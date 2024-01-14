▲ 【思考致富】窮人才會功敗垂成 500案例證實︰貧富差距 在於面對挫折的意志力

你認為貧富差距在於什麼？家庭背景？學習歷程？工作能力？抑或純粹是運氣？

以下這本書暢銷80年，累計賣出6000萬冊，堪稱是跨世紀拯救貧窮世代的聖經。

作者Napoleon Hill提出多個原因，其中一個令人最深刻、亦是最基本的道理︰意志力。

面對挫折，窮人選擇放棄，富人再往前跨一步。

窮人才會功敗垂成

大家耳熟能詳的挖金礦故事，便是來自此書。

十九世紀中爆發淘金潮，作者引述他一位朋友達比說，他叔叔也跟著染上「黃金熱」，赴西岸挖金礦做發財夢。

他不理會別人的戲謔：「從腦袋裡挖出來的金礦遠比從地底挖出來的還要多。」他圈了一塊地，然後揮起十字鎬和鐵鍬開挖。過程縱然艱辛，但他的黃金夢再明確不過了。

他敲敲打打幾個星期後，如願以償地挖到閃閃發亮的礦砂，但得先找機器設備才能掘出來。於是，他悄悄地掩埋好礦砂，返回馬里蘭州威廉斯堡老家，告訴親戚與幾名鄰居「挖到寶」了。他們湊齊一筆錢買進機器設備，隨即海運到當地。叔姪兩人也跟著啟程回到礦區。

他們將第一輛載滿礦砂的車開進冶煉廠，隨後便獲得證實，他們的礦場名列科羅拉多州蘊藏黃金最多的幾大區域裡。只要再載送個幾趟，他們就能還清債務，然後就等著坐收源源不絕的鈔票了。

挖土機越挖越深，叔姪倆的希望也越爬越高。然後，挫折來了，黃金礦脈突然消失。他們的淘金計畫頓時成了南柯一夢，金山銀礦化為泡影。他們不死心繼續挖掘，拚了老命想要找回礦脈，但終究徒勞無功。

幾百美元賣走金礦

最終，他們決定「放棄」，以幾百美元代價將機器設備賣給廢鐵收購商，然後跳上火車返回老家。

有些「爛鐵」收購商或許愚不可及，但他們交涉的這位卻不容小覷！他找來一位開礦工程師勘查礦脈，並稍微計算相關參數。最後這名工程師建議，先前的採礦計畫失敗，全因礦場主人不瞭解礦層走向的「斷層線」。根據他的計算結果，在達比叔姪停止挖掘之處只要再深入不到一公尺將可以找到礦脈！果真一語中的。

這位爛鐵收購商從礦區中開採出價值數百萬美元的金砂，那是因為他夠聰明，知道在放棄前先請教專家意見。

當時還很年輕的達比做足苦工，價值百萬美元的大筆財富卻流進廢鐵收購商的口袋。當初親友鄰居因為相信他，所以放心地將錢託付給他，後來他花了好幾年才還清每一分錢。

訪談500名當代富豪

近日一項調查顯示，富二代首次擊敗白手起家的富豪，這是否代表沒有良好的家勢，就不會致富？

Napoleon Hill透過訪談超過500位當代最有權勢的名流富豪，告訴大家，有很多原因都可以致富。

他訪談過美國總統威爾遜和羅斯福、發明大王愛迪生、石油大王洛克菲勒、美國汽車工業之父亨利．福特、派克公司創始人喬治．派克等衆多成功人士，將這些知名成功人士的致富祕訣梳理成十三條「成功白金法則」，搭配真人真事的成功案例，告訴大家一個道理︰

即使沒有背景、缺乏人脈、欠缺資金，只要擁有熾烈的致富渴望，你就有足夠的資格為自己爭取成功人生。

責任編輯︰廖毅然

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