調查︰逾半家長感留學成本高於預期　44%會借貸支付教育費用

▲ 調查：過半家長感留學成本高於預期 44%會借貸支付教育費用

現在不少家長都計劃安排子女海外升學，但高昂的留學開支是家庭要面臨的一大經濟挑戰。Economist Impact《做足萬全準備：中國內地及香港家長如何為子女海外升學做好準備》研究報告發現，過半中港家長認爲子女留學成本高於預期，44%的家長表示會借貸支付教育費用。

70%讓子女海外讀大學

該報告由滙豐保險贊助，調查了中國内地和香港的1,000個高收入家庭的家長，其中内地、香港各500名，一半受訪者的子女目前在海外留學，另一半正在計劃當中。研究結果顯示，愈來愈多家長計劃安排子女於更年幼階段到海外升學。接近70%家長已經或正在計劃安排子女到海外接受大學教育，有21%家長表示正考慮安排子女到海外接受中小學教育，比現時已把子女安排在海外接受中小教育的家長（11%）較高。

▼ 點擊圖片放大

55%預期子女留學4~6年

留學時長方面，⼤多數受訪者計劃讓孩⼦出國留學⼀到六年，55%的受訪者預期讓子女留學4-6年，佔比最大，其次是1-3年（26.9%受訪者預期）。很少有家長計劃將孩⼦送到海外完成整個教育。

整體上，與香港家長相比，内地家長更願意讓孩子在海外學習更久：21%内地家長計劃讓孩子留學6年以上，而香港家長的這一比例是15%。

▼ 點擊圖片放大

熱門升學地擴展至英美以外 内地也受考慮

美國、英國、加拿大及澳洲仍然為熱門升學地點，但值得留意的是，16%家長表示會視亞洲地區，如日本或新加坡等作升學首選。

更多受訪者有意安排子女跨境就學。約7%香港受訪者考慮把內地視為就學選擇，而 6%內地受訪者則計劃尋求在港就學的機會，這與現時只有0.5%受訪者安排子女跨境就學比率顯著增加。

▼ 點擊圖片放大

44%家長會借貸支付教育費用

過半（58%）受訪者表示海外升學的費用高於預期。受訪者指出最常見的原因（24%）為住宿費及生活開支增加。有22%受訪者指出學費波動為超出預算的次要原因。由於海外升學需要大量資金，大多數（83%）家長表示用自己的積蓄來支付部分或全部費用。此外，44%家長表示會透過借貸來支付教育費用。

滙豐推出靈活多元貨幣儲蓄計劃

鑒於人們持續增長的海外發展需求，滙豐保險推出全新的儲蓄計劃「滙圖多元貨幣保險計劃」，提供9種貨幣選擇。該計劃供款年期選擇有躉繳保費/3年或5年，各貨幣年繳保費不同，詳情如下：

▼ 點擊圖片放大

滙豐保險香港及澳門產品業務主管張家俊表示，該計劃回本期最快4年，不同貨幣組合的回報率不同。

由第3個保單周年日起，或在已繳清所有保費後（以較遲者為準），客戶可隨時靈活將保單貨幣轉換成美元、人民幣、港幣、英鎊、加拿大元、澳元、歐羅、新加坡元或澳門幣，每年可轉換最多3次。同時，客戶可行使「保單分拆選項」，依照人生階段不同的海外活動需求調整財富配置。貨幣轉換選項及保單分拆選項可同時行使。

該計劃即日起於所有滙豐分行可供認購。保費折扣79 折，人民幣保單有額外達3%折扣。（詳情按此）

撰文：葉雨

相關文章：

海外留學每年平均花80萬元 兩成用於消閒 70%家長冀子女海外讀中小學

5大熱門留學地點 讀書兼移民方法一覽 低門檻地方有咩選擇？

【子女教育基金2023】5種理財工具、為外國留學作準備（附海外升學費用表）

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App