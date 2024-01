▲ 匯豐︰市場過度押注減息 或致「反向金髮女孩」現象

市場普遍預期美聯儲會在今年減息,但滙豐銀行的策略師指,市場對減息押注太激進,可能會導致「反向金髮女孩」現象。

「金髮女孩」與「反向金髮女孩」現象

投資者一直希望出現「金髮女孩經濟」(Goldilocks,出自童話《金髮女孩與三隻熊》(Goldilocks and the Three Bears)),即經濟環境不冷不熱、溫和成長,通脹、利率、失業率都很低。但如果經濟增長保持強勁、通脹保持在目標之上,美聯儲不太可能迅速降息。

匯豐銀行首席多元資產策略師Max Kettner在彭博電視台訪問中表示,隨著美國對2024年上半年的寬鬆預期開始被消化,可能引發「反向金髮女孩」現象(Reverse Goldilocks),這種發展將加劇「整個資產類別的痛苦」。

他認爲,寬鬆押注的回落可能會引發風險資產拋售,並在未來幾個月導致美元進一步上漲。他預計美聯儲將於6月開始寬鬆周期,晚於市場預期的5月甚至3月。

降息押注太激進 逆轉風險增加

Kettner表示,儘管美國經濟數據顯示出「真正堅實的基本面」,但過去一個月降息押注有所增加,並補充說,本周的通脹數據可能顯示出揮之不去的物價壓力,這可能會冷卻對2024年初降息的猜測。

Kettner稱,匯豐認爲「利率方面走得有點太遠、太快,有點過了頭。」他表示,這導致風險資產長倉上升,增加了急劇逆轉的風險,並指匯豐銀行的整體情緒指標現在顯示出「非常非常強烈的銷售訊號」,表明清算可能即將到來。

避險方法:持有美元

他表示,若出現「反向金髮女孩」現象,「幾乎無處可躲避」。持有美元,特別是相對於英鎊和瑞典克朗,以及投資短期高等級債券、能源和日本股票,將是應對拋售的一種方式。同時,匯豐在戰術上削減了對股票和高收益債券的增持立場。

撰文:葉雨

