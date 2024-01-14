直擊港人北上成風 連垃圾桶都在深圳買 香港人「其實好無奈」？ 精明消費 09:00 2024/01/14 分享： 分享： 連垃圾桶都北上去深圳買？有人去深圳山姆超市，有人在深圳Costco店排長龍；有人買足三車總值過萬元的商品，有人慨嘆其實香港人好無奈，今集《理財最前線》和你一起北上消費，探究背後原因！即用2分鐘睇以下影片︰ 理財最前線 直擊港人北上成風 連垃圾桶都在深圳買 香港人「其實好無奈」？ 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 理財最前線 最新專欄文章 更多 交稅限期將至！「零息」稅貸留意條件 2厘以下門檻高 留意4件事 2024/01/07 交稅限期將至！「零息」稅貸留意條件 2厘以下門檻高 留意4件事 交稅優惠如何賺到盡？合併交稅、回贈最大化 2023/12/31 交稅優惠如何賺到盡？合併交稅、回贈最大化 【北上攻略】消費受騙／不小心過錯數？3大渠道 教你如何投訴追回 2023/12/24 【北上攻略】消費受騙／不小心過錯數？3大渠道 教你如何投訴追回 台灣高鐵攻略 國際旅客二人同行一人免費 兌票注意事項 2023/12/17 台灣高鐵攻略 國際旅客二人同行一人免費 兌票注意事項 【北上攻略】教你解鎖優惠券「高級玩法」 3折歎美食（附退款方法） 2023/12/10 【北上攻略】教你解鎖優惠券「高級玩法」 3折歎美食（附退款方法） 好市多（Costco，美：COST） Costco 山姆 旅遊熱話 網絡熱話 消費陷阱 消費資訊 著數優惠 商品 香港