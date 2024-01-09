紅海危機考驗減息預期！交銀國際︰減息或較預期遲　警惕債息反彈

▲ 以巴戰事引發的紅海危機，可能打亂了投資市場的部署。交銀國際近日發表報告，指紅海航運危機令全球供應鏈壓力再起，或將考驗市場的減息預期，投資者需警惕美元及美債息反彈對風險資產的影響。

雖然市場共識是「美國息口已達頂部、今年會減息」，但由以巴戰事引發的紅海危機，可能打亂了投資市場的部署。交銀國際近日發表報告，指紅海航運危機令全球供應鏈壓力再起，或將考驗市場的減息預期。

報告指出，紅海北端為蘇伊士運河，南靠曼德海峽，分別連接地中海和印度洋，為亞洲、歐洲、非洲之間的重要橋樑，因而也是全球最繁忙、最重要的國際航道之一。

佔全球集運30% 船隻繞道降低運力

紅海海域每年約通過17,000船隻，佔全球航運總量約12%，全球集運總量的30%，以及全球油運的16%。事件令該海域石油及其他貨物運輸接近中斷，途經該海域的國際航運船隻被逼繞行好望角，導致航運運力下降和成本上升，並擾動全球供應鏈。以上海出發的國際航運線路為例，從紅海航線繞行好望角比通過蘇伊士運河多出3000海里以上，需要增加10-15天的航程，對應每週運力或下降約20%。

航線需要繞道 增加航程

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伊朗遇襲或進一步加劇中東緊張局勢

交銀國際指，儘管近期美國宣佈開展聯合護航行動以期恢復紅海航運，但當前沒有任何跡象表明胡塞武裝會停止襲擊，這使得部分國際航運巨頭短暫恢復紅海航線後又無限期中斷了該海域航行。同時，伊朗近期遭遇恐怖襲擊又進一步加劇了中東緊張局勢。地緣緊張局勢籠罩下，紅海航線何時恢復具有較大不確定性。

潛在的影響傳導路徑︰通脹上行風險 + 減息預期修正

商品價格上漲或導致美國通脹風險上升。短期內，紅海局勢仍具有較大不確定性，全球航運運力或暫難快速恢復，並導致供應鏈壓力再度上升，進而帶動商品價格上漲，使得美國通脹上行風險加劇。

報告指，原油供應前景遭遇不確定性或造成油價震盪。一方面，中東油運受阻令航運成本上升，油價上漲。另一方面，伊朗作為重要產油國佔全球原油產量4%，且控制著波斯灣通往全球的石油輸出要道 — 霍爾木茲海峽。此番伊朗遇襲進 一步加劇了中東緊張局勢，令原油供應前景不確定性上升。

美原油出口增 推動美元美債息反彈

美國原油出口上升增強經濟韌性。相比從中東進口石油需繞行好望角，且成本上升，歐洲地區或加大對美國原油的進口，以保障能源供應安全。美國原油出口量近期已開始上升，預計其出口量會進一步上升，進而增強其經濟韌性，並可能推動美元、美債收益率反彈上漲。

展望後市，報告指紅海局勢恢復平穩仍具有一定的不確定性，供應鏈壓力或令美國通脹風險上升，且美國原油出口上升或支撐其經濟韌性，二者或帶來減息預期修正。

當前市場對於美聯儲的降息預期仍顯樂觀，該行重申對於減息的審慎判斷，即減息時點可能晚於市場預期，而減息幅度同樣小於市場預期。投資者需警惕美元、美債收益率反彈對風險資產造成的回檔。

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