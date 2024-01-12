【高息存款】24厘高息　1個月速賺$2000（附開立步驟及任務詳情）

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【定期存款2024】匯立6個月4.5厘全城最高！6銀行逆市加息 部分重返4厘｜一文看清1月份最新定存
整個加息周期，最令人期待的莫過於不同銀行推出的高息存款優惠。踏入2024年，定期存款年利率呈下跌趨勢，活期存款產品反而帶來更多驚喜。以下這間一直少推優惠的虛擬銀行，今日也宣布大派24厘優惠，似乎會再掀起虛銀搶存戰。
螞蟻銀行（Ant Bank）聯同AlipayHK宣佈，螞蟻銀行新增「eM+高收益賬戶」，AlipayHK用戶只需一次授權，即可將AlipayHK餘額自動存入Ant Bank eM+並享3厘活期存款年利率，更可享淘寶購物零手續費，及搶24厘eM+活期年利率獎賞優惠。
eM+利率獎賞列表：
|eM+利率獎賞詳情
|獎賞
|獲取方法
|金額上限
|最終收益
|3%利率
|首月首20萬元
|最高500元
|24%利率
|推廣期內首10萬元
|最高2,000元
|資料來源︰螞蟻銀行
完成兩項指定任務 方可獲24%高息券
兩項指定任務︰
活動有期限︰
與此同時，AlipayHK用戶使用繳費服務和淘寶購物時，選擇以eM+賬戶替代餘額作為支付渠道，可獲零手續費優惠。
授權開啟eM+
踏入2024年後，螞蟻並非首間虛擬銀行出招，早前眾安銀行（ZA Bank）都推出1個月20厘的高息，速賺逾$3000，由於上限較高，實際賺息金額比螞蟻多。
眾安銀行 ZA Bank 20厘詳情︰
達成以上條件，便可獲得1張19.9厘的1個月港元定存加息券，連同基本利率就有20厘。
責任編輯︰廖毅然
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欄名 : 存款收息