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今季減息機會率急跌　減息預期變化　為投資市場帶來機會

博客 08:00 2024/01/10

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現時市場已一定消化了減息預期降溫，本週的重點在於美國週四將公佈的通脹數據。

2024年剛過去一週，誠如筆者上週所預期，「數據影響減息預期從而影響股市表現」這循環至少會維持到減息正式啟動前，而這循環將構成投資者出入股市的機會。這句話言猶在耳，股票及債券市場已因為減息預期降溫而在高位有所調整。利率期貨顯示美聯儲3月減息預期由上週的98%下跌至60%以下，主要來自兩方面的影響。

會議紀錄釋出鷹派訊息　本季減息機會率降

  • 第一、美聯儲未來政策方向。

上週公佈去年12月美聯儲會議紀錄顯示，美聯儲雖曾討論放慢量化緊縮步伐，但與會者一致認為利率一段時間內仍需維持高位。這個訊息明顯地較美聯儲主席鮑威爾在12月中會後的言論為鷹派，市場自不然對3月減息的預期降溫。

  • 第二、美國就業市場存韌性。

不論最新ADP私人職位或非農就業數據均有所反彈，令市場擔心通脹會反彈，減息時點或會因而推遲，結果令美國10年期債息曾反彈至12月議息會議前接近4.1%以上的水平，促使股債下跌，特別是較受利率影響的增長股。

故此，美國三大指數中，納指下跌幅度較多。雖然股債錄得下跌，但債息反彈令美元指數上升，由2023年底曾低見100.82水平反彈並曾觸及103水平。惟正如筆者上週指出的觀點，數據、減息預期改變及資產價格的循環構成投資者出入市的機會，同樣可應用於美元指數之上。筆者預期美元在今年持續單向走強或走弱的機會較小，相信美元指數將繼續受減息預期變化所影響，今年在低位反覆機會較大。那就代表其他的貨幣有一定的波動性，從而為投資者產生出入市的機會 。

美滙升穿100天線機會不大

現時市場已一定消化了減息預期降溫，本週的重點在於美國週四將公佈的通脹數據。現時市場預期整體消費者物價指數會稍稍由3.1%上升至3.2%，而核心指數則會由4%下跌至3.8%。如果核心通脹不如市場預期般回落，相信市場對3月減息預期會進一步降溫，令美元指數再重上103水平，甚至挑戰200天線約103.42。不過由於通脹回落始終是大方向，市場對5月減息預期仍然超過100%。美元指數經過一輪急升後，短時間要突破100天線約104.5，相信機會不大，這亦是12月初美元指數接近的阻力水平。在這背景之下，大家可以留意美元以外的外匯入市機會。

【關於作者】張詩琪為中銀香港個人數字金融產品部財富策略及分析處主管，擁有20年經驗，熟悉股票、債券、商品及外匯等不同金融產品，透過追蹤投資市場走勢及制定相應投資策略，協助投資者捕捉機遇。

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