【財富自由】最常見的錯誤金錢觀念？專家：隨時錯失發達機會

抱持一種錯誤的金錢觀念足以招致破產?雖然聽來誇張,但也不是沒有可能。白手興家的個人理財網站「I Will Teach You To Be Rich」創辦人Ramit Sethi在其播客節目中請來一對財務陷入困難的30多歲美國中年夫婦講述其理財問題。他們兩人負債逾50萬美元,當中一大部份是房屋抵押貸款(樓按)。但33歲的丈夫David希望提早退休;其37歲太太Halima由於缺乏財務知識,將所有財務決策託付David,雖然後者已經定期將收入的一部份用於投資,但Halima對於投資自己的退休帳戶仍非常有保留:「我不喜歡把錢投入到我並不真正理解的事情中。」

投資市場如賭場?

專家:太驚輸就不可能贏

CNBC指出,理財網站MagnifyMoney在2019年進行的一個調查顯示,55%受訪者表示投資與賭博一樣有風險,這個結果反映Halima的憂慮跟大眾擔心的差不多。然而Sethi在節目中表示,這種觀念最終可能會讓人損失「數十萬甚至數百萬美元」:

那些相信(投資就像賭博)的人擔心他們會因為投資而蝕錢,但他們實際上損失了數十萬美元,如果他們明智地投資的話,他們本來可以得到的。

確實,投資並非總能賺錢,投入資金之前無法預知結果,但這不代表要提防所有類型的投資。Sethi表示,投資比實際賭博安全得多,這不是指加密貨幣或新企業等投機性投資,而是使用經得起時間考驗的投資策略,例如保持投資多元化、盡可能長時間投資,以及選擇風險水平適當的投資工具。

股票長期跑贏現金

新手建議從ETF起步入市

CNBC引用Sethi見解指出,互惠基金和交易所買賣基金(ETF)是新手投資者可以考慮的一些較輕易、較低門檻的入市途徑,它們的風險比起持有個股相對低。因為投資這些產品實際上是買入一籃子不同公司的股票,從而享有較廣泛的投資機會,並降低個別股票表現欠佳時拖垮整個投資組合的可能性。

股市有下跌時,亦有反彈時。一般從長遠來看,將資金投放於股市的人,往往比只持有現金的人擁有更好回報。這是由於現金會因為通脹而隨年月流失購買力。

將錢存入儲蓄帳戶並賺取利息,也是可取做法。但2024年美國息口見頂,銀行定期存款年利率有向下趨勢,有機會面臨減息、獲利縮小的再投資風險。而根據Bankrate數據,由於美國定期儲蓄帳戶的平均利率低於1%,不足以跑贏通脹。

另一方面,標普500指數過去50年的平均年回報率為10% 。因此,即使在熊市年份,仍最好將部份資金用於投資股市搏取機會,不宜全部用於儲蓄。

「投資不適合自己」是個迷思

Ramit Sethi說,並非每個人在成長過程中都學會了投資,有些人甚至可能從家人聽到「投資不適合我們」之類的訊息。不過,市面上有很多對用戶友善、而且低成本的投資方式,讓新手開始投入市場,每個想要累積財富的人都可以找到適合自己的方法。

他認為,那些說投資就像賭博的人不明白透過投資指數基金,實際上等同買入美國500間最佳公司的股票:

他們不明白,透過放眼長遠(過去70多年來股票回報率通常超過7%),他們可以改變自己的未來。

