

若小票遺失，但山姆APP上可以查到線下購物訂單號與記錄的，依然可以退換貨。

這種情況適合付款後發現買錯了、買多了的消費者。

線上

山姆超市APP>>>我的>>>退換貨>>>網購/實體售後單>>>申請退換>>>填寫相關信息

由於山姆APP主要用戶為內地消費者，線上退貨申請時，山姆可能會安排順豐快遞上門取貨，但該服務在香港是用不了的。可以預約本人在深圳的時間，填寫所在地的地址（比如在某餐廳吃飯時讓順豐來這裏取貨）；或自行前往山姆退貨。

註：按門店條規不同，選擇順豐上門取貨服務時，退款有一定概率會扣除20元快遞服務費。

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線下

携帶小票，或山姆APP裏的線下購買記錄，前往山姆門店服務台諮詢退換貨。

（2）已拆包裝發現質量問題

已拆包裝發現質量問題的，就需要走非常規路徑來要求退換貨，遇到食品安全問題的，甚至可以要求山姆商店賠償。需要注意，如果遇到質量問題一定要第一時間申請反映，並且拍照留下足夠的證據，提高索賠成功率。

1、前面的退換貨方法依然可以使用，但需要在申請時在APP中提供足夠的證據。

但根據網友分享的經驗，該方法不一定能迅速得到處理，因此需要進一步聯繫客服或山姆超市中國內地總部介入。

2、山姆超市APP內客服中心聯係人工客服

我的>>>我的服務>>>客服中心

進入客服中心聊天界面後，不斷要求其轉到人工客服，便可和人工客服溝通，協調退換貨事宜。

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3、聯係山姆總部客服電話處理

山姆總部客服電話為400-6336-868，語音轉到售後就是人工服務。

當然，山姆人工客服的賠付／處理方案你很可能不滿意，如若雙方僵持不下，消費者可經一步再聯係山姆總部的客服電話處理，總部客服的權限應該是高於門店客服。

我們在向山姆超市申請售後時，一定要明確並堅持自己的合理訴求。到底是質量差導致需要退換貨，或者是已經涉及到食品安全問題，需要索賠。按照中國內地的相關法規，食品安全問題需要十倍賠付，若十倍後的金額不滿1000元按1000元賠付處理。

這裏分享一則內地網友與山姆超市客服周旋的經歷可供參考，在山姆肉包吃出異物後，她堅持自己的訴求並持續與山姆超市溝通，最後從50元人民幣的賠償談到750元人民幣。

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二、Costco超市退換貨

除特殊產品外，基本上是無理由退貨，可以先撥打購物小票上的門店號碼咨詢。

退貨方式比較傳統，需要携帶商品與購物小票綫下退貨。

具體退換貨以及特殊產品條例如下：

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三、12315消費者協會

此外，我們還可以申請第三方的介入。所有在内地有關消費的糾紛都可以向消費者協會舉報投訴。

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微信搜索12315>>>進入12315小程序>>>選擇投訴單位>>>開始上傳證據

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為了提高維權成功的概率，上傳證據時要注意這幾點，後續相關工作人員會與你進一步溝通：

上傳證據時要注意這幾點︰ 完整描述消費的產品以及維權原因及經過

明確核心訴求（全額/部分退款、換貨、假一賠十）

提前準備好相關賬單與照片，可直接上傳

撰文︰涂宇佳

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