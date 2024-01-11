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「佛系」ETF跑贏巴菲特及ARK　6年回報逾倍　每年只檢視持倉一次

個人增值 20:30 2024/01/11

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每年年頭建倉後置之不理？「佛系」ETF 6年回報逾倍！跑贏巴郡及ARKK！

在近年的加息周期，環球經濟不明朗，股市風高浪急，不少股民轉買交易所買賣基金（ETF），分散投資一系列股票或追蹤指數，以減低持有個股的風險。美國股市有一隻主動型ETF，其基金經理在每年年頭建倉後，便放置不理12個月。雖然管理作風「佛系」，它6年來的表現卻跑贏標普500指數、「股神」巴菲特的投資旗艦巴郡及「科技股女股神」Cathie Wood的方舟投資（ARK Invest）旗下ETF。

「佛系」管理2018年來累賺逾倍
跑贏巴郡、ARKK

財經網誌「穿越華爾街」（Crossing Wall Street）作者Eddy Elfenbein由股評人「半途出家」成為基金經理，他每年年初都會為其管理的AdvisorShares Focused Equity ETF（美：CWS）訂立總共25隻個股的「買入清單」，然後12個月內不再碰觸該持倉。

雖然主動型ETF很少如此「放置」，但Elfenbein這個看來處之泰然的管理策略，自2018年以來為CWS帶來110%回報，超越巴郡B股（美：BRK.B）與專注於投資成長股的ARK Innovation ETF（美：ARKK），兩者同期分別累積回報74%及45%。 

不需頻繁進出
「一勞永逸」也能取得好成績

Eddy Elfenbein出席播客節目The Compound and Friends時表示，自2006年以來，他每年都會在網誌上發布股票買入清單。由於大量讀者要求跟隨他一起投資，於是Elfenbein便在2016年推出CWS。該基金目前管理的資產接近1億美元。

而CWS所謂「年頭建倉」，其實只是微調組合，每年年初僅在必要情況下交換五隻股票，除此之外不會出現任何交易或洗牌。Elfenbein稱在大約20年前開設網誌時，他一直想向投資者展示以「一勞永逸」的心態進行投資，也可以取得很好的成績︰

你不必進行大量交易、出出入入、獲得知名的成長股名稱。你可以獲得一種無聊的投資組合，設定好並長揸，遵守紀律並表現良好。

選股非著重明星股
持倉「沉悶」卻賺錢

CWS是一隻等權重ETF，因此每隻持股約佔基金的4%。Elfenbein表示，平均持有期限為五年。2024年他的買入清單包括朱古力製造商好時（Hershey，美：HSY）、金融軟件公司Intuit（美：INTU）、穆迪（美：MCO）、飛機引擎及零件製造商HEICO（美：HEI）和包裝製造商Silgan（美：SLGN）。很多公司例如Aflac（美國家庭人壽保險公司，美：AFL），是該ETF的長期持倉。

ETF頭號持倉管理費（％）近1年表現（%）近3年表現（%）
AdvisorShares Focused Equity ETF
（美：CWS）
  • 森科拉（Cencora，舊稱美源伯根）（4.26%）
  • 雅培（4.21%）
  • 好時（4.15%）
  • 史賽克（4.15%）
  • Fair Issac（FICO）（4.15%）
0.84+20.22+9.94

CWS倉位不是明星科技股為主，大型股佔約36%。Eddy Elfenbein說，每當選擇一隻股票時，他會問自己：「這是我願意平均持有五年的股票嗎？」：

這個（問題）會改變你的心態：你如何看待股票，你如何看待股息，你希望股票能為你做甚麼。

Elfenbein坦言「可以懶惰的話，會盡量地懶」，表示這就是投資目標。而他確實懶得起，他的買入清單的18年複合回報徘徊於573%，跑贏標指同期的447%回報。

撰文：黃正軒

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