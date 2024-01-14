直擊港人北上成風　連垃圾桶都在深圳買　香港人「其實好無奈」？

連垃圾桶都北上去深圳買？有人去深圳山姆超市，有人在深圳Costco店排長龍；有人買足三車總值過萬元的商品，有人慨嘆其實香港人好無奈，今集《理財最前線》和你一起北上消費，探究背後原因！即用2分鐘睇以下影片︰

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