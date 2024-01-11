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對A股死心？中國散戶湧入日本股市ETF

ETF 11:08 2024/01/11

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厭倦了國內股票損失的中國投資者正在透過一些ETF買入日本股票。

中港股市的長期低迷已嚇跑了本地投資者，他們把目光投向另一個亞洲股市。隨着日本股市在2024年再創33年新高，彭博報導，厭倦了國內股票損失的中國投資者正在透過一些ETF買入日本股票。

昨日（1月10日），華夏野村日經225 ETF成交額飆升至3.73億元人民幣，創歷史最高水平，雖然整體金額不大，但在ETF不太盛行的A股，已屬異動，而且這是去年平均水平的10倍。在中國交易的其他四隻日本ETF中，有兩隻也創下了創紀錄的成交量。

自去年年中以來，野村證券AMC基金的活動不斷增加，因為散戶投資者將目光轉向日本，而內地股市卻沒有顯示出復蘇的跡象。日本東證指數去年上漲 25%，創34年來新高，而中國滬深300指數因對中國經濟復甦、地緣政治挑戰和房地產行業問題的擔憂而下跌11%。

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