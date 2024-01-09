窮或是先天因素 但窮人思維是後天形成 百萬富翁揭窮富分水嶺

▲ 窮可以是天生因素 但窮人思維一定是後天形成 百萬富翁揭窮富分水嶺

近日，一位自稱「理財KOL」的Taylor Money一段影片備受關注，他自稱20多歲就已經是百萬富翁，指出了窮人與富人思維的根本區別——對錢的認知不同。

窮與富，不在與財富的多少，而在於如何看待財富——這種認知差距可能有先天差距，但一定可以通過後天彌補。

窮可以是天生因素，但窮人思維一定是後天形成。

窮人與富人思維的分水嶺：對錢的認知

先思考一個簡單的問題：你是否想過自己應該如何賺錢，如何花錢？

想必大部分普通人都會這樣想：通過工作賺錢，然後將賺來的錢用來吃喝玩樂，好一些的會有儲蓄意識，儲蓄起來買樓買車，人工自然用來償還貸款——有物業在手，肯定已經強過很多人。

然而，當你開始這樣想時，你已經落入了「窮人思維」的圈套。

Taylor表示，對於金錢的認知，是窮人與富人思維最大的分水嶺。

他表示，富人之所以能脫穎而出，首先就是因為他們看到了金錢的真正功能——資本。即便你努力儲蓄，湊齊首付最後上車買房，不過也只是買了一個更大的商品。

「窮人認爲金錢的存在是為了消費、為了還債。他們用周一到周五的工作時間交換金錢，最後全部把錢交給了別人......這種生活方式還過得去，但永遠無法出人頭地，」Taylor表示，「中產階級好一些，他們會將金錢作為建立財務信用的憑據，並一次購買到更大的房子、船、汽車等等.......但這都不是金錢最重要的功能。」

「錢生錢」——金錢的真正功能，是當作擴張，用錢賺錢的資本。這才是富人認知與其他人最大的區別。 富人希望自己的每一蚊都能賺到更多錢。

美國真人秀《富豪谷底求翻身》便直觀地顯示了富人思維的優勢：富豪Glenn的啓動資金只有100美元，節目要求他們在90天內不動用自己從前的任何資源，白手起家賺到100萬元。

Glenn的第一件事便是快速用7天時間賺好90天的基礎生活開支，此後便開始了他的「錢生錢」工作——翻新卡車並倒賣，發展到翻新物業並倒賣，最後利用倒賣過程中結識的人脈與資本開設了一家燒烤啤酒店，截至90日時，已經市值75萬美元。

你永遠賺不到認知以外的錢

認知高度，這也許是窮人的天生缺點。這導致窮人只會注重眼前利益，而缺乏遠見。

近幾年的就業市場可見一斑。曾經是哪個行業的公司開始大規模盈利，不少求職者便一擁而上，使得該行業用人標準水漲船高，求職者依然不願回頭；而在經濟蕭條期，不少人又開始蜂擁至政府工的求職競爭中，只為求肉眼可見的穩定。

「前人吃肉，後人喝湯」，實際上，每個行業只有最早入場的那一批人，才能獲得最具性價比的利益。而窮人只是看到了這些人建立的、確定「可以成功」的樣本，因此蜂擁而上。

窮人認知有限，所以不敢輕易打破常規，只會想方設法尋求證據來確保自己的行動是正確的，等他們想好了，機會早就已經過去了。

Mark Zuckerberg輟學創立臉書，成為世界科技公司巨頭。換作是你，你願意輟學嗎？普通人可能想得更多的是沒了文憑該怎麼辦，或者你也許會願意輟學，因為身処未來你已經確定輟學能夠獲得成功，差距就在於是否願意打破規則承擔風險的勇氣——而這份勇氣的來源就是他先於其他人對互聯網科技的認知。

認知決定高度，幸運的是，認知是可以通過後天努力追趕的。

勤力帶來的不一定是財富

你也許不一定認同，但你肯定聼伯伯婆婆一輩的人反復強調過，勤力溫書、勤力工作，一定會有回報。

社會現實已經向我們否認了這一點，但這種思維更多的是限制了我們的可能性，以為：向上爬只有努力才能做到——因此很多事情成功的方法只有一個，或者少數。

但社會是開放多元性的，達成一個目標有非常多的方法，並且這些方法你不能用個人道德標準去衡量，更不能只盯著一個方法一條道走到黑。

這又回到之前説的對錢的認知上：與其親力親為，將錢作為資本，讓有能力的人來做這些事情，自己去做更重要的事情不好嗎？不少投資產品便是基於這個思路產生，而放到社會中來看，便是你可以通過資源去置換另外一種資源，而不是只懂得靠工作時間去換取報酬。

撰文︰涂宇佳

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