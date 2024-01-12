【機管局債券】1.17起認購　銀行券商搶客　滙豐8免耀才12免　免認購轉倉費等優惠一覽

▲ 【機管局債券】1.17起認購 銀行券商搶客 滙豐8免工銀9免 免認購轉倉費等優惠一覽

機管局發行4.25厘零售債券，雖然發行額、年利率都較政府在2023年發行的綠債及銀債要少，但在息口見頂的預期下，投資者也能保證在2.5年年期內每年獲得4.75厘回報，每手入場費1萬元，亦比市面上大部份高息定期存款門檻低。此外，機管局債券設有提早贖回機制，市民可要求在到期日前提早贖回，機管局會支付百分百本金以及截至贖回日的應付及未付利息，以資金靈活性作招徠，可望有一定市場需求。

機管局債券2024詳情 發行額 50億港元 年期 2.5年 入場費 每手1萬元 派息 每3個月一次，年利率4.25厘 認購期 2024年1月17日早上9時 - 1月25日下午2時 發行日 2024年2月5日 上市日 2024年2月6日在聯交所上市

3款零售債券比較 零售債券 機管局債券2024 綠色債券2023 銀色債券2023 保證年利率 4.25厘 4.75厘 5厘 每手 1萬元 預計每手收息（全期合共） 2.5年共1062.5元 3年共1425元 3年共1500元 派息頻率 每季 每半年 每半年 發行日期 2024年2月5日 2023年10月10日 2023年8月18日 發行額 50億元 200億元 550億元 有效申請 / 32.1萬份 32.4萬份

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離開售不到一星期，讀者宜趁早準備資金及認購渠道，部份銀行已在積極搶客，推出不同的優惠︰

銀行 花旗銀行

（6免） 招商永隆

（7免） 建行亞洲

（7免） 信銀國際

（7免） 滙豐銀行

（8免） 恒生銀行

（8免） 創興銀行

（8免） 工銀亞洲

（9免） 上海商業銀行

（10免） 中銀香港

（全免） 認購手續費 免 免 免 免 免 免 免（只適用於一手市場） 免 免 免 託管服務費 免 免（債券託管費） 免 免 免（託管費） 免 免（保管費） 免 存倉費 免 免 免 代收利息費 免 免 免 免 免 免 免 免 免 免 到期贖回費 免 免 免（包括提早贖回費） 免（包括提早贖回費） 免（包括提早贖回費） 免 免（包括提早贖回費） 免（包括以債券形式交易的提早贖回費） 免 免 二手買賣交易／手續費 免（首兩星期經場外交易市場沽出之債券交易費；首兩星期經港交所沽之交易佣金） 免（以場外交易形式賣出債券手續費） 免（「場外交易」形式賣出債券手續費） 免（以股票形式在二手市場交易的買入經紀費、沽出經紀費） 免（場外二手市場交易費；新證券客戶免經港交所交易平台買入之經紀佣金、沽出之經紀佣金） 免 轉倉費 免（存入費、轉出費） 免 免（存入費、提取費） 免（轉出及轉入） 免（由其他銀行轉入費用；由其他經紀行轉入費用；於CMU及CCASS之間轉貨申請手續費） 免（非經中央結算系統的債券轉入費、債券轉出費；經聯交所買入的證券存入費） 免（債券轉入費、債券轉出費） 免（由債券形式轉換至股票形式；存入費） 免（另包括以股票形式存入之費用、以債券形式存入之費用） 免 注：以上優惠受各條款及細則約束

亦有部份券商出手搶客，優惠暫以8免起，多達12免︰

證券行 致富證券

（8免） 耀才證券

（12免） 按金 免 利息 免 認購手續費 免 （現金申請手續費） 免 存入費 免 免 存倉費 免 色 託管服務費 免 免 不動戶費 免 免 平台費 免 暗盤買賣佣金 免（網上交易） 上市後買入佣金 代收利息費 免 免 到期贖回費 免 免（包括提早贖回費） 二手買賣交易／手續費 轉倉費 免 注：以上優惠受各條款及細則約束

撰文︰黃正軒

本文最後更新日期：2024年1月12日

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