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超過一半人忽略財務規劃？是時候補救　4個步驟從零開始

個人增值 08:30 2024/01/09

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超過一半人忽略財務規劃？是時候補救　4個步驟從零開始

近日一項調查顯示，港人長期財務自由度不合格，僅3成人認為現在擁有或將要儲蓄的的財富足夠未來所需；對於「現時理財安全感」則僅為59.9分（滿分100）。

逾半美國人不定期進行財務規劃

美國的情況也一樣，據The Motley Fool Ascent調查，超過一半的美國人不定期進行財務規劃。只有46%的人這樣做，而30%的人表示他們只在大額購買或投資之前才制定財務計劃。24%的人選擇「危機預算」，即僅在處理意外費用或收入損失時進行財務規劃。

數據確實略顯悲觀，有什麽辦法能改善財務壓力嗎？其實，財務規劃就像你管理資產的路綫圖，它包括你的短期以及長期目標：你將如何使用你賺的錢。理財博客The Ascent總結了從零開始的財務規劃應該如何制定，只需要簡單4步，就能手把手教會你。

評測目前財務規劃水平

實際上，財務規劃不需要太複雜或者太耗費時間，反而是無論你有多少資產，財務規劃都能使你受益。基於2021年Schwab的現代財富調查數據，先來看看專業的財務規劃師和普通個人的差距到底在哪裏︰

項目有規劃的人沒規劃的人
擁有3個月的應急資金65%33%
永遠不欠還信用卡47%29%
感到財務穩定65%40%
關注投資費用與成本71%45%

這些都是一個良好的財務規劃應該有的特徵，並且在懂得財務規劃的人群中更為常見。如果你沒有規劃，你就很難實現你的金錢目標並為未來做好準備。

4步開始你的財務規劃

如果你是第一次制定財務規劃，你可能需要為它預留至少一個下午的時候。有了首次財務規劃做基礎，財務規劃會變得更快、更容易，因為你不再需要從頭開始。而要成功進行財務規劃有以下幾個步驟：

1、查看你目前的財務狀況

通過查看你目前的財務狀況來查漏補缺，首先列出有以下信息具體數額的清單︰

  • 你的收入
  • 每月開支，並劃分為必要開支與非必要開支
  • 任何你擁有的債務以及它的利率
  • 你的銀行餘額
  • 投資和退休賬戶餘額

2、設置你的理財目標

思考在未來財務上你想實現怎樣的目標，這對所有人來説都是不同的，並取決於你所處的現狀。如果你現在有信用卡欠款的話，你當下首要的是還清賬單。如果你現在沒有任何債務，為退休儲蓄是一個永遠不會出錯的選擇，如果你有購房需求，你可能還需要為首付存錢。

財務目標由短期以及長期目標組合而成。例如，短期目標可以是為下一個暑季假期儲蓄；在接下來的兩年內設立一筆3個月緊急資金；或每個月的日常開支節省300元。長期目標可能包括，例如達到一定數額的退休儲蓄以及為孩子準備大學基金。

3、明確如何使用收入
清楚財務狀況和目標後，便要開始規劃如何花錢。這裏有一個支出分配標準以供參考︰

  • 基本支出：50%
  • 償還債務：20%
  • 用於退休賬戶：10%
  • 自由支配：10%

具體的支出計劃將取決於你的收入、開銷以及你的未來財務目標，最重要的是要有目的地花錢，以免浪費。

4、每月檢查你的財務規劃執行進度

一旦有了明確的財務規劃，也不用在上面投入太多時間，只需要每個月檢查一次，以確保規劃在目前依然適用。而隨著你的財務狀況改變，你也可以適時對其進行調整：例如在還清債務後，你可能會想將更多資產用於投資；而當你的收入被削減，你則需要暫時減少儲蓄。

財務規劃最初可能令你望而生畏，但在你規劃結束後，對財務狀況的熟悉掌握度會讓你感覺更好，尤其是當你看到自己正一點一點向財務目標邁進。

撰文︰涂宇佳

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