  • 23°C
香港時間 : 2024114日 (週日) 13:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【思考致富】窮人才會功敗垂成　500案例證實︰貧富差距　在於面對挫折的意志力

個人增值 10:00 2024/01/14

分享：

分享：

【思考致富】窮人才會功敗垂成　500案例證實︰貧富差距　在於面對挫折的意志力

你認為貧富差距在於什麼？家庭背景？學習歷程？工作能力？抑或純粹是運氣？

以下這本書暢銷80年，累計賣出6000萬冊，堪稱是跨世紀拯救貧窮世代的聖經。

作者Napoleon Hill提出多個原因，其中一個令人最深刻、亦是最基本的道理︰意志力。

面對挫折，窮人選擇放棄，富人再往前跨一步。

窮人才會功敗垂成

大家耳熟能詳的挖金礦故事，便是來自此書。

十九世紀中爆發淘金潮，作者引述他一位朋友達比說，他叔叔也跟著染上「黃金熱」，赴西岸挖金礦做發財夢。

他不理會別人的戲謔：「從腦袋裡挖出來的金礦遠比從地底挖出來的還要多。」他圈了一塊地，然後揮起十字鎬和鐵鍬開挖。過程縱然艱辛，但他的黃金夢再明確不過了。

他敲敲打打幾個星期後，如願以償地挖到閃閃發亮的礦砂，但得先找機器設備才能掘出來。於是，他悄悄地掩埋好礦砂，返回馬里蘭州威廉斯堡老家，告訴親戚與幾名鄰居「挖到寶」了。他們湊齊一筆錢買進機器設備，隨即海運到當地。叔姪兩人也跟著啟程回到礦區。

他們將第一輛載滿礦砂的車開進冶煉廠，隨後便獲得證實，他們的礦場名列科羅拉多州蘊藏黃金最多的幾大區域裡。只要再載送個幾趟，他們就能還清債務，然後就等著坐收源源不絕的鈔票了。

挖土機越挖越深，叔姪倆的希望也越爬越高。然後，挫折來了，黃金礦脈突然消失。他們的淘金計畫頓時成了南柯一夢，金山銀礦化為泡影。他們不死心繼續挖掘，拚了老命想要找回礦脈，但終究徒勞無功。

幾百美元賣走金礦

最終，他們決定「放棄」，以幾百美元代價將機器設備賣給廢鐵收購商，然後跳上火車返回老家。

有些「爛鐵」收購商或許愚不可及，但他們交涉的這位卻不容小覷！他找來一位開礦工程師勘查礦脈，並稍微計算相關參數。最後這名工程師建議，先前的採礦計畫失敗，全因礦場主人不瞭解礦層走向的「斷層線」。根據他的計算結果，在達比叔姪停止挖掘之處只要再深入不到一公尺將可以找到礦脈！果真一語中的。

這位爛鐵收購商從礦區中開採出價值數百萬美元的金砂，那是因為他夠聰明，知道在放棄前先請教專家意見。

當時還很年輕的達比做足苦工，價值百萬美元的大筆財富卻流進廢鐵收購商的口袋。當初親友鄰居因為相信他，所以放心地將錢託付給他，後來他花了好幾年才還清每一分錢。

訪談500名當代富豪

近日一項調查顯示，富二代首次擊敗白手起家的富豪，這是否代表沒有良好的家勢，就不會致富？

Napoleon Hill透過訪談超過500位當代最有權勢的名流富豪，告訴大家，有很多原因都可以致富。

他訪談過美國總統威爾遜和羅斯福、發明大王愛迪生、石油大王洛克菲勒、美國汽車工業之父亨利．福特、派克公司創始人喬治．派克等衆多成功人士，將這些知名成功人士的致富祕訣梳理成十三條「成功白金法則」，搭配真人真事的成功案例，告訴大家一個道理︰

即使沒有背景、缺乏人脈、欠缺資金，只要擁有熾烈的致富渴望，你就有足夠的資格為自己爭取成功人生。

責任編輯︰廖毅然

更多理財好書︰

花光儲蓄才不枉此生　專家︰死前把財產清零　及早贈予下一代

財務也需要治療　「金錢創傷」障礙你賺更多的錢！3個階段自我療癒

史上首位億萬富翁　自命「沒有權利當窮人」　教導兒子有錢能換「道德的尊嚴」

理財最前線
直擊港人北上成風　連垃圾桶都在深圳買　香港人「其實好無奈」？

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 理財加油站

最新專欄文章 更多

40歲後有這8種生活習慣　人生可延壽20年
2024/01/13
40歲後有這8種生活習慣　人生可延壽20年
窮或是先天因素 但窮人思維是後天形成 百萬富翁揭窮富分水嶺
2024/01/09
窮或是先天因素 但窮人思維是後天形成 百萬富翁揭窮富分水嶺
超過一半人忽略財務規劃？是時候補救　4個步驟從零開始
2024/01/09
超過一半人忽略財務規劃？是時候補救　4個步驟從零開始
8旬總裁不服老　退休轉行健身教練　「不讓年齡決定我是誰」
2024/01/08
8旬總裁不服老　退休轉行健身教練　「不讓年齡決定我是誰」
2024新年目標愈列愈多　專家：你其實缺乏安全感　適度躺平更幸福
2024/01/07
2024新年目標愈列愈多　專家：你其實缺乏安全感　適度躺平更幸福
家庭教育 正能量 地緣政治 創業 網絡熱話 財務自由 黃金 退休 美元
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款