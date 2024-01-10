▲ 可持續投資：2024年五大主題

在2023年，世界受到一連串事件困擾，包括經濟增長放緩、通脹居高不下、政治局勢緊張以及氣候變化日益嚴重等，種種危機結合起來，為全球可持續發展帶來了重大挑戰。隨著2024年來到，我們認為即使形勢仍未明朗，但各界已就可持續投資提出了不少務實的解決方法，使我們深感鼓舞。以下且讓我們看看來年在可持續領域的五大主題。

1. 政治形勢或拖累可持續發展

2024年將會有多達40個國家舉行選舉，共佔全球人口的41%或全球GDP的42%。隨著各國致力應對經濟和生活成本危機，氣候話題或會受到忽略，並使轉型計劃的融資和實施遭到延遲。如果情況屬實，那麼其結果將對經濟增長和風險有重大影響，例如使日後的氣候轉型成本增加。身為可持續投資者，我們正在量化這種情況對投資組合回報的潛在影響。

2. 氣候影響增加金融風險

儘管各國政治對氣候議程出現分歧意見，但厄爾尼諾現象或會在2024年回歸，並進一步帶來破紀錄的極端天氣，除了有機會造成具破壞性的天災事件，也可能會增加金融風險，提醒人們反思氣候暖化的嚴重性，尤其是化石燃料補貼正不斷加重政府負擔。同時，全球暖化為本已緊張的醫療服務百上加斤，全球生物多樣性喪失場的風險也持續上升。這些議題或會影響未來各國的主權策略及氣候披露情況，因為在2024年，各國需進一步盤點國家自主貢獻（NDC）的進度。

3. 進入ESG 2.0時代 投資回報復甦

我們預計，環境相關的風險日益顯著，將引發ESG投資回報復甦。當聯合國於2004年引入「ESG」一詞時，試圖對企業長期營運和財務韌性的關鍵因素進行分類。但在發展初期，ESG的概念仍流於生硬、ESG評分亦被認為過於簡化，例如往往只與「行善」、強加價值觀聯繫在一起。此外，在發展初期，業界推出的ESG評估亦不夠透明。然而隨著時代進步，目前業界已引入了很多高質素的評估方式，更開始善用創新技術來取得數據，有助於強有整體的ESG衡量標準。

4. 從監管轉型到轉型監管

過去一年，與可持續發展相關的監管亦大有進展，包括英國提出的可持續發展揭露要求（SDR）、東協推出可持續分類法、歐盟亦對可持續金融揭露法規（SFDR）作出了調整，使業界進入一個更務實、更規範的階段。展望未來，我們預期監管當局將更加關注「轉型」概念，並逐步將其納入氣候、創效投資和可持續發展投資的框架之中。此外，我們也預計「公正轉型」將成為第28屆聯合國氣候變遷大會（COP 28）的焦點，引導富裕經濟體的資金支持發展中國家擺脫化石燃料。

5. 尋找「促進碳手印」的解決方案

2023年期間，世界經濟論壇發表了多份報告，敦促各界應加大投資於現有的技術及研究嶄新技術。正當市場關注如何減少企業的碳足跡（即企業活動或產品所產生的溫室氣體排放）時，我們認為大家更應專注於如何促進碳手印（即對氣候產生正面影響的行動），而公開市場可以向私募市場和創效投資取經，學習如何掌握和衡量正面的影響力。

【關於作者】蘇可奇為安聯投資駐香港的可持續發展策略師。她負責推動安聯投資在亞太區的可持續發展策略和可持續投資產品的開發，並且主導區內可持續發展領域的諮詢和宣傳工作。

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