40歲後有這8種生活習慣　人生可延壽20年

▲ 抽煙不運動死亡率升45% 研究：40歲後有這8種生活習慣 延壽20年

無論你賺到幾多錢，沒有好的身體也是徒勞。人到中年，身體難免機能下降，或是忙於應酬難離煙酒，或是投身工作難以抽身鍛煉做運動——這些壞習慣，卻在一步步將你推進死亡。近日，美國營養學會的一項研究顯示，不運動、抽烟能使死亡風險最多增高45%——程度與鴉片相當。

先別急，改善這一切的方法卻非常簡單︰研究顯示，中年時只需要養成這8個生活好習慣，壽命可延長近20年，而其實從任何年紀開始都有效。

這項研究基於2011～2019年間近72萬民退伍軍人的醫療記錄以及問卷調查數據。分析包括40～99歲成年人的數據，以及3.3萬份隨訪期間的死亡記錄。

8個生活習慣延壽20年 抽烟不鍛煉危害等於鴉片

研究總結出了以下8個生活習慣：

積極鍛煉身體

遠離鴉片類藥物成癮

不抽煙

控制壓力

良好的飲食習慣

不經常酗酒

良好的睡眠習慣

積極的社交

中年時養成這8種健康的生活習慣的人，預計會比那些很少、或沒有這些習慣的人壽命更長。研究結果顯示，40歲時擁有所有這些習慣的男性比一個好習慣都沒有的，預計壽命整整延長了24年，女性則為21年。

▼ 點擊圖片放大

美國退伍軍人醫務部健康科學專家Xuan-Mai T. Nguyen表示：「僅靠養成幾種生活習慣便可獲得這種好處（延長壽命），這也令我們驚訝。」

研究結果顯示，不運動、吸食鴉片類藥物以及吸煙對壽命的影響最大，這些因素能導致死亡風險增加約30%～45%。壓力、暴飲暴食以及不良睡眠習慣分別會導致死亡風險增加約20%，而缺乏積極的社會關係則會導致死亡風險增加5%。

好的生活習慣可治療慢性疾病

生活習慣在對慢性疾病的調理上也起到了積極作用。二型糖尿病、心臟病等導致過早殘疾和死亡的慢性疾病都能因此受益。該研究亦為「健康的生活方式能在何種程度上幫助人們降低患此類疾病的風險」提供了量化思路。

「生活方式醫學，旨在治療慢性疾病的根本，而非它的癥狀，」Nguyen表示，「處方藥和外科手術導致醫療費用不斷增加，而生活方式醫學為改變該趨勢提供了一條潛在途徑。」

即便步入暮年 健康生活習慣依然能夠延壽

隨著年齡增長，採取這8種健康生活習慣所帶來的預期壽命也許會略有減少，但帶來的好處依然明顯，研究證明即便已步入暮年，採用更健康的生活習慣依然可以延長壽命。「即使是在你40多歲、50多歲或60多歲時的一點點改變，依然能夠受益，」Nguyen稱，「採用健康的生活方式永遠不會太晚。」

Nguyen指出，作為一項觀察性研究，這個研究結果並不能完全證明生活習慣與壽命之間的因果關係。但已經有越來越多的研究結果與其一致，認同生活習慣在預防慢性疾病以及延長壽命上的作用。

撰文︰涂宇佳

相關文章：

成功人士都愛早起床 他們早上9時前必做的6件事

退休4大支柱 錢財只是其中之一 過來人分享︰「我們每天醒來最需要的是目標」

花光儲蓄才不枉此生 專家︰死前把財產清零 及早贈予下一代

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經