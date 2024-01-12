▲ Costco深圳店開業攻略 3條免費巴士線可達、快遞寄港運費8.8折、￥199入會優惠延續

Costco深圳會員店今天（1月12日）開幕，賣場宣布延長優惠，開業當天仍能以199元入會，購物後可以8.8折運費將商品寄回香港。港人能搭乘哪些免費巴士線抵達？結賬支持哪些支付方式？一起來看看吧！

199元入會優惠 1.12延續

2024年1月12日當天，新會員仍可以¥199優惠價成為深圳店會員，以¥199辦理Costco開市客深圳會員店會籍, 會員卡即刻生效,並能在Costco全球 870+家賣場中任一賣場使用。開通自動續費，次年年費減60元的優惠也同時延續。

3條免費巴士線可達

福田口岸「龍華文旅專線」A線新增「龍塘新村西」站點，可到龍華Costco開市客。深圳市内2條Costco免費購物專線可從深圳北站、紅山地鐵站直達Costco。

「龍華文旅專線」A線

【服務時間】：2024年1月7日-2月25日 每逢周末及假日（含香港法定假日）

【發車間隔】：30~40分鐘/班

【停靠車站】：福田口岸公交總站、崗廈村、惠鑫公寓②、紅山地鐵站、 龍塘新村西【可達Costco】 、龍華實驗學校、龍華壹方城、龍華實驗學校、紅山地鐵站、惠鑫公寓②、福田口岸公交總站

▼ 點擊圖片放大 Costco免費購物專線

1. H541A線

停靠站點：紅山地鐵站A1出口、開市客

【服務時間】：上行（往開市客）：每日9:00~20:00；下行（往紅山地鐵站）：每日09:30~20:30

【發車間隔】60分鐘/班

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2. H541B線

【停靠站點】：深圳北站東廣場（公交站）、開市客

【服務時間】：上行（往開市客）：每日9:00~19:10；下行（往深圳北站）：每日09:50~20:00

【發車間隔】：80分鐘/班

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支持多種支付方式

結帳需出示會員卡，支持的付款方式有：現金、平安銀行Costco聯名信用卡、支付寶、微信、國內儲蓄卡、 境外Visa信用卡及全球Costco聯名卡

結賬送特別版購物袋

深圳會員店開業期間，會員任意消費（西式餐飲部除外），可在收銀時獲得特別版購物袋1個。每卡限領一個,限量15000個,送完即止。

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順豐快遞寄回港 運費8.8折

賣場已開設順豐速運服務站，支持深圳同城和香港跨境快遞，當日/次日可達，港人購物後將商品快遞寄回香港。憑Costco開市客會員卡，可享運費8.8折。

Costco開市客深圳會員店地址： 廣東省深圳市龍華區民達路68號 ▼ 點擊圖片放大

撰文：葉雨

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