  • 21°C
香港時間 : 2024112日 (週五) 15:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【高息存款】24厘高息　1個月速賺$2000（附開立步驟及任務詳情）

收息攻略 14:01 2024/01/12

分享：

分享：

踏入2024年，已有2間虛擬銀行推出20厘或以上的高息存款優惠，今日螞蟻銀行宣布的24厘優惠，究竟如何開立？有何任務？以下一文看清！

整個加息周期，最令人期待的莫過於不同銀行推出的高息存款優惠。踏入2024年，定期存款年利率呈下跌趨勢，活期存款產品反而帶來更多驚喜。以下這間一直少推優惠的虛擬銀行，今日也宣布大派24厘優惠，似乎會再掀起虛銀搶存戰。

螞蟻銀行（Ant Bank）聯同AlipayHK宣佈，螞蟻銀行新增「eM+高收益賬戶」，AlipayHK用戶只需一次授權，即可將AlipayHK餘額自動存入Ant Bank eM+並享3厘活期存款年利率，更可享淘寶購物零手續費，及搶24厘eM+活期年利率獎賞優惠。

eM+利率獎賞列表：

eM+利率獎賞詳情
獎賞獲取方法金額上限最終收益
3%利率
  • 開通eM+
  • 授權AlipayHK餘額自動存入eM+
  • 自動享首月3厘活期利率優惠
首月首20萬元最高500元
24%利率
  • 合資格用戶在指定時段領取24%利率優惠
  • 於推廣期內完成指定任務
  • 可獲一個月24厘利率獎賞
推廣期內首10萬元最高2,000元
資料來源︰螞蟻銀行  

完成兩項指定任務　方可獲24%高息券

兩項指定任務︰

  • 1. 確認並同意AlipayHK透過開放API訪問及獲取你的螞蟻銀行賬戶狀態、賬戶訊息及賬戶詳情
  • 2. 保持AlipayHK餘額自動轉入eM+功能開啟

活動有期限︰

  • 推廣期限至2024年2月29日
  • 分別在1月16日至2月15日、1月23日至2月22日，或1月30日至2月29日獎賞期間獲得24%利率獎賞
  • 每位合資格用戶僅限一次
  • 限時優惠名額數量有限，先到先得。

與此同時，AlipayHK用戶使用繳費服務和淘寶購物時，選擇以eM+賬戶替代餘額作為支付渠道，可獲零手續費優惠。

授權開啟eM+

  • 完成AlipayHK身份驗證
  • 在AlipayHK首頁點擊餘額下方提示，或在首頁上方搜索欄搜索「eM+」
  • 進入開通頁面，點擊「立即開通」並輸跳轉「螞蟻銀行」小程式
  • 已開通螞蟻銀行用戶只需輸入密碼，便可完成eM+授權及餘額自動轉入eM+

踏入2024年後，螞蟻並非首間虛擬銀行出招，早前眾安銀行（ZA Bank）都推出1個月20厘的高息，速賺逾$3000，由於上限較高，實際賺息金額比螞蟻多。

眾安銀行 ZA Bank 20厘詳情︰

  • 需先在APP內登記
  • 需維持最少100萬元合資格活期新資金
  • 合資格新資金是指每日日終的港元活期儲蓄賬戶總餘額與其於2023年12月27日日終餘額相比較的增長
  • 新資金餘額需維持58天

達成以上條件，便可獲得1張19.9厘的1個月港元定存加息券，連同基本利率就有20厘。

  • 加息券僅適用於最多20萬元定期存款
  • 以20萬元、20厘計算，1個月可速賺息約$3,300。

責任編輯︰廖毅然

ET至高息
定期存款3重驚喜　20厘點登記？仲有5厘好過買債？

更多高息存款︰

【機管局債券】創造3倍利息！做5厘定存　再抽4.25厘債券　長短高息通吃

【定期存款2024】5銀行逆市加息　重返4厘｜6個月退守4.5厘　12個月4.3厘｜一文看清1月份最新定存

定期存款2024有三重驚喜！20厘點登記？仲有5厘好過買債？

 

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 存款收息

最新專欄文章 更多

【定期存款2024】匯立6個月4.5厘全城最高！6銀行逆市加息　部分重返4厘｜一文看清1月份最新定存
今日
【定期存款2024】匯立6個月4.5厘全城最高！6銀行逆市加息　部分重返4厘｜一文看清1月份最新定存
【機管局債券】1.17起認購　銀行券商搶客　滙豐8免耀才12免　免認購轉倉費等優惠一覽
今日
【機管局債券】1.17起認購　銀行券商搶客　滙豐8免耀才12免　免認購轉倉費等優惠一覽
50萬元定期存款｜現有資金賺$21,500　5厘繼續有　6銀行長息4厘
今日
50萬元定期存款｜現有資金賺$21,500　5厘繼續有　6銀行長息4厘
【美元定期存款】逾10銀行減息！12個月失守5厘、6個月5厘僅剩1個｜3個月5.5厘繼續有
2024/01/11
【美元定期存款】逾10銀行減息！12個月失守5厘、6個月5厘僅剩1個｜3個月5.5厘繼續有
定期存款利率邊間好？現有資金4.7厘、新資金5厘（附不同存期最高息之選）
2024/01/11
定期存款利率邊間好？現有資金4.7厘、新資金5厘（附不同存期最高息之選）
收息產品 儲蓄 儲蓄產品 港元定期存款 港元活期存款 網上購物 電子支付 螞蟻銀行 活期存款 定期存款

上一篇文章

【定期存款2024】匯立6個月4.5厘全城最高！6銀行逆市加息　部分重返4厘｜一文看清1月份最新定存

下一篇文章

【機管局債券】1.17起認購　銀行券商搶客　滙豐8免耀才12免　免認購轉倉費等優惠一覽
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款