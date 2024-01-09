  • 21°C
香港時間 : 2024109日 (週二) 19:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

「中國網遊教父」成美國第二大外籍地主　擁801平方公里林地

個人增值 18:34 2024/01/09

分享：

分享：

盛大創辦人陳天橋成美國第二大外籍地主 擁801平方公里林地

最近，中國網遊新規草案令遊戲股暴跌，但提早退出行業的大佬卻在「悶聲發財」。人稱「中國網遊教父」的盛大集團創辦人、内地前首富陳天橋，近日被外媒揭露在美國擁有801平方公里土地，是全美第二大外籍地主。

6.64億購得801平方公里林地

彭博引述美國《土地報告》雜誌（Land Report）的排名指，陳天橋擁有俄勒岡州19.8萬英畝（約80,127 公頃、801.28平方公里）的林地，是全美第82大地主。

現年50歲的陳天橋在2015年以8,500萬美元（約6.64億港元）的價格從富達國家金融創投公司(Fidelity National Financial Ventures) 手中買下上述土地，俄勒岡州稅務記錄上月披露，受益人為Shanda Asset Management，與陳位於新加坡的控股集團同名。

全美第二大外籍地主

陳天橋在俄勒岡州的資產，使其成為擁有第二多美國土地的外籍地主，僅次於加拿大的Irving家族。後者在《土地報告》的全美總排名中位列第六，擁有超過120萬英畝的緬因州林地。

此外，陳天橋與妻子還於2018年以3,900萬美元（約億港元）購入紐約曼哈頓的一處豪宅；2021年，兩人又以2500萬美元約億港元）買下洛杉磯的一間豪宅。

美近年圖限外資買地

彭博指，外籍買家購買美國土地，近年來已成為一個敏感的政治議題。美國農業部的最新數據顯示，截至 2021 年，約4,000萬英畝的美國農業用地由外籍利益集團擁有，中資實體擁有0.03%的美國農地 。

一些美國議員正推動限制外國投資美國農地的法案。2023年7月，參議院投票表決一項法案，禁止向中國、俄羅斯、伊朗和北韓的個人或企業出售超過一定面積或價值的農田，但最終並未獲簽署立法。

網遊教父 前中國首富

陳天橋1973年生於浙江，1999年創立網絡遊戲運營商「盛大網絡」，被稱爲「中國網遊教父」。該公司因代理韓國遊戲「熱血傳奇」而成長迅速，爲中國網遊行業龍頭。2004年，盛大在美國納斯達克上市，陳天橋遂躋身中國首富。

早早淡出行業 轉向慈善

不過，陳天橋本人在2009年之後就已淡出企業管理，轉而支持科學研究和慈善事業。2014年盛大互動娛樂也將旗下盛大遊戲的股份全部出售，之後轉型成全球性私人投資控股集團，投資範圍包括風險投資、地產、自然資源。2016年，陳天橋與妻子雒芊芊曾向加州理工學院捐贈 1.15 億美元，資助該校成立天橋芊芊神經科學研究所。

撰文：葉雨

相關文章：

中國有錢人轉移資產　通過地下錢莊　彭博︰今年料1.17萬億元外流

美國投資移民新規　重燃中國有錢人的興趣

新加坡樓市「加辣」背後︰中國富豪湧入豪擲狂買 本地人嘆房價物價高、難維生

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

理財最前線
交稅限期將至！「零息」稅貸留意條件　2厘以下門檻高　留意4件事
開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 知多啲

最新專欄文章 更多

港人對股樓無信心　第四季信心指數再下跌　未來預期亦悲觀
2024/01/08
港人對股樓無信心　第四季信心指數再下跌　未來預期亦悲觀
百威大股東476億元股份交棒兒子　盤點近年子承父業的富二代
2024/01/05
百威大股東476億元股份交棒兒子　盤點近年子承父業的富二代
換新鈔唔洗排分行！滙豐推ATM「迎新鈔」提款服務　3大銀行1.25起可換新鈔（新增渣打預約安排／恒生、中銀$8,888抽獎）
2024/01/04
換新鈔唔洗排分行！滙豐推ATM「迎新鈔」提款服務　3大銀行1.25起可換新鈔（新增渣打預約安排／恒生、中銀$8,888抽獎）
調查：港人雪季每日人均花4800元　視為身份象徵　「怕凍」竟成最大阻礙
2024/01/04
調查：港人雪季每日人均花4800元　視為身份象徵　「怕凍」竟成最大阻礙
2024年身陷危機的5大富豪　特朗普、孫正義上榜
2024/01/03
2024年身陷危機的5大富豪　特朗普、孫正義上榜
電玩手遊 富達 俄勒岡 緬因 稅務 遊戲 伊朗 外資 港元 新加坡

下一篇文章

窮或許是先天因素 但窮人思維是後天形成 百萬富翁揭窮富分水嶺
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款