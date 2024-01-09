滙豐扣賬卡升級　海外提款免手續費　0.5%消費回贈　留意門檻及細節

▲ 滙豐香港表示，推出滙豐環球私人銀行Mastercard扣賬卡及附屬扣賬卡，為客戶提供最優惠外幣匯率、豁免所有外幣交易手續費、全球滙豐集團、Mastercard 及Cirrus的自動櫃員機網絡免手續費提取當地貨幣以及0.5%即時消費現金回贈等。

身處海外，無論是旅遊、留學、商務旅行或是定居，最重要的事情是資金調撥。有誰不想海外提款免手續費？而滙豐銀行最新宣布，旗下Mastercard扣賬卡及附屬扣賬卡豁免所有外幣交易手續費，還有0.5%即時消費現金回贈！不過並非人人有份，只限滙豐環球私人銀行客戶，而要成為該層級的客戶，資產門檻要達200萬美元（約1560萬港元）。

滙豐香港表示，推出滙豐環球私人銀行Mastercard扣賬卡及附屬扣賬卡，為客戶提供最優惠外幣匯率、豁免所有外幣交易手續費、全球滙豐集團、Mastercard 及Cirrus的自動櫃員機網絡免手續費提取當地貨幣以及0.5%即時消費現金回贈等，而附屬扣賬卡更為全港首創。

0.5%即時消費現金回贈

滙豐環球私人銀行Mastercard扣賬卡支援12種指定貨幣，包括澳元、加拿大元、瑞士法郎、歐元、英鎊、港元、日圓、新西蘭元、人民幣、新加坡元、泰銖及美元。

滙豐同時把滙豐環球私人銀行Mastercard扣賬卡的每日消費限額提升至20萬港元，並將所有行政費用一併免除。

不過，要取得此優惠，除了要晉身成為滙豐環球私人銀行客戶，還要留意以下幾點細節︰

最優惠外幣匯率為銀行成本價，不包含銀行一般交易利潤之匯率，而運作成本的溢價則不會被豁免。

為加強自動櫃員機服務的保安，於海外自動櫃員機每日提款限額被設定為零。客戶須重新設定限額，方可於海外提取現金。

滙豐環球私人銀行Mastercard 扣賬卡啟動後的每日消費限額預設為10萬港元，客戶可隨時調整該限額，最大值20萬港元。

卓越理財客戶亦免手續費

然而，雖然上述私人銀行的Mastercard扣賬卡免海外提款手續費，翻查資料，滙豐卓越理財尊尚（前稱尚玉）及卓越理財客戶，若在海外使用ATM提款，亦免手續費；滙豐One及其他客戶若在海外使用滙豐網絡提款，也可免手續費。

海外提款網絡 個人綜合理財戶口 滙豐One 滙豐卓越理財 滙豐尚玉 滙豐集團自動櫃員機網絡 豁免 豁免 豁免 豁免 海外自動櫃員機網絡（MasterCard/Cirrus網絡） 每次40港元 每次40港元 豁免 豁免 資料來源︰滙豐銀行

發卡量年增7成 簽賬額按年倍升

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務信用卡及私人貸款主管甘家儀表示，滙豐扣賬卡2023年的發卡量按年增加70%，而扣賬卡總簽賬額亦按年上升100%，當中海外簽賬額更按年上升120%，顯示滙豐客戶對扣賬卡服務需求殷切。因此，該行特別為環球私人銀行客戶增設專屬扣賬卡讓客戶輕鬆使用外幣於網上或外地消費。

滙豐環球私人銀行北亞區市場主管溫國偉表示，滙豐最新報告顯示，96%的香港企業家正積極開展國際業務，超過一半的人正在為他們的孩子尋找國際教育機會。隨著私人客戶持續追求國際化的生活和教育的趨勢下，該行將不斷提升服務水平。

責任編輯︰廖毅然

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