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「愛因斯坦的腦子」上榜淘寶年度十大商品 生存艱難 年輕人找精神寄託

個人增值 13:30 2024/01/10

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「愛因斯坦的腦子」上榜淘寶年度十大商品 月銷9萬筆 不到￥1電子祈福

經濟低迷，許多人便開始尋找心靈寄託，年輕人中流行的「玄學」又有新形式。號稱能讓人「變聰明」的虛擬商品「愛因斯坦的腦子」，自2023年中以來成爲内地網購「爆款」，入選淘寶年度十大商品。

不到￥1祈福「變聰明」 月賣9萬筆

據《紅星新聞》報道，電商平台上的「愛因斯坦的腦子」，功能是賦予精神寄託、祈願增加智商，有簡介稱「拍下後，透過腦電波瞬間傳遞到想要變聰明的人腦中，點確認收貨就能見效。」其單價從0.1元至1元（人民幣，下同）不等，淘寶有超過三百件同類商品，其中月銷量較高者甚至達到9萬筆。衍生的商品還有「戀愛腦」、「搞錢腦」、「社交腦」等，售價也大多在1元以下。

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上榜淘寶年度十大商品 北大生都買

《正面連接》指，這類提供情緒價值的虛擬商品在内地年輕人中很流行，「愛因斯坦的腦子」甚至入選了淘寶2023年度十大商品，火爆程度可見一斑。

一名受訪商家稱，他店内的「愛因斯坦的腦子」半年銷量達7萬單，賺了3萬多元。其商品主要客戶是各類考生，包括高中生、大學生、以及要參加研究生或公務員考試的人員，其中不乏來自重點高校，乃至北京大學的買家。該商家表示，「這就像電子拜佛，求一個心理寄託。」

年輕消費者：收獲精神寄託、情緒價值

有00後大學生買家說，購買「愛因斯坦的腦子」是因爲學業壓力較大，「有點卷累了，就寄一部分希望於這種東西」。此外，她也曾和同學去廟裡拜佛。

另一位90後消費者稱，她因工作壓力較大而長期焦慮，下單後，店主陪聊給她提供了情緒價值。她從不向身邊人傾訴，因爲怕他們感到厭煩。但賣「愛因斯坦的腦子」的店主是陌生人，而且自己消費了，雖說只花了5毛錢，但因此就可以心安理得去聊天。

生存艱難 迷戀「玄學」新形式

鳳凰網評論認爲，這些看似荒誕無稽的消費行為，其實是年輕人迷戀「玄學」的新形式，是一種「精神勝利法」。當失業、生育、房貸等頻頻登上熱門話題榜，年輕人不得不使盡渾身解數奮力生存，苦悶之餘挖掘生活的樂趣，遂將心願寄託在這些「虛無縹緲」的祝願上。

消保委：或存法律風險

不過，有官方背景的消費監督組織提醒，「愛因斯坦的腦子」熱銷背後或存在法律風險。《揚子晚報》援引江蘇省消費者權益保護委員會指出：目前虛擬商品的市場完全依賴買賣雙方心照不宣的默契才能運轉，商家一本正經地宣傳實際無法達到的增長智力、轉運等效果，才能讓消費者買單；一旦有消費者較真，相關商家可能涉嫌侵犯消費者知情權，違反廣告法、消費者保護法等法律。

撰文：葉雨

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