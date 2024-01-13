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北上山姆消費萬元　港人︰「消費者用腳投票」　香港商戶點算「與我無關」

個人增值 09:00 2024/01/13

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港人北上山姆消費萬元 市民呻無奈：本地商戶點算與我無關 消費者用腳投票

近日，北上消費再度成為本港熱話，深圳山姆超市與新開業的深圳Costco店對撼，引來萬人空巷。本網記者前往深圳山姆，發現不少港人北上「嘗鮮」，更有甚者一次過消費過萬元，直言連垃圾桶都在山姆買，相當於香港的6折。

市民表示，巨大的價格差面前，港人北上消費亦有自己的無奈。更有人直言「本地商戶點算與我無關」。家住九龍的陳先生對本網記者直言︰

（香港商戶）怎麼辦和我無關，你是老闆，我是客人，你還問我怎麼辦？無非就是便宜一點少賺點，商戶賺的錢不會給我，只有他們賺我的錢，所以我不會管商戶的活得怎麼樣。

作為北上消費的「新星」，山姆究竟有什麼魅力風靡全香港？市民又為何大呻無奈？

北上山姆消費萬元　垃圾桶都要深圳買

北上消費的價格優勢自然不必多言，但受訪市民提到最多的，居然是山姆超市帶來的新鮮感。

游先生和太太居住在大嶼山，北上一趟需要先坐巴士到東涌，再輾轉到上水，最後搭乘港鐵來到福田口岸，最後再轉車來到山姆。游先生表示，山姆超市成為坊間熱話，自己因此有興趣北上來看看。

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「有很多東西買，又便宜，還有新鮮感，」另一位市民李先生表示，「因為近期山姆在香港來説，很出名很出名，我都想著（北上）來看看，來看看結果一下子買了這麼多東西。」不少市民通過本地網紅以及媒體認識到山姆，這些「嘗鮮」者帶來的風潮又吸引更多人北上山姆消費。

李先生表示，自己帶家人在山姆買了近1萬元人民幣商品，裝了滿滿3車，大多數是食品，「麵啊、糖啊，我連垃圾桶都買。」他稱這款智能垃圾桶在山姆售價299元人民幣，若是在香港，大概需要500多元，北上一趟，直接6折。

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便宜、量大是山姆的招牌。以深圳前海山姆為例，整個山姆4層建築就有3層是停車場——山姆的貨品大都分量十足，不少家庭採購後需要揸車才能帶走。一進山姆便可以看到最近主推的年貨禮盒，468元人民幣可以買到包含四頭鮑、北歐鱈魚膠、越南魚翅的海產禮盒；港人在山姆人均一盒的大麻薯，29.8元人民幣有24個；水果也是相當便宜，不少市民排隊搶購98元人民幣1公斤的草莓。

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這種超大規格卻也讓港人有些難以承受。游先生和太太表示，因為山姆的商品規格太大，反而導致自己的消費很局限：「吃的份量太大又沒法帶回去，有些生鮮（因為海關）又不能帶回去。」

順豐近期則推出「深港半日達」服務，港人在深圳購物後，可直接去臨近順豐營業點現場掃碼寄回，或透過APP網購再掃碼寄回，目前福田與龍華山姆均支持該服務。不少市民表示透過物流服務，自己在山姆的選擇會多很多。

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消費者用腳投票　消費下沉似無盡頭

一面是市民北上消費熱度持續高居不下，一面是本地食肆零售商叫苦不迭，呼籲港人留港消費。數據顯示，剛過去的2023年聖誕港人出境191萬人次，入境客僅68萬，香港餐飲聯業協會會長黃家和稱整個聖誕假餐飲業生意按年跌約15%。

深知香港鋪租高、人工貴的劣勢，不少市民都表示能體會香港食肆及商戶的不易。家住九龍的陳先生表示，其實日常消費都是在香港，只有假期會偏向於北上深圳。不少受訪市民亦表示，自己北上的頻率在一個月1～2次左右。近期熱話的東瀛遊的北上山姆旅遊團，雖稱團團爆滿，但工作人員表示，其中絕大部分團友為60歲以上的退休人士。

陳先生稱：「香港有八百萬人，只不過有小部分人北上了，八百萬人，就算一百萬（北上消費）都還有七百萬人留在香港，人都是要消費的。」

本地商戶也許有自己的難處，但陳先生表示，巨大價格差面前，消費者只會用腳投票——北上消費在他看來將是長期大趨勢。

内地餐飲：沒創意 不夠平很容易被淘汰

在他眼中，深圳商戶花樣多又便宜——然而背後是內地零售以及餐飲業嚴酷的競爭。以更新叠代最快的奶茶為例，2021年中國內地有約55萬間奶茶店，而據阿裏巴巴旗下的平台閑魚數據顯示，奶茶店同樣也是創業最容易倒閉的店鋪。消費領域投資人對內媒Tech星球表示，在內地餐飲業，高進入率、高淘汰率的現象會一直存在——這是一個基本共識。「不能第一個跑出來，也沒有產品創新意識，很容易被淘汰。」

從前是品類的競爭，在消費降級的趨勢下演變成價格仗，即便山姆超市背後有沃爾瑪集團撐腰也不能幸免——實際上，當下港人看到山姆的「平、靚、正」是盒馬，另一位北上熱門點，盒馬，自去年開始與山姆正面價格博弈的成果。山姆的招牌榴蓮千層起初定價128元，盒馬直接推出同款僅99元，且無須辦理會員；山姆緊隨其後降價至98元，盒馬再兩連降到86元，迫使山姆最終定價為85元。

拼多多市值超阿裏巴巴、蜜雪冰城成為主流——消費降級似乎永無止境，但觸底之後究竟會帶來哪種結果？我們不得而知。

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市民：香港人也很無奈 政府應量入為出

港府也在努力挽回本地消費，強推夜市經濟，或給予市民折扣，但受訪市民表示幫助有限。

游先生表示，本地消費太貴，香港人也很無奈，政府的財政支持應該跟上︰

香港政府的開支不斷增大，但是真正可以幫助到市民的地方卻沒有相應地加大，如果他們要真的要補貼小市民生活上的開支的話，香港政府應該要量入為出，開源節流。

陳先生則認為，目前在食肆以及零售上的讓利基本都針對來港遊客，對市民幫助有限。

根據入境處數據顯示，2023年通關後港人北上與內地遊客訪港長期存在逆差：2023全年「北上」港人約5300萬人，而內地遊客來港約2650萬人。2023年跨年維港跨年煙花後，大量內地遊客因跨年後想直接從口岸返回內地，而非訂購酒店，導致上水地鐵站嚴重擁堵，不少遊客席地而臥。

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財政司司長陳茂波近期表示，2023年年度財政赤字可能略超1000億元，高於年初財政預算案數字（570億元）；後亦在網誌表示，應檢視長期未調整公共服務收費。亦有自由黨倡議向香港永久居民徵收海陸空離境稅，北上消費顯然包括在內。

撰文︰涂宇佳

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