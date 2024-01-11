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匯豐︰市場過度押注減息　或致「反向金髮女孩」現象

外匯、商品、債券 08:00 2024/01/11

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匯豐︰市場過度押注減息　或致「反向金髮女孩」現象

市場普遍預期美聯儲會在今年減息，但滙豐銀行的策略師指，市場對減息押注太激進，可能會導致「反向金髮女孩」現象。

「金髮女孩」與「反向金髮女孩」現象

投資者一直希望出現「金髮女孩經濟」(Goldilocks，出自童話《金髮女孩與三隻熊》（Goldilocks and the Three Bears）），即經濟環境不冷不熱、溫和成長，通脹、利率、失業率都很低。但如果經濟增長保持強勁、通脹保持在目標之上，美聯儲不太可能迅速降息。

匯豐銀行首席多元資產策略師Max Kettner在彭博電視台訪問中表示，隨著美國對2024年上半年的寬鬆預期開始被消化，可能引發「反向金髮女孩」現象（Reverse Goldilocks），這種發展將加劇「整個資產類別的痛苦」。

他認爲，寬鬆押注的回落可能會引發風險資產拋售，並在未來幾個月導致美元進一步上漲。他預計美聯儲將於6月開始寬鬆周期，晚於市場預期的5月甚至3月。

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降息押注太激進 逆轉風險增加

Kettner表示，儘管美國經濟數據顯示出「真正堅實的基本面」，但過去一個月降息押注有所增加，並補充說，本周的通脹數據可能顯示出揮之不去的物價壓力，這可能會冷卻對2024年初降息的猜測。

Kettner稱，匯豐認爲「利率方面走得有點太遠、太快，有點過了頭。」他表示，這導致風險資產長倉上升，增加了急劇逆轉的風險，並指匯豐銀行的整體情緒指標現在顯示出「非常非常強烈的銷售訊號」，表明清算可能即將到來。

避險方法：持有美元

他表示，若出現「反向金髮女孩」現象，「幾乎無處可躲避」。持有美元，特別是相對於英鎊和瑞典克朗，以及投資短期高等級債券、能源和日本股票，將是應對拋售的一種方式。同時，匯豐在戰術上削減了對股票和高收益債券的增持立場。 

撰文：葉雨

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