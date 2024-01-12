【北上支付優惠】滙豐搶北上熱潮　周末山姆店$200回贈　内地簽賬額外「獎賞錢」（附6大銀行北上消費回贈一覽）

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Costco深圳店開業攻略 3條免費巴士線可達、快遞寄港運費8.8折、￥199入會優惠延續
港人北上消費熱潮下，多間銀行爭相以北上支付折扣吸客，滙豐 （00005） 最新推出内地／澳門簽賬優惠，累計支付滿等值3,000元回贈額外3%「獎賞錢」。
内地澳門簽賬滿3000元 贈3%獎賞錢
滙豐新增「最紅簽賬獎賞-中國內地及澳門」優惠，由2024年1月10日起至3月31日，使用滙豐Visa、Mastercard或銀聯信用卡，於中國內地及澳門累積合資格簽賬淨額相等於港幣3,000元或以上，享額外3%「獎賞錢」回贈，最高可達$200「獎賞錢」。持卡人需於滙豐Reward+應用程式登記優惠。
留意3大簽賬細則
要享受優惠，有3處簽賬細則值得留意：
除此以外，滙豐還有多項適用於內地簽賬的優惠︰
|滙豐內地簽賬優惠
|優惠/商戶
|日期
|詳情
|山姆會員商店 （深圳）
|即日起至2024年3月31日逢星期五、六、日及香港公眾假期
|滙豐Pulse銀聯雙幣鑽石信用卡持卡人透過滙豐Reward+應用程式、雲閃付App或實體卡於山姆會員商店 （深圳）付款，可享高達額外$200「獎賞錢」回贈。
|最紅冬日賞簽賬優惠
|即日起至2024年2月24日
|所有滙豐信用卡持卡人本地及海外簽賬可享高達額外$1,100「獎賞錢」。
|滙豐Travel Guru 會員計劃
|全年適用
|所有滙豐信用卡外幣簽賬額外高達6%「獎賞錢」回贈。
|中國內地及澳門簽賬
|即日起至2024年3月31日
|所有滙豐信用卡於中國內地及澳門累積合資格簽賬滿港幣3,000元，即享額外3%「獎賞錢」回贈。
|滴滴出行
|即日起至2024年3月31日
|滙豐卓越理財信用卡® 及Red 信用卡持卡人於中國內地使用滴滴出行應用程式消費滿人民幣 100 元，可享人民幣 5 元現金回贈。
即日起至2月29日，客戶申請滙豐Pulse銀聯雙幣鑽石信用卡，可享高達$1,100「獎賞錢」迎新獎賞︰
|滙豐Pulse銀聯雙幣鑽石信用卡
|全新信用卡客戶迎新禮遇高達$1,100「獎賞錢」：
迎新禮遇$800「獎賞錢」
成功申請「現金套現」分期計劃可享額外$200「獎賞錢」
透過Reward+的二維碼付款功能簽賬可享額外$100「獎賞錢」
首兩年免年費
|現有信用卡客戶高達$400「獎賞錢」：
迎新禮遇$300「獎賞錢」
透過Reward+的二維碼付款功能簽賬可享額外$100「獎賞錢」
其他滙豐Pulse銀聯雙幣鑽石信用卡優惠包括︰
內地及澳門簽賬高達4.4%「獎賞錢」回贈，包括︰
除滙豐之外，其他銀行信用卡亦有北上消費回贈：
|銀行
|信用卡
|消費要求
|回贈
|推廣期
|中銀（香港）
|中銀雙幣卡<大灣區一卡通> 信用卡
|全新客戶透過BoC Pay、雲閃付APP、Apple Pay或Huawei Pay(「手機簽賬」)進行零售簽賬交易
|10%回贈，上限為HK$300
|2024年1月1日至12 月 31 日
|現有客戶透過BoC Pay、雲閃付APP、Apple Pay或Huawei Pay進行零售簽賬交易
|鑽石卡4%回贈，白金卡2%回贈
|2024年1月1日至6月30日
|大灣區青年卡
|全新客戶透過BoC Pay 、雲閃付APP 、 Apple Pay 或 Huawei Pay進行之零售簽賬交易
|10%回贈，上限為HK$300
|2024年1月1日至12 月 31 日
|建行（亞洲）
|任何信用卡以人民幣簽賬
|3%回贈，每階段最高HK$400
階段1：2023年10月1日至11月30日
階段2：2023年12月1日至2024年1月31日
|銀聯雙幣信用卡用Apple Pay或雲閃付APP以人民幣簽賬
|3%基本回贈+額外5%回贈，每階段基本回贈最高HK$400、額外回贈最高HK$200
|工銀（亞洲）
|Visa 信用卡或萬事達卡信用卡
|綁定WeChat Pay內地錢包以人民幣在内地消費
|3%回贈，每階段最高 HK$300
階段1： 2023 年 12 月 22 日至 2024 年 1 月 21 日
階段2：2024 年 1 月 22 日至 2024 年 2 月 21 日
階段3： 2024 年 2 月 22日至 2024 年 3 月 21 日
|大新銀行
|信用卡
|綁定Wechat pay HK/ Alipay HK, 在香港或内地消費，單一簽賬滿200港元
|3%回贈，每階段最高HK$100
|階段1：2023年12月1日至12月31日
階段2：2024年1月1日至1月31日
|憑卡網上／旅遊／海外／跨境簽賬
|3%回贈，每階段最高HK$200
|信銀國際
|大灣區雙幣信用卡
|電子錢包（WeChat Pay HK及雲閃付APP）簽賬
|4%回贈
|2024年1月1日至4月2日
|迎新外幣（包括人民幣）簽賬
|10%回贈（如透過電子錢包支付用外幣支付，可叠加回贈至14%）
WeChat Pay HK、八達通也有内地支付優惠：
|電子支付方式
|銀行卡/賬戶
|優惠要求
|現金回贈 / 折扣優惠
|推廣期
|Wechat Pay HK
|建行（亞洲）信用卡
|首次綁卡
|滿HK$15.01減HK$15現金券，適用內地或香港商戶
|2023年12月1日~2024年1月22日
|内地消費
|滿HK$30減HK$5 x 3次
|滿HK$350減HK$40 x 3次
|招商永隆銀行賬戶
|内地消費
|滿HK$5.01減HK$5現金券
|即日起至2024年3月31日
|南洋商業銀行賬戶
|首次綁卡
|滿HK$30元減HK$20現金券
|2023年12月1日起至 2024 年1月31日
|天星銀行賬戶
|香港及内地消費
|滿HK$100減HK$15現金券2張
|2023年11月17日起至 2024 年01月31日
|八達通
|八達通銀聯卡
|内地或澳門合資格消費
|5%回贈，最高HK$200
|2023年12月11日~2024年2月29日
撰文：葉雨
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欄名 : 北上攻略