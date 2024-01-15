▲ 【CFA一級考試攻略】股票篇︰3條模擬試題 附詳細解釋及小貼士

CFA協會是全球投資專業人士組織，全新HKET理財博客【CFA考試攻略】運用CFA課程官方模擬考試題目，講解試題正確答案及分析考生常犯錯誤，幫助有興趣的讀者和CFA一級課程考生鞏固金融及投資知識。

CFA特許資格認證一向是全球金融界公認的專業認證資格，同時也是很多投資相關職位的職業門檻，因此大多有意投身金融投資工作的人士都會投考CFA。作為CFA協會考試發展部的一員，我希望透過這個全新專欄，在未來幾個月與各位準備投考CFA一級考試的考生以及有意更了解這個考試的讀者分享一些考試攻略和貼士，讓大家通過CFA協會的官方模擬試題，可以更深入理解考試範圍內的投資概念和知識。

這篇第一篇的攻略將聚焦最為人熟悉的資產類別——股票。

全球股市對於實現長期增長和多元化目標非常重要。CFA一級課程的股票主題內容主要探討股票投資、證券市場和指數的特徵，並解釋如何分析行業、公司和股權證券以及使用基本的股權估值模型；佔考試比例的11%至14%。

投資分析師或基金經理必須理解投資組合內公司的現金流和流動資產狀況，以評估該公司的投資價值。他們亦需要運用一些關鍵指標來分析公司的基本面，包括相關行業板塊的前景和預測該公司的未來收入。

以下三條模擬試題正可闡明如何應用和實踐這些知識。詳情請按以下圖片︰

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考試小貼士

部分的CFA一級考試的考生可能本身已有基礎的金融知識，例如曾在大學修讀相關課程或正從事相關工作，但也有一部分考生是剛接觸金融投資領域。希望更詳細了解基礎金融概念或重溫已學知識的考生，可參考課程包含的準備材料。準備材料的內容為初階內容，而且不會被納入考核範圍，但對有興趣鞏固基本概念的考生將十分有幫助。

【關於作者】楊啟之是CFA協會的亞太區考試發展高級總監，負責領導CFA考試和其他CFA協會的專業資格認證產品的開發和設計，為CFA課程和考試内容制定策略。

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