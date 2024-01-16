【機管局債券】1.17起認購　恒生送$10,000禮品卡吸客／滙豐8免耀才12免、認購優惠一覽

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【定期存款2024】12個月失守4.3厘 與「三跑債」看齊｜虛銀逆市加息搶存、驚現24厘高息
機管局發行4.25厘零售債券，明日（1月17日）起開始接受認購。多間銀行、券商爭相搶客，最新有恒生銀行宣布，推出網上認購債券大抽獎。由即日起至 3 月 2 8 日， 客戶經恒生手機或網上銀行，成功申請及獲分配首次公開發售之債券（包括機管局零售債券）即可自動參加大抽獎。
恒生指，客戶有機會贏取$10,000元的電子版Apple Store 禮品卡，名額共3名。
機管局債券詳情
雖然發行額、年利率都較政府在2023年發行的綠債及銀債要少，但在息口見頂的預期下，投資者也能保證在2.5年年期內每年獲得4.75厘回報，每手入場費1萬元，亦比市面上大部份高息定期存款門檻低。
此外，機管局債券設有提早贖回機制，市民可要求在到期日前提早贖回，機管局會支付百分百本金以及截至贖回日的應付及未付利息，以資金靈活性作招徠，可望有一定市場需求。
|機管局債券2024詳情
|發行額
|50億港元
|年期
|2.5年
|入場費
|每手1萬元
|派息
|每3個月一次，年利率4.25厘
|認購期
|2024年1月17日早上9時 - 1月25日下午2時
|發行日
|2024年2月5日
|上市日
|2024年2月6日在聯交所上市
|3款零售債券比較
|零售債券
|機管局債券2024
|綠色債券2023
|銀色債券2023
|保證年利率
|4.25厘
|4.75厘
|5厘
|每手
|1萬元
|預計每手收息（全期合共）
|2.5年共1062.5元
|3年共1425元
|3年共1500元
|派息頻率
|每季
|每半年
|每半年
|發行日期
|2024年2月5日
|2023年10月10日
|2023年8月18日
|發行額
|50億元
|200億元
|550億元
|有效申請
|/
|32.1萬份
|32.4萬份
必睇機管局債券攻略︰創造3倍利息！做5厘定存 再抽4.25厘債券 長短高息通吃
離開售不到一星期，讀者宜趁早準備資金及認購渠道，部份銀行已在積極搶客，推出不同的優惠︰
|銀行
|花旗銀行
（6免）
|招商永隆
（7免）
|建行亞洲
（7免）
|信銀國際
（7免）
|滙豐銀行
（8免）
|恒生銀行
（8免）
|創興銀行
（8免）
|工銀亞洲
（9免）
|富邦銀行
（9免）
|大新銀行
（9免）
|上海商業銀行
（10免）
|中銀香港
（全免）
|認購手續費
|免
|免
|免
|免
|免
|免
|免（只適用於一手市場）
|免
|免（包括新股/新債券申請費）
|免
|免
|免
|託管服務費
|免
|免（債券託管費）
|免
|免
|免（託管費）
|免
|免（託管費）
|免（託管費）
|免（保管費）
|免
|存倉費
|免
|免
|免
|代收利息費
|免
|免
|免
|免
|免
|免
|免
|免
|免
|免
|免
|免
|到期贖回費
|免
|免
|免（包括提早贖回費）
|免（包括提早贖回費）
|免（包括提早贖回費）
|免
|免（包括提早贖回費）
|免（包括以債券形式交易的提早贖回費）
|免
|免
|免
|免
|二手買賣交易／手續費
|免（首兩星期經場外交易市場沽出之債券交易費；首兩星期經港交所沽之交易佣金）
|免（以場外交易形式賣出債券手續費）
|免（「場外交易」形式賣出債券手續費）
|免（以股票形式在二手市場交易的買入經紀費、沽出經紀費）
|免（經場外交易沽出之手續費；於成功認購後兩個月內沽出之經紀佣之）
|免（經債券戶口二手買入手續費、二手賣出手續費）
|免（場外二手市場交易費；新證券客戶免經港交所交易平台買入之經紀佣金、沽出之經紀佣金）
|免
|轉倉費
|免（存入費、轉出費）
|免
|免（存入費、提取費）
|免（轉出及轉入）
|免（由其他銀行轉入費用；由其他經紀行轉入費用；於CMU及CCASS之間轉貨申請手續費）
|免（非經中央結算系統的債券轉入費、債券轉出費；經聯交所買入的證券存入費）
|免（債券轉入費、債券轉出費）
|免（由債券形式轉換至股票形式；存入費）
|免（包括存入費）
|免（存入費；轉出至其他銀行之轉出費；轉倉至大新證券戶口之轉倉費）
|免（另包括以股票形式存入之費用、以債券形式存入之費用）
|免
|注：以上優惠受各自條款及細則約束
亦有部份券商出手搶客，優惠暫以8免起，多達12免︰
|證券行
|致富證券
（8免）
|耀才證券
（12免）
|按金
|免
|利息
|免
|認購手續費
|免 （現金申請手續費）
|免
|存入費
|免
|免
|存倉費
|免
|色
|託管服務費
|免
|免
|不動戶費
|免
|免
|平台費
|免
|暗盤買賣佣金
|免（網上交易）
|上市後買入佣金
|代收利息費
|免
|免
|到期贖回費
|免
|免（包括提早贖回費）
|二手買賣交易／手續費
|轉倉費
|免
|注：以上優惠受各自條款及細則約束
撰文︰黃正軒
本文最後更新日期：2024年1月15日
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欄名 : 存款收息