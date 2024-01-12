美國多隻退休基金減持中國股票　彭博︰外資轉向中國以外新興市場

▲ 彭博：美國多隻退休基金減持中國股票 外資轉向中國以外新興市場

中國股市持續下跌，有大行看好其低估值的吸引力，但投資者似乎仍不願入市。彭博分析發現，美國多隻主要退休基金都在減持中國股票，澳洲退休基金也持謹慎態度。相比之下，中國以外的新興市場基金投資額大增，顯示出外國投資者偏好的轉變。

美多隻退休基金抛售中概股

彭博分析了271家資產超過5億美元（約39.09億港元）的美國退休基金的13F持倉報告，其中14隻投資了在美上市的中概股。結果顯示，自2020年以來，大多數退休基金都減持了中國股票。美國最大退休基金——加州公務員退休基金（The California Public Employees’ Retirement System，CalPERS）和紐約州共同退休基金（New York State Common Retirement Fund），連續第三年減持中國股票。

有些退休基金更是正在完全抛售中概股。2023年12月，密蘇里州僱員退休系統要求其員工「撤回目前在中國的所有全球公共股權投資」。

聯邦退休儲蓄投資委員會11月表示，除了中國内地外，還將排除其680億美元國際基金中對香港的投資。報告指出，華府加大對中國投資的限制，是做出這項決定的主要原因。

澳洲謹慎觀望

不單單是美國，澳洲第二大退休基金、規模達2,600億澳元（約1.36萬億港元）的澳洲退休信託基金(Australian Retirement Trust) ，對於將其持有的中國股票增至超出與業績基準保持一致所需的水平，持謹慎態度。

其他澳洲退休基金正採取觀望立場。AMP Investments首席投資長Anna Shelley表示，該基金目前的持股比例略有下降，但隨著中國經濟復甦，該公司可能會在未來幾年改變這種狀況。

低估值也無法吸引投資

中國市場的低估值也無濟於事，投資者仍不願入市。從預期獲利預測來看， MSCI中國指數與標普500指數相比從未如此便宜，交易價格折價56%。預計市盈率低於五年平均水平。截至2023年12月底，中國在MSCI新興市場指數中的份額已跌至23.77%，為2018年中國股票被納入該指數以來的最低水平。在亞太指數中，中國目前佔比約15%，下降2020年為 24%。

中國以外新興市場基金興盛

中國經濟衰退，中國以外的投資卻蓬勃發展。彭博社彙編的數據顯示，2023年，不涉足中國市場、以新興市場股票為重點的新基金數量達到19隻，而2022年為15隻，2020年僅為1隻。

去年，高盛和貝萊德等華爾街巨頭推出了剔除中國的新的新興市場基金，荷寶（Robeco）和瑞萬通博（Vontobel Holding AG）最近也加入了這一浪潮。

彭博指，這是一個里程碑式的轉變，iShares ETF持有的除中國以外的新興市場資產從2020年底的1.64 億美元（約12.82億港元）飆升至約88億美元（約688.04億港元），超過了中國ETF的資產。

韓國、台灣和印度今年迄今的資金流入總額已超過7,500億美元（約5.86萬億港元）。與此同時，外國投資者2024年繼續透過滬港通拋售中國股票。

中東投資者對中國興趣增加

不過，報道也提到，並非全世界都抛售中國，中東投資者對中國的興趣不斷增加，抵消了美國投資的流失。中國市場價值9萬億美元（約70.36億港元），是僅次於美國的第二大市場，有大量未被發現的公司可能會帶來巨大收益。

撰文：葉雨

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