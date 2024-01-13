【勞力士】內地手機品牌傳夥Rolex推別注版　外媒踢爆流出圖疑似造假

▲ 【勞力士】realme 12 Pro旗艦手機傳夥Rolex推別注版？外媒踢爆流出圖疑似造假！

網傳中國內地手機品牌realme將與瑞士名錶勞力士（Rolex）合作，為realme 12 Pro旗艦手機系列推出聯乘別注版，震撼科技界。但有外媒踢爆相關的流出圖片疑似造假，種種情報只是捕風捉影，看來只屬一場美麗誤會。

▲ 疑似realme 12 Pro「勞力士別注手機」機身渲染圖流出。

「勞力士別注手機」流出機身渲染圖 但疑點重重

智能手機結合奢華名錶，不是沒有發生過，但通常只是土豪式改造的客製手機，手機品牌官方與錶廠合作是極為鮮有。這個罕見跨界傳聞，源自realme於1月10日在社交平台X發表帖文宣傳12 Pro，表示該系列將與「國際奢華腕錶大師」Olivier Saveo合作，更用上皇冠Emoji，雖然沒有提到勞力士品牌，但不其然令人聯想到勞力士的皇冠商標。附圖中可見Saveo手拿圓形相機鏡頭模組，疑為鈦合金圓環邊框的造型也帶有類似手錶錶圈的紋路。

該官方帖文公開不久後，就有爆料人士（@ZionsAnvin）同日在其X帳戶上載了另一張有Rolex標誌，據稱realme與勞力士合作的realme 12 Pro系列宣傳渲染圖，當中有一部藍色皮革機身、有黃金點綴的realme 12 Pro+特別版手機，旁邊放有一枚Datejust手錶。

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手機新聞網站GSMArena認為，該圖中手錶上顯示28日，或暗示realme新手機將於1月28日發表。但GSMArena也提醒勞力士Datejust沒有銷售這種藍色錶盤的款式，也強調該錶型售價達15,000美元，似乎也認為不可能發生「買手機送手錶」的事情。

設計師與勞力士無關 另有兩大破綻

有台媒指出，Olivier Saveo為法國鐘錶設計師，從未於勞力士任職，過往曾於法國小型鐘錶工坊工作，及後於2015年自創品牌。

此外，這張疑似流出圖的realme 12 Pro手機部份解象度極高，但勞力士Datejust的部份卻很低清，推測是有改圖者嘗試將Datejust錶面跟realme 12 Pro相機鏡頭模組的藍色部份拼湊起來。

而且，翻查勞力士官網每款手錶宣傳圖片，顯示日期都是28日，似乎有人只是搬勞力士官方錶圖作改圖素材，深入再想便難以視作暗示12 Pro的發布日。

以下才是realme 12 Pro官方帳戶宣傳圖：

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撰文：黃正軒

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