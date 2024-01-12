【比特幣ETF】Vanguard不允客戶買入　支持者不滿︰「我希望像成年人一樣被對待」

▲ 美國證券交易委員會（SEC） 本周三宣布，允許在美國創建比特幣ETF，但全球最大基金公司Vanguard隨即指，將不允許其用戶購買任何新比特幣ETF。

美國證券交易委員會（SEC） 本周三宣布，允許在美國創建比特幣ETF，這期待已久的好消息令幣圈振奮，比特幣價格一度升穿47,000美元，去年倍升後，年初至今再升8%。加密貨幣相關概念的股份亦隨之而大漲。

然而，仍有不少市場人士不視之為合理的資產組合，全球最大的公募基金公司、第二大ETF發行商Vanguard（領航集團）指最新指，將不允許其用戶購買任何新比特幣ETF。

Vanguard︰股債才是均衡組合的基礎



Vanguard管理約8萬億美元的資產，外電引述Vanguard指，它並不將加密貨幣視為「均衡」投資組合的一部分。

試圖購買比特幣ETF的Vanguard客戶會收到一則訊息，表示交易無法完成。這與 Charles Schwab、Fidelity 和 E*Trade 等其他經紀公司形成鮮明對比，所有這些公司都允許其客戶購買新批准的比特幣 ETF。

《華爾街日報》引述Vanguard的一則聲明指，「雖然我們不斷評估我們的經紀報價並評估新產品進入市場的情況，但現貨比特幣ETF將無法在Vanguard 平台上購買。我們也沒有計劃提供 Vanguard 比特幣 ETF 或其他加密相關產品。」

Vanguard稱，「我們的觀點是，這些產品與我們專注於股票、債券和現金等資產類別的產品並不相符。在Vanguard看來，後者才是奠定均衡的長線投資組合的基礎。」

加密幣支持者不滿 「我希望像成年人一樣被對待」

《華爾街日報》指，散戶投資者在社交媒體平台X上表示，他們在花旗集團、美國銀行、Edward Jones和瑞銀的交易平台上也無法購買比特幣ETF。

加密貨幣的支持者不滿Vanguard的這個舉動。比特幣投資公司Swan Bitcoin的品牌參與主管Neil Jacobs說，他正準備把自己個人養老賬戶裡的部分資產轉移到比特幣ETF，結果卻被Vanguard限制了。他說，現在他打算換一家供應商，不使用Vanguard。「我希望像成年人一樣被對待。」Jacobs說。

Vanguard 的主要競爭對手貝萊德（BlackRock）採取了相反的觀點，並透過自己的現貨比特幣 ETF 擁抱比特幣，該 ETF 於週四開始交易，股票代碼為 IBIT。

SEC無奈批出 強調比特幣「被用於非法活動」

美國證交會（SEC）主席Gary Gensler則明言，批准比特幣ETF是無奈的決定。

Gensler 表示，「比特幣具投機性、波動性資產、被用於非法活動，包括勒索軟體、洗錢、逃避制裁和恐怖主義融資。」

監管機構一直希望抵制加密貨幣產品，但比特幣信託Grayscale Bitcoin Trust在去年8月贏得了一項法院裁決，法院容許其把比特幣信託基金轉變爲ETF，這裁決直接影響SEC本周的決定。

SEC主席Gary Gensler無奈批出比特幣ETF，但他補充道︰「雖然我們批准了某些現貨比特幣產品的上市和交易，但我們並沒有批准或認可比特幣。投資者應該對與比特幣以及其價值與加密貨幣相關的產品相關的無數風險保持謹慎。」

責任編輯︰廖毅然

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