港股跌浪波及南韓　當地散戶恐暴蝕350億！12機構涉不當銷售國指產品被查

▲ 港股跌浪波及南韓 當地散戶恐暴蝕350億！12機構涉不當銷售恒生國指掛鉤證券被查

港股在2023年暴跌14%，除了令很多香港股民損手爛腳，恐怕也令大量南韓散戶血本無歸，可能慘輸350億港元！南韓傳媒及英國《金融時報》報導，南韓監管當局因應散戶投訴，已擴大調查當地銀行和券商有否不當銷售與恒生國企指數掛鈎的高風險投資產品。

南韓金融監督院（Financial Supervisory Service，FSS）周一（8日）宣布，將立案調查12間金融機構，以查明是否有銷售香港上市中國股票基準掛鈎證券的違法行為。調查以當地最大型的相關證券銷售商韓國國民銀行（KB Kookmin）及韓國投資證券公司（Korea Investment & Securities）展開，然後擴至其他四間銀行和六間券商，包括新韓銀行（Shinhan）、韓亞銀行（Hana）、友利銀行（Woori） 和農協銀行（NongHyup）等。

當局將對任何違規行為作嚴厲處罰，專責小組會將就未來損失制定賠償指南。

逾千億港元掛鈎國指ELS今年到期 損失不堪設想

《金融時報》指出，涉案的股票掛鈎證券（ELS）是一種固定收益投資衍生工具，承諾根據標的資產，例如指定的股票、投資組合倉位或指數的表現提供類似債券的息票和提前贖回，但如果到期日屆滿時，標的股價或指數跌破一定水平，投資者的本金可能會遭受重大損失。

而是次的掛鈎國指ELS以高收益率著稱，年期為3年，其回報與恒生國企指數表現掛鈎，首批於2021年開售，正值南韓放鬆對ESL銷售內部控制之時。但國指自2021年2月升至12,000點觸頂以來，已下跌逾半至約5,500點。

截至1月11日下午1時半，國指報5537點。

有報導引述FSS數據稱，由於合約金額涉資19.3萬億韓圜（折合約1,146億港元／約146.6億美元）的香港指數掛鈎ELS將於今年到期，投資者可能會遭受巨額損失。

機構為跑數 以「除非香港滅亡」口號誤導散戶

據報，FSS去年底接獲大批散戶投訴後展開調查，發現當地金融機構在銷售ELS的過程中有嚴重違規行為，例如缺乏內部控制以及與證券合約相關的關鍵文件處理不當，部份這些文件甚至遺失。儘管投資風險不斷增加，部份銀行仍然鼓勵員工銷售更多ELS產品，以增加非利息收入。

《韓國先驅報》（The Korea Herald）指出，銀行將ELS銷售數量與員工表現掛鈎，納為績效評估的重要部份，受壓員工因而向未能通過風險評級的客戶銷售這些高風險產品。另有報導稱，有金融機構更在推銷時以「ELS產品很安全」、「除非香港滅亡」等誤導性口號吸引投資者。

損失料達350億港元 三分一散戶為65歲以上長者

恐爆發「老年破產」危機

FSS質疑涉事銀行和券商沒有正確解釋ELS產品的投資風險，這些產品大多在2021年的低利率時期大賣，與香港指數掛鉤的產品投資帳戶據報約40萬個。而超過九成的票據由散戶持有，當中近三分一為65歲以上長者。據當地傳媒估計，若國指在到期日前不反彈，ELS虧損金額可達6萬億韓圜（約356.4億港元），恐造成老年破產浪潮，令南韓當局大為憂慮。

撰文：黃正軒

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