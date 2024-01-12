【北上支付優惠】滙豐搶北上熱潮　周末山姆店$200回贈　内地簽賬額外「獎賞錢」（附6大銀行北上消費回贈一覽）

▲ 【北上支付優惠】滙豐信用卡内地/澳門簽賬滿3000元 贈額外3%獎賞錢

港人北上消費熱潮下，多間銀行爭相以北上支付折扣吸客，滙豐 （00005） 最新推出内地／澳門簽賬優惠，累計支付滿等值3,000元回贈額外3%「獎賞錢」。

内地澳門簽賬滿3000元 贈3%獎賞錢

滙豐新增「最紅簽賬獎賞-中國內地及澳門」優惠，由2024年1月10日起至3月31日，使用滙豐Visa、Mastercard或銀聯信用卡，於中國內地及澳門累積合資格簽賬淨額相等於港幣3,000元或以上，享額外3%「獎賞錢」回贈，最高可達$200「獎賞錢」。持卡人需於滙豐Reward+應用程式登記優惠。

留意3大簽賬細則

要享受優惠，有3處簽賬細則值得留意：

合資格簽賬須為於內地或澳門以人民幣或澳門元進行的簽賬；

交易的簽賬金額以信用卡月結單上的簽賬貨幣及已折算為港幣之金額為準。若透過合資格信用卡之人民幣戶口進行人民幣簽賬，折算為港幣的誌賬金額會以人民幣1元=港幣1元計算；

以電子錢包所作的交易不屬於合資格簽賬。

除此以外，滙豐還有多項適用於內地簽賬的優惠︰

滙豐內地簽賬優惠 優惠/商戶 日期 詳情 山姆會員商店 （深圳） 即日起至2024年3月31日逢星期五、六、日及香港公眾假期 滙豐Pulse銀聯雙幣鑽石信用卡持卡人透過滙豐Reward+應用程式、雲閃付App或實體卡於山姆會員商店 （深圳）付款，可享高達額外$200「獎賞錢」回贈。 最紅冬日賞簽賬優惠 即日起至2024年2月24日 所有滙豐信用卡持卡人本地及海外簽賬可享高達額外$1,100「獎賞錢」。 滙豐Travel Guru 會員計劃 全年適用 所有滙豐信用卡外幣簽賬額外高達6%「獎賞錢」回贈。 中國內地及澳門簽賬 即日起至2024年3月31日 所有滙豐信用卡於中國內地及澳門累積合資格簽賬滿港幣3,000元，即享額外3%「獎賞錢」回贈。 滴滴出行 即日起至2024年3月31日 滙豐卓越理財信用卡® 及Red 信用卡持卡人於中國內地使用滴滴出行應用程式消費滿人民幣 100 元，可享人民幣 5 元現金回贈。

即日起至2月29日，客戶申請滙豐Pulse銀聯雙幣鑽石信用卡，可享高達$1,100「獎賞錢」迎新獎賞︰

滙豐Pulse銀聯雙幣鑽石信用卡 全新信用卡客戶迎新禮遇高達$1,100「獎賞錢」： 迎新禮遇$800「獎賞錢」 成功申請「現金套現」分期計劃可享額外$200「獎賞錢」 透過Reward+的二維碼付款功能簽賬可享額外$100「獎賞錢」 首兩年免年費 現有信用卡客戶高達$400「獎賞錢」： 迎新禮遇$300「獎賞錢」 透過Reward+的二維碼付款功能簽賬可享額外$100「獎賞錢」

其他滙豐Pulse銀聯雙幣鑽石信用卡優惠包括︰

內地及澳門簽賬高達4.4%「獎賞錢」回贈，包括︰

0.4%基本回贈「最紅自主獎賞」

高達2%「獎賞錢」回贈

內地及澳門透過二維碼或流動電話付款高達2%「獎賞錢」回贈

豁免人民幣及澳門幣之外幣1.95%交易費

除滙豐之外，其他銀行信用卡亦有北上消費回贈：

銀行 信用卡 消費要求 回贈 推廣期 中銀（香港） 中銀雙幣卡<大灣區一卡通> 信用卡 全新客戶透過BoC Pay、雲閃付APP、Apple Pay或Huawei Pay(「手機簽賬」)進行零售簽賬交易 10%回贈，上限為HK$300 2024年1月1日至12 月 31 日 現有客戶透過BoC Pay、雲閃付APP、Apple Pay或Huawei Pay進行零售簽賬交易 鑽石卡4%回贈，白金卡2%回贈 2024年1月1日至6月30日 大灣區青年卡 全新客戶透過BoC Pay 、雲閃付APP 、 Apple Pay 或 Huawei Pay進行之零售簽賬交易 10%回贈，上限為HK$300 2024年1月1日至12 月 31 日 建行（亞洲） 任何信用卡以人民幣簽賬 3%回贈，每階段最高HK$400 階段1：2023年10月1日至11月30日 階段2：2023年12月1日至2024年1月31日 銀聯雙幣信用卡用Apple Pay或雲閃付APP以人民幣簽賬 3%基本回贈+額外5%回贈，每階段基本回贈最高HK$400、額外回贈最高HK$200 工銀（亞洲） Visa 信用卡或萬事達卡信用卡 綁定WeChat Pay內地錢包以人民幣在内地消費 3%回贈，每階段最高 HK$300 階段1： 2023 年 12 月 22 日至 2024 年 1 月 21 日 階段2：2024 年 1 月 22 日至 2024 年 2 月 21 日 階段3： 2024 年 2 月 22日至 2024 年 3 月 21 日 大新銀行 信用卡 綁定Wechat pay HK/ Alipay HK, 在香港或内地消費，單一簽賬滿200港元 3%回贈，每階段最高HK$100 階段1：2023年12月1日至12月31日

階段2：2024年1月1日至1月31日 憑卡網上／旅遊／海外／跨境簽賬 3%回贈，每階段最高HK$200 信銀國際 大灣區雙幣信用卡 電子錢包（WeChat Pay HK及雲閃付APP）簽賬 4%回贈 2024年1月1日至4月2日 迎新外幣（包括人民幣）簽賬 10%回贈（如透過電子錢包支付用外幣支付，可叠加回贈至14%）

WeChat Pay HK、八達通也有内地支付優惠：

電子支付方式 銀行卡/賬戶 優惠要求 現金回贈 / 折扣優惠 推廣期 Wechat Pay HK 建行（亞洲）信用卡 首次綁卡 滿HK$15.01減HK$15現金券，適用內地或香港商戶 2023年12月1日~2024年1月22日 内地消費 滿HK$30減HK$5 x 3次 滿HK$350減HK$40 x 3次 招商永隆銀行賬戶 内地消費 滿HK$5.01減HK$5現金券 即日起至2024年3月31日 南洋商業銀行賬戶 首次綁卡 滿HK$30元減HK$20現金券 2023年12月1日起至 2024 年1月31日 天星銀行賬戶 香港及内地消費 滿HK$100減HK$15現金券2張 2023年11月17日起至 2024 年01月31日 八達通 八達通銀聯卡 内地或澳門合資格消費 5%回贈，最高HK$200 2023年12月11日~2024年2月29日

撰文：葉雨

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