策略師大膽預測︰美國今年不減息　稱通脹必定會反彈 ︰「問題絕不會很快解決」

▲ ，美國一名策略師大膽預測，今年美聯儲不會減息，更認為通脹反彈會令聯儲局及金融市場大吃一驚。

僅僅只是在一個月前，市場對2024年美國減息的預期高漲，並認定目前正在「金髮女孩經濟」的階段，一切都向利好股債市場的方向走。但近日紅海出現的危機對大家而言是當頭棒喝，美國一名策略師更大膽預測，今年美聯儲不會減息，更認為通脹反彈會令聯儲局及金融市場大吃一驚。

Hightower Resource Advisors執行長兼首席能源和材料策略師Tracy Schuchart指出，她預計美聯儲在2024年不會減息。

地緣衝突勢必引發通脹反彈

華爾街的許多分析師和經濟學家預測今年將減息3至6次，但Schuchart指出，地緣政治衝突引發的通脹壓力反彈是她作出上述預測的理由。

根據利率期貨，3月份減息機會率在目前還有65.7%，儘管已經較一周前下跌7個百分點。3月份維持目前利率不變的機會率，只有約3成。

Schuchart卻認為，「（減息）絕對不會3月就擺在桌面上」。她指出，「我現在主要擔心的是紅海正在發生的事情。我們已經看到保險費率更高了。」

去年，通脹一直在穩步降溫，但自從與伊朗結盟的也門激進組織胡塞武裝開始襲擊紅海船隻以來，人們對價格反彈的擔憂開始出現。

本周交銀國際也警告，紅海危機考驗減息預期，減息時點或較預期遲，市場需警惕美元及美債息反彈對風險資產的影響。

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大型零售商預期貨品交付延遲

受危機影響，航運公司已將其船隻改道至更長的航線。據彭博引述瑞士物流公司 Kuehne + Nagel 估計，自上個月中旬以來已有 400 多艘船隻改道。

Schuchart 表示，包括 Next 和宜家在內的大型零售商已經表示，他們預計貨品交付將延遲兩個半星期。

彭博引述零售商Next本周稍早前表示，如果進入蘇伊士運河的困難繼續存在，可能會導致今年年初的庫存交付出現一些延誤。

Schuchart 認為，問題確實不會很快解決。她補充說，航運巨頭馬士基等公司現在正力求在幾個月和幾個季度內解決這個問題，而不是幾天或幾周。

她表示，就目前情況而言，一些貨櫃油輪的費率已飆升至173%，石油和產品的費率也同樣上漲。「我認為這確實會開始加劇通脹壓力，而央行和市場還沒有做好準備。」

責任編輯︰廖毅然

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