▲ 勞力士2024年加價！香港升幅4至5%，16款熱門Rolex最新官方價一覽

瑞士名錶勞力士（Rolex）是世界上最著名的其中一個手錶品牌，在二手市場一直保持競爭力，是不少人投資保值之選，只是受市場波動和加息周期下之高利率經濟環境影響，名錶價值持續受挫。反映勞力士和百達翡麗（Patek Philippe）手錶二手價格的彭博Subdial名錶指數（Bloomberg Subdial Watch Index）過去兩年在美元市場累跌31.1%；在英鎊市場則走低26.2%。

英國平均加價4%

不過勞力士踏入2024年照舊加價，已是品牌多年慣例。《彭博》報導指，該錶廠往年通常會在1月調整價錢，不同地區和市場的經銷商加幅各異，例如歐洲及英國平均上調4%。根據巴克萊分析師為瑞士鐘錶集團撰寫的報告所引數據，Datejust 36及Sky Dweller的在英國的平均零售價更分別升4.8%及4.2。中國内地市場方面，則調高約7%；然而，美國定價則維持不變。

據報，價格調整幅度的差異有可能是根據不同地區的經濟狀況、匯率波動以及市場需求的變化所導致。報導以英國為例指出，2022年英鎊兌美元匯率跌至數十年來的最低水平，主要貨幣走勢促使勞力士在當年的1月和9月兩度在英國加價。此外當年歐洲勞力士亦曾加價兩次。

據摩根士丹利估計，勞力士每年生產逾100萬枚手錶，每年銷售額逾90億瑞士法郎，佔全球瑞士豪華手錶市場約30%。

16大熱門Rolex錶款香港最新官方價

香港勞力士官網在2024年亦已上調參照零售價格，由地通拿去到「綠水鬼」、「黑水鬼」等各款加幅介乎4至5%不等：

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Rolex Cosmograph Daytona 126500LN

調整前：117,900港元

調整後：124,000港元（升幅約5.2%）

Rolex Cosmograph Daytona 126506

調整前：607,000港元

調整後：626,000港元（升幅約3.1%）

Rolex Cosmograph Daytona 126518LN

調整前：239,200港元

調整後：251,500港元（升幅約5.1%）

Rolex Datejust 41 126300

調整前：63,100港元

調整後：66,600港元（升幅約5.5%）

Rolex Explorer 36 124270

調整前：56,500港元

調整後：59,100港元（升幅約4.6%）

Rolex Explorer 40 224270

調整前：59,800港元

調整後：62,400港元（升幅約4.3%）

Rolex Explorer II 226570

調整前：75,400港元

調整後：79,300港元（升幅約5.2%）

Rolex GMT-Master II 126710BLNR

調整後（蠔式錶帶）：87,800港元

調整後（紀念型錶帶）：89,500港元

「百事圈」Rolex GMT-Master II 126710BLRO

調整後（紀念型錶帶）：89,500港元

Rolex GMT-Master II 126720VTNR

調整後（蠔式錶帶）：92,000港元

調整後（紀念型錶帶）：93,700港元

Rolex Sky‑Dweller 336934

調整後（蠔式錶帶）：128,200港元

調整後（紀念型錶帶）：129,900港元

「黑水鬼」Rolex Submariner Date 126610LN

調整前：80,300港元

調整後：84,400港元（升幅約5.1%）

「綠水鬼」Rolex Submariner Date 126610LV

調整前：84,400港元

調整後：88,600港元（升幅約5%）

Rolex Yacht‑Master 40 126655

調整前：225,200港元

調整後：237,100港元（升幅約5.3%）

Rolex Yacht‑Master 42 226627

調整前：109,800港元

調整後：115,600港元（升幅5.3%）

Rolex Yacht‑Master II 116680

調整前：145,800港元

調整後：150,200港元（升幅約3%）

責任編輯：黃正軒

本文最後更新日期：2024年1月12日

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