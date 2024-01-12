【高息存款】24厘高息　1個月速賺$2000（附開立步驟及任務詳情）

▲ 踏入2024年，已有2間虛擬銀行推出20厘或以上的高息存款優惠，今日螞蟻銀行宣布的24厘優惠，究竟如何開立？有何任務？以下一文看清！

整個加息周期，最令人期待的莫過於不同銀行推出的高息存款優惠。踏入2024年，定期存款年利率呈下跌趨勢，活期存款產品反而帶來更多驚喜。以下這間一直少推優惠的虛擬銀行，今日也宣布大派24厘優惠，似乎會再掀起虛銀搶存戰。

螞蟻銀行（Ant Bank）聯同AlipayHK宣佈，螞蟻銀行新增「eM+高收益賬戶」，AlipayHK用戶只需一次授權，即可將AlipayHK餘額自動存入Ant Bank eM+並享3厘活期存款年利率，更可享淘寶購物零手續費，及搶24厘eM+活期年利率獎賞優惠。

eM+利率獎賞列表：

eM+利率獎賞詳情 獎賞 獲取方法 金額上限 最終收益 3%利率 開通eM+

授權AlipayHK餘額自動存入eM+

自動享首月3厘活期利率優惠 首月首20萬元 最高500元 24%利率 合資格用戶在指定時段領取24%利率優惠

於推廣期內完成指定任務

可獲一個月24厘利率獎賞 推廣期內首10萬元 最高2,000元 資料來源︰螞蟻銀行

完成兩項指定任務 方可獲24%高息券

兩項指定任務︰

1. 確認並同意AlipayHK透過開放API訪問及獲取你的螞蟻銀行賬戶狀態、賬戶訊息及賬戶詳情

2. 保持AlipayHK餘額自動轉入eM+功能開啟

活動有期限︰

推廣期限至2024年2月29日

分別在1月16日至2月15日、1月23日至2月22日，或1月30日至2月29日獎賞期間獲得24%利率獎賞

每位合資格用戶僅限一次

限時優惠名額數量有限，先到先得。

與此同時，AlipayHK用戶使用繳費服務和淘寶購物時，選擇以eM+賬戶替代餘額作為支付渠道，可獲零手續費優惠。

授權開啟eM+

完成AlipayHK身份驗證

在AlipayHK首頁點擊餘額下方提示，或在首頁上方搜索欄搜索「eM+」

進入開通頁面，點擊「立即開通」並輸跳轉「螞蟻銀行」小程式

已開通螞蟻銀行用戶只需輸入密碼，便可完成eM+授權及餘額自動轉入eM+

踏入2024年後，螞蟻並非首間虛擬銀行出招，早前眾安銀行（ZA Bank）都推出1個月20厘的高息，速賺逾$3000，由於上限較高，實際賺息金額比螞蟻多。

眾安銀行 ZA Bank 20厘詳情︰

需先在APP內登記

需維持最少100萬元合資格活期新資金

合資格新資金是指每日日終的港元活期儲蓄賬戶總餘額與其於2023年12月27日日終餘額相比較的增長

新資金餘額需維持58天

達成以上條件，便可獲得1張19.9厘的1個月港元定存加息券，連同基本利率就有20厘。

加息券僅適用於最多20萬元定期存款

以20萬元、20厘計算，1個月可速賺息約$3,300。

責任編輯︰廖毅然

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