▲ 【理財個案】手持200萬元現金 如何達到每月3萬元現金流？

在香港，有200萬元現金說多不多，說少也不算少，雖難以立刻達到財富自由，但有了這筆本金，可創造的空間也很多。今次讀者便持有這規模的現金，但想達到每月3萬元現金流，條數應該點計？看看龔成是如何回應。

讀者︰

今年45歲，手揸二百萬現金，想請教要怎樣投資，才可以達到每月有3萬元現金流？要買股票收息或投資物業。

龔成︰

你可以將過程分爲四個步驟。

第一步，你要計算如果要達到每月$3萬元現金流，一共需要多少資產數。

例如：你想單靠收息每月有$3萬，即係一年收息$36萬，假設能夠爭取到6%的現金流回報，即係所要的資產金額，就係 $36萬 ÷ 6% = $600萬。

第二步，累積到目標金額的計劃。

運用「先增值，後現金流」的策略，初期投資較有潛力的股票，令財富較快增值，當增值到一定金額後，可開始將財富分配至潛力股和平穩增值型股票，然後到已累積了相當財富後，才漸漸轉成收息型股票，為自已創造穏定現金流。

第三步，進行資產重新配置。

將$600萬的資產平均分配到各種收息的工具上（例如：收息股、年金、A級債券、銀行定息產品等）創造現金流。

你現時45歲，可以以投資「平穩增值股」為主，你可以先動用$200萬中的大約$50-80萬，分注買入以下股票，先完成增值的部分。

再進取點，可以加少少潛力股。但由於佢風險高，唔建議你用佢做主力。

平穩增值股，例如指數基金，美股如（VOO）、港股如盈富 （02800） ，另外再加：美股如巴郡（BRK.B）、蘋果公司（AAPL）、迪士尼（DIS）、Costco好市多（COST）、麥當勞（MCD）、可樂（KO）、港股如中銀 （02388） 、港鐵 （00066） 、恆基 （00012） 、港交所 （00388） 、領展 （00823） 、長建 （01038） 等，你可以了解下，並從中選股。

潛力股，例如指數基金，美股可投資納指基金（QQQ），或在港上市追納指基金 （02834） 、港股則可考慮安碩恒生科技 （03067） 、中國電車基金 （02845） 。另外再加：美股如微軟（MSFT）、Visa（V）、ASML Holding（ASML）、Tesla（TSLA）、Amazon（AMZN）、港股如阿里 （09988） 、騰訊 （00700） 、比亞迪 （01211） 、小米 （01810） 等。

餘下資金，你可以等往後每有回調，或者你掌握更多投資知識後，再慢慢加注，之後長線持有。

我假設投資回報有10%（連股息再投資），你投資$200萬，11-12年後大約會增值至600萬。如果你想加快進度，建議你用每用儲蓄去月供上述股票，去加快組合累積速度。

至於物業，我預期將來之會平穏增長，唔會好似以往咁大升，再加上現價值博率不及股市，故建議先集中優質股去做增值，咁會較理想。

我將來會拍片詳細講述具體做法，你可以預先訂閲我的YOUTUBE 頻道（龔成老師 致富平台），留意最新的分析。

第四步，將資產配置成現金流類的項目，$600萬投資一些有6%利息、股息等的項目，一年能收到$36萬利息，每月為$3萬，完成你的目標。

【本文獲龔成授權轉載】

＝＝＝＝＝

想自己砌高息股組合，低風險兼月月有息收？立即免費下載《香港經濟日報》App取經