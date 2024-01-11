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港股上半年可升4000點？大新︰3大因素可造就最樂觀情況

個人增值 08:30 2024/01/11

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港股上半年可升4000點？大新銀行︰3大因素可造就最樂觀情況

港股踏入2024年頹勢難止，恒生指數至今未嘗一升，截至昨日（1月10日），7個交易日全報跌。然而，大新銀行首席經濟及策略師溫嘉煒仍指出，有3大因素可推動港股向該行的最樂觀情況走，恒生指數在上半年仍有望升至20,500點，即較1月10日收市價再升約4500點。

3大因素可造就最樂觀情況

溫嘉煒指出，港股上半年有望重上20,500點，主要因為以下3大因素︰

  • 美聯儲今年可能減息
  • 內地有望推出更多穩定經濟的措施
  • 恒指估值低，預測市盈率一度跌至接近10年平均3個標準差

但他亦指出，要內地經濟回穩，加上美聯儲暗示考慮提早減息，恒指才有望在上半年達到這個最樂觀的預測。

在近日紅海局勢升級之際，要達到上述條件的難度大增，不少分析員已開始改變口風，指市場過度預期美國會減息。

相關報導︰策略師大膽預測︰美國今年不減息　稱通脹必定會反彈 ︰「問題絕不會很快解決」

港疫後復蘇遜預期　全年樓價跌5%

對於香港經濟，溫嘉煒指出，本港疫情後經濟復蘇遜預期，零售市道復蘇增長並未有明顯突破，訪港旅客消費模式轉變，長遠削弱旅遊業對本港零售業的貢獻。本港貿易表現略見改善，但增幅仍相對溫和，反映外需尚未完全回穩。本港經濟倚重外圍因素，內地經濟動力仍較疲弱，美國長時間加息後衰退壓力加深，加上本港股市、樓市等資產市場仍較弱。

他估計本港今年經濟增長 2.5%，失業率為 2.8%，通脹或按年上升 2.1%；本地樓價全年或下跌約 5%。各項輸入專才計劃的「新血」陸續到港， 不排除成為推動消費的新動力。

責任編輯︰廖毅然

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