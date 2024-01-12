2024全球固定收益展望︰債券之年將至？減息幅度料較小

▲ 2024全球固定收益展望：債券之年將至？

全球固定收益市場在2023年再度經歷動盪。但新的一年正好是透過利率變動部署固收的好時機，以增加高收入來源和整體回報，尤其是抵消其他昂貴的資產類別。

過去兩年是「低利率煉金術」終結的時代。此前低利率和便宜的資金成本帶動了需求並撐起了資產市場，但在缺少流動資金的情況下增長亦難以持續。而在2022年和2023年大部分的時間，聯儲局重點壓抑通脹和大幅提高資本成本，形勢就此急轉。鷹派政策導致2022年的固定收益回報慘淡，但同時為2023年末的反彈奠下基礎，使投資者對固收資產在2024年的回報感到樂觀。

固定收益將有高回報

我們相信當前的利率水平和年底的反彈表明固定收益帶來的慘淡回報不再。聯儲局加息週期基本上已經結束，問題就在於明年的減息次數。儘管經濟可能繼續放緩，通脹重回目標水平，但我們認為在經濟未見顯著下滑的情況下，聯儲局不會大幅減息，繼而導致利率高於現時市場預期。有鑑於此，我們預測固定收益將在2024年回到過去的操作模式——尋求實現高回報，同時防範經濟衰退的影響。當經濟開始衰退，由於固定收益與其他風險資產回報成反比或低相關性，故可以起緩衝作用。這是我們2024年全球固定收益展望的基礎。

經濟衰退可能性增加

但我們亦認為就算是最小幅度的經濟衰退，也有可能變成阻礙今年固定收益市場重回正軌的宏觀因素。我們去年也做出同樣預測，而聯儲局自2022年3月以來的激進緊縮政策最終應導致經濟出現輕微萎縮。過去兩年強硬加息對宏觀經濟的乘數效應發揮需時。我們始終會在各資產負債表上看到衰退的警號。

在經濟衰退的環境下，我們常會見到信用卡和汽車貸款拖欠與違約的情況、房屋成交量大幅放緩、消費者信心削弱、利息覆蓋率下跌以及企業要求增加以資本支出項目的投資回報，以彌補額外的借貸成本。這一切都正在發生。政府內部償還債務的成本急劇上升，而中央以至地方政府收入又開始落後預期，部份將引致在當前和未來財政年度中面臨預算赤字。

種種現象都增加經濟衰退的可能性。雖然消費和勞動力市場的強勢延遲了衰退，可是這種強勢正在減弱。

減息幅度料較小

而我們認為，除非經濟萎縮程度遠超預期，否則目前市場預計利率在2024 年下調約125個基點是略為進取。聯儲局仍然考慮到通脹升温問題，只是勞動力市場正展現出足夠韌力，故現在毋須大幅減息。

隨後兩年間，通脹隨時都會剎停任何激進的寬鬆周期。聯儲局已明確表示維持其2%的通脹目標，而目前核心通脹率約為此水平的兩倍，因此聯儲局必須擔憂通脹率會在目標以上維持多久。

衰退源於經濟周期 非緊急危機

由於我們預計2024年不會出現直接衝擊經濟體系的衰退，聯儲局應向投資者釋放信號「衰退源於經濟周期而非緊急危機」，這就是我們一直試圖通過利率正常化來實現的目標。

【關於作者】Jeff Klingelhofer是尚渤投資管理公司聯席投資總監兼董事總經理，負責推動公司的投資進程，還擔任公司多策略投資的組合經理人。Jeff持有加州大學爾灣分校經濟學學士學位，輔修商科及芝加哥大學布斯商學院工商管理碩士學位。他是一位特許金融分析師。

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App