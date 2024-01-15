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滙豐︰内地客湧港投保為「更好價值主張」 與港人北上消費同一道理

個人增值 08:00 2024/01/15

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滙豐保險：内地客湧港投保為「更好價值主張」 息口調整對分紅影響極小

去年通關後内地訪港旅客增加，帶動香港個人人壽新造業務增長。滙豐保險香港及澳門行政總裁文德華表示，2023年首三季，滙豐保險離岸業務佔整體新造業務保費39%，離岸業務中內地訪客業務佔70%。他對該公司及整個保險業的未來發展表示樂觀。

文德華認爲，港人去深圳山姆超市掃貨，和内地訪客湧港買保險，是同一道理，都是爲了「追求更好的價值主張（Value Proposition）」，「這就是市場定律」。

而因應港人北上就醫的熱潮，文德華透露，滙豐保險會在今年第二季推出專門針對大灣區的醫療保險計劃。

息口調整對保險分紅影響極小

文德華指，目前金融市場風險重重，美聯儲利率未來走勢未定，包括失業率、增長率在內的中國經濟因素也存在很多不確定性。在不確定的時期，人們會尋求更多保障和長期回報。因此，他認爲：「今年（保險市場）的需求將高於去年。」

文德華稱，息口變化對滙豐保險產品的分紅來説影響極小。他表示，滙豐保險做的是長期、多元化的機構投資，其中有債券等受息率影響較大的資產，同時還有受息率影響較小的資產，比如信貸、私募股權投資，所以整體分紅受加減息影響不大。

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撰文：葉雨

理財最前線
直擊港人北上成風　連垃圾桶都在深圳買　香港人「其實好無奈」？

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欄名 : 保險快訊

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