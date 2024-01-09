「中國網遊教父」成美國第二大外籍地主　擁801平方公里林地

▲ 盛大創辦人陳天橋成美國第二大外籍地主 擁801平方公里林地

最近，中國網遊新規草案令遊戲股暴跌，但提早退出行業的大佬卻在「悶聲發財」。人稱「中國網遊教父」的盛大集團創辦人、内地前首富陳天橋，近日被外媒揭露在美國擁有801平方公里土地，是全美第二大外籍地主。

6.64億購得801平方公里林地

彭博引述美國《土地報告》雜誌（Land Report）的排名指，陳天橋擁有俄勒岡州19.8萬英畝（約80,127 公頃、801.28平方公里）的林地，是全美第82大地主。

現年50歲的陳天橋在2015年以8,500萬美元（約6.64億港元）的價格從富達國家金融創投公司(Fidelity National Financial Ventures) 手中買下上述土地，俄勒岡州稅務記錄上月披露，受益人為Shanda Asset Management，與陳位於新加坡的控股集團同名。

全美第二大外籍地主

陳天橋在俄勒岡州的資產，使其成為擁有第二多美國土地的外籍地主，僅次於加拿大的Irving家族。後者在《土地報告》的全美總排名中位列第六，擁有超過120萬英畝的緬因州林地。

此外，陳天橋與妻子還於2018年以3,900萬美元（約億港元）購入紐約曼哈頓的一處豪宅；2021年，兩人又以2500萬美元約億港元）買下洛杉磯的一間豪宅。

美近年圖限外資買地

彭博指，外籍買家購買美國土地，近年來已成為一個敏感的政治議題。美國農業部的最新數據顯示，截至 2021 年，約4,000萬英畝的美國農業用地由外籍利益集團擁有，中資實體擁有0.03%的美國農地 。

一些美國議員正推動限制外國投資美國農地的法案。2023年7月，參議院投票表決一項法案，禁止向中國、俄羅斯、伊朗和北韓的個人或企業出售超過一定面積或價值的農田，但最終並未獲簽署立法。

網遊教父 前中國首富

陳天橋1973年生於浙江，1999年創立網絡遊戲運營商「盛大網絡」，被稱爲「中國網遊教父」。該公司因代理韓國遊戲「熱血傳奇」而成長迅速，爲中國網遊行業龍頭。2004年，盛大在美國納斯達克上市，陳天橋遂躋身中國首富。

早早淡出行業 轉向慈善

不過，陳天橋本人在2009年之後就已淡出企業管理，轉而支持科學研究和慈善事業。2014年盛大互動娛樂也將旗下盛大遊戲的股份全部出售，之後轉型成全球性私人投資控股集團，投資範圍包括風險投資、地產、自然資源。2016年，陳天橋與妻子雒芊芊曾向加州理工學院捐贈 1.15 億美元，資助該校成立天橋芊芊神經科學研究所。

撰文：葉雨

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