  • 23°C
香港時間 : 2024109日 (週二) 15:02
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

窮或許是先天因素 但窮人思維是後天形成 百萬富翁揭窮富分水嶺

個人增值 13:30 2024/01/09

分享：

分享：

窮可以是天生因素 但窮人思維一定是後天形成 百萬富翁揭窮富分水嶺

近日，一位自稱「理財KOL」的Taylor Money一段影片備受關注，他自稱20多歲就已經是百萬富翁，指出了窮人與富人思維的根本區別——對錢的認知不同。

窮與富，不在與財富的多少，而在於如何看待財富——這種認知差距可能有先天差距，但一定可以通過後天彌補。

窮可以是天生因素，但窮人思維一定是後天形成。

窮人與富人思維的分水嶺：對錢的認知

先思考一個簡單的問題：你是否想過自己應該如何賺錢，如何花錢？

想必大部分普通人都會這樣想：通過工作賺錢，然後將賺來的錢用來吃喝玩樂，好一些的會有儲蓄意識，儲蓄起來買樓買車，人工自然用來償還貸款——有物業在手，肯定已經強過很多人。

然而，當你開始這樣想時，你已經落入了「窮人思維」的圈套。

Taylor表示，對於金錢的認知，是窮人與富人思維最大的分水嶺。

他表示，富人之所以能脫穎而出，首先就是因為他們看到了金錢的真正功能——資本。即便你努力儲蓄，湊齊首付最後上車買房，不過也只是買了一個更大的商品。

「窮人認爲金錢的存在是為了消費、為了還債。他們用周一到周五的工作時間交換金錢，最後全部把錢交給了別人......這種生活方式還過得去，但永遠無法出人頭地，」Taylor表示，「中產階級好一些，他們會將金錢作為建立財務信用的憑據，並一次購買到更大的房子、船、汽車等等.......但這都不是金錢最重要的功能。」

「錢生錢」——金錢的真正功能，是當作擴張，用錢賺錢的資本。這才是富人認知與其他人最大的區別。

 

富人希望自己的每一蚊都能賺到更多錢。

美國真人秀《富豪谷底求翻身》便直觀地顯示了富人思維的優勢：富豪Glenn的啓動資金只有100美元，節目要求他們在90天內不動用自己從前的任何資源，白手起家賺到100萬元。

Glenn的第一件事便是快速用7天時間賺好90天的基礎生活開支，此後便開始了他的「錢生錢」工作——翻新卡車並倒賣，發展到翻新物業並倒賣，最後利用倒賣過程中結識的人脈與資本開設了一家燒烤啤酒店，截至90日時，已經市值75萬美元。

你永遠賺不到認知以外的錢

認知高度，這也許是窮人的天生缺點。這導致窮人只會注重眼前利益，而缺乏遠見。

近幾年的就業市場可見一斑。曾經是哪個行業的公司開始大規模盈利，不少求職者便一擁而上，使得該行業用人標準水漲船高，求職者依然不願回頭；而在經濟蕭條期，不少人又開始蜂擁至政府工的求職競爭中，只為求肉眼可見的穩定。

「前人吃肉，後人喝湯」，實際上，每個行業只有最早入場的那一批人，才能獲得最具性價比的利益。而窮人只是看到了這些人建立的、確定「可以成功」的樣本，因此蜂擁而上。

窮人認知有限，所以不敢輕易打破常規，只會想方設法尋求證據來確保自己的行動是正確的，等他們想好了，機會早就已經過去了。

Mark Zuckerberg輟學創立臉書，成為世界科技公司巨頭。換作是你，你願意輟學嗎？普通人可能想得更多的是沒了文憑該怎麼辦，或者你也許會願意輟學，因為身処未來你已經確定輟學能夠獲得成功，差距就在於是否願意打破規則承擔風險的勇氣——而這份勇氣的來源就是他先於其他人對互聯網科技的認知。

認知決定高度，幸運的是，認知是可以通過後天努力追趕的。

勤力帶來的不一定是財富

你也許不一定認同，但你肯定聼伯伯婆婆一輩的人反復強調過，勤力溫書、勤力工作，一定會有回報。

社會現實已經向我們否認了這一點，但這種思維更多的是限制了我們的可能性，以為：向上爬只有努力才能做到——因此很多事情成功的方法只有一個，或者少數。

但社會是開放多元性的，達成一個目標有非常多的方法，並且這些方法你不能用個人道德標準去衡量，更不能只盯著一個方法一條道走到黑。

這又回到之前説的對錢的認知上：與其親力親為，將錢作為資本，讓有能力的人來做這些事情，自己去做更重要的事情不好嗎？不少投資產品便是基於這個思路產生，而放到社會中來看，便是你可以通過資源去置換另外一種資源，而不是只懂得靠工作時間去換取報酬。

撰文︰涂宇佳

相關文章：

人到中年窮　就註定一世窮？富人的3個好習慣　打破 「世襲貧窮 」

【理財加油站】窮人都有這6個壞習慣　如何避免「窮者愈窮」？

8成有錢人不靠遺產、沒高薪厚職　全靠遵循一個原則

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

理財最前線
交稅限期將至！「零息」稅貸留意條件　2厘以下門檻高　留意4件事
開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 理財加油站

最新專欄文章 更多

超過一半人忽略財務規劃？是時候補救　4個步驟從零開始
今日
超過一半人忽略財務規劃？是時候補救　4個步驟從零開始
8旬總裁不服老　退休轉行健身教練　「不讓年齡決定我是誰」
2024/01/08
8旬總裁不服老　退休轉行健身教練　「不讓年齡決定我是誰」
2024新年目標愈列愈多　專家：你其實缺乏安全感　適度躺平更幸福
2024/01/07
2024新年目標愈列愈多　專家：你其實缺乏安全感　適度躺平更幸福
人到中年窮　就註定一世窮？富人的3個好習慣　打破 「世襲貧窮 」
2024/01/06
人到中年窮　就註定一世窮？富人的3個好習慣　打破 「世襲貧窮 」
【財富自由】每天只工作4小時　29歲女子靠副業年賺逾1,500萬　一年旅行7次
2024/01/06
【財富自由】每天只工作4小時　29歲女子靠副業年賺逾1,500萬　一年旅行7次
朱克伯格 Facebook Meta 網紅 社交平台 網上理財 退休規劃產品 財富及退休規劃 職涯規劃 正能量

下一篇文章

超過一半人忽略財務規劃？是時候補救　4個步驟從零開始
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款