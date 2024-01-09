【北上攻略】航空公司奇招！買貴可退票　送「無理由退票券」　3000元無限次飛

▲ 内地各大航空公司爭相推出免費退票等新招以吸客︰南航、東航機票若買貴可以退票，國航則向每位移動端注冊用戶贈送2張「無理由退票券」。

北上食玩買不限深圳，有不少人甚至會選擇在內地機場出發，前往全國各地遊玩。新年伊始，内地各大航空公司爭相推出免費退票等新招以吸客︰南航、東航機票若買貴可以退票，國航則向每位移動端注冊用戶贈送2張「無理由退票券」。

當中，南航又推出￥2899廣東無限次飛全國，限期為90天，文末會詳細介紹。以下先盤點免費退票優惠︰

南航、東航：機票買貴可免費退

中國南方航空2024年1月10日起調整機票退改規則，機票免費退改適用範圍新增：機型變動導致無法成行、航班經停點延誤、機場轉場、不可抗力等因素。

此外，購票後如遇機票降價，允許購票後24小時內重新買票，符合一定條件的原機票免費辦理退票。（新規公告按此）

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緊隨南航之後，中國東方航空也發表公告，2024年1月10日起同樣調整機票退改規則，也增加了機型變動、票價波動可免費退票的類似新規。

根據東航公告，購票後若原購票通路機票降價，允許在購票後24小時之內在同一購票管道重新購買客票，符合一定條件的原客票免費辦理退票。

詳情如下：

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國航：每位用戶贈2張無理由退票券

中國國際航空則宣布，2024年1月1日起，向每位國航移動端（中國國航App、國航微信/支付寶小程序、國航移動網站）注冊用戶贈送2張國内無理由退票券。退票券使用有效期為2024年1月1日~2024年12月31日，可以憑券全額抵扣國内機票退票手續費，適用於退2024年1月1日之後銷售的純國内機票。（詳情按此）

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南航「暢遊廣東」套票 ￥2899廣東無限次飛全國

南航還推出「粤好玩·暢遊廣東」產品，可在90天內不限總次數兌換廣東往返國內其他城市的航班經濟艙機票，每條航線最多往返2次。廣東出發航點包括深圳、珠海、廣州等地，目的地涵蓋内地主要大城市乃至中小城市。目前可領取100元（人民幣，下同）優惠券購買，折後價格為2899元。

須留意，每次兌換機票時需支付20元兌換費，機場建設費、燃油費也需另付。此外，該套票需預先指定乘機人、並填寫身份證號碼，港人購買僅支持港澳居民居住證。

購買入口及航線詳情按此。

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撰文：葉雨

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