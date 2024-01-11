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【北上支付優惠】滙豐搶北上熱潮　内地簽賬滿3000元　贈額外獎賞錢（附6大銀行北上消費回贈一覽）

精明消費 16:22 2024/01/11

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【北上支付優惠】滙豐信用卡内地/澳門簽賬滿3000元 贈額外3%獎賞錢

港人北上消費熱潮下，多間銀行爭相以北上支付折扣吸客，滙豐 （00005） 最新推出内地／澳門簽賬優惠，累計支付滿等值3,000元回贈額外3%「獎賞錢」。

内地澳門簽賬滿3000元 贈3%獎賞錢

滙豐新增「最紅簽賬獎賞-中國內地及澳門」優惠，由2024年1月10日起至3月31日，使用滙豐Visa、Mastercard或銀聯信用卡，於中國內地及澳門累積合資格簽賬淨額相等於港幣3,000元或以上，享額外3%「獎賞錢」回贈，最高可達$200「獎賞錢」。持卡人需於滙豐Reward+應用程式登記優惠。

留意3大簽賬細則

要享受優惠，有3處簽賬細則值得留意：

  • 合資格簽賬須為於內地或澳門以人民幣或澳門元進行的簽賬；
  • 交易的簽賬金額以信用卡月結單上的簽賬貨幣及已折算為港幣之金額為準。若透過合資格信用卡之人民幣戶口進行人民幣簽賬，折算為港幣的誌賬金額會以人民幣1元=港幣1元計算；
  • 以電子錢包所作的交易不屬於合資格簽賬。

（詳情按此

除滙豐之外，其他銀行信用卡亦有北上消費回贈：

銀行信用卡消費要求回贈推廣期
中銀（香港）中銀雙幣卡<大灣區一卡通> 信用卡全新客戶透過BoC Pay、雲閃付APP、Apple Pay或Huawei Pay(「手機簽賬」)進行零售簽賬交易10%回贈，上限為HK$3002024年1月1日至12 月 31 日
現有客戶透過BoC Pay、雲閃付APP、Apple Pay或Huawei Pay進行零售簽賬交易鑽石卡4%回贈，白金卡2%回贈2024年1月1日至6月30日
大灣區青年卡全新客戶透過BoC Pay 、雲閃付APP 、 Apple Pay 或 Huawei Pay進行之零售簽賬交易10%回贈，上限為HK$3002024年1月1日至12 月 31 日
建行（亞洲）任何信用卡以人民幣簽賬3%回贈，每階段最高HK$400

階段1：2023年10月1日至11月30日

階段2：2023年12月1日至2024年1月31日

銀聯雙幣信用卡用Apple Pay或雲閃付APP以人民幣簽賬3%基本回贈+額外5%回贈，每階段基本回贈最高HK$400、額外回贈最高HK$200
工銀（亞洲）Visa 信用卡或萬事達卡信用卡綁定WeChat Pay內地錢包以人民幣在内地消費3%回贈，每階段最高 HK$300

階段1： 2023 年 12 月 22 日至 2024 年 1 月 21 日

階段2：2024 年 1 月 22 日至 2024 年 2 月 21 日

階段3： 2024 年 2 月 22日至 2024 年 3 月 21 日

大新銀行信用卡綁定Wechat pay HK/ Alipay HK, 在香港或内地消費，單一簽賬滿200港元3%回贈，每階段最高HK$100階段1：2023年12月1日至12月31日
階段2：2024年1月1日至1月31日
憑卡網上／旅遊／海外／跨境簽賬3%回贈，每階段最高HK$200
信銀國際大灣區雙幣信用卡電子錢包（WeChat Pay HK及雲閃付APP）簽賬4%回贈2024年1月1日至4月2日
迎新外幣（包括人民幣）簽賬10%回贈（如透過電子錢包支付用外幣支付，可叠加回贈至14%）

WeChat Pay HK、八達通也有内地支付優惠：

電子支付方式銀行卡/賬戶優惠要求現金回贈 / 折扣優惠推廣期
Wechat Pay HK建行（亞洲）信用卡首次綁卡滿HK$15.01減HK$15現金券，適用內地或香港商戶2023年12月1日~2024年1月22日
内地消費滿HK$30減HK$5 x 3次
滿HK$350減HK$40 x 3次
招商永隆銀行賬戶内地消費滿HK$5.01減HK$5現金券即日起至2024年3月31日
南洋商業銀行賬戶首次綁卡滿HK$30元減HK$20現金券2023年12月1日起至 2024 年1月31日
天星銀行賬戶香港及内地消費滿HK$100減HK$15現金券2張2023年11月17日起至 2024 年01月31日
八達通八達通銀聯卡内地或澳門合資格消費5%回贈，最高HK$2002023年12月11日~2024年2月29日

撰文：葉雨

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