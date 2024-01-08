【藍十字專欄】裝修保險投保、索償須知　三種情況未必賠

▲ 裝修保險投保、索償須知 三種情況未必賠

裝修雖然是非常普遍的事，然而裝修工程往往涉及潛藏的風險，例如單位裝修時意外破壞廚房喉管、不小心鑽穿了樓下天花板的個案時有聽聞。一旦裝修工程發生意外，輕則導致財物損失，重則造成人命傷亡，甚或引致法律訴訟，戶主可能被追討天價賠償。因此，無論您正在計劃為家居打造新面貌、籌備新舖或辦公室的裝修、翻新或保養工程，一份周全的裝修保險是不可或缺，以保障自己和他人。

裝修保險保甚麼？

裝修保險主要包括「工程物料損毀保障」和「第三者責任保障」兩個保障範圍。

一般而言，「工程物料損毀保障」涵蓋因意外導致裝修單位內的工程物料（如地板、磁磚、牆紙、木器、潔具及其他相關裝修用料等）損失或損毀而提供的保障。

「第三者責任保障」則保障因進行裝修工程導致第三者身體受傷及／或財物損毀而負上的法律責任。因此，「第三者責任保障」對戶主來說非常重要。大家可以按照自己的需要，選擇單獨投保「第三者責任保障」，或同時投保兩種保障，這兩者做法在市場上都十分常見。除了為施工期間提供保障之外，裝修保險普遍亦包括在受保工程完成後，伸延保障至保養期內因執漏工序所引致的法律責任，保障期可長達12個月。

裝修保險投保、索償須知

選擇裝修保險產品的時候，受保人可因應工程合約的規模、金額及工程物料費用等因素選擇合適的保障計劃，同時亦應考慮自負額的比率和計算方法，自負額是受保人就每宗索償須自己承擔的損失，一般為指定金額或經核實後損失的若干百分比。另外，裝修保險保費及條款通常根據裝修內容訂定，保險公司有權拒絕賠償任何不在報價單上的工程。因此，保險公司可能要求投保人在投保前提交報價單，以作核保之用。

三種情況未必受保？

高樓齡

值得留意的是，裝修保險通常設有受保物業的樓齡限制，因為舊式大廈通常潛在很多結構上的問題，因此市場上一般只會承保30至50年以下的樓宇，超過上限或會被保險公司要求較高的保費（俗稱「加Loading」），方能承保。現時市場上有個別公司會承保樓齡高達45年的非住宅樓宇，及樓齡高達55年的住宅樓宇，較市場一般的承保樓齡為高，讓業主及租客有更靈活的選擇。

棚架工程

另外，不少裝修項目涉及棚架工程，如更換鋁窗、冷氣機或外牆喉管等，由於潛藏的風險較大，保費亦相應較高。大部分裝修保險只會保障使用棚架時發生的意外，而有關棚架的工程費用通常不可超過受保工程合約總金額的某個百分比，市場一般為15%至20%。舉例，如裝修工程合約總額為港幣500,000元，當中棚架工程金額以不超過工程合約總額20%計算，即為港幣100,000元。消費者宜要求裝修公司在報價單上清楚列明細項作據。要注意，搭建或拆卸棚架並不屬於裝修保險的保障範圍，裝修公司或負責棚架工程的單位通常會另行安排搭拆棚架的保險。

工程延誤

投保裝修保險時一般會訂明施工和完工日期，若工程有延誤，受保人應儘快通知保險公司延長受保期，支付額外保費以繼續獲得保障。否則保險公司有權拒絕賠償任何在延誤工程期間而引致的損失。

最後提提大家，若事故涉及建築物的公共範圍，責任可能會由建築物的物業管理公司承擔，所以在購買裝修保險之前，建議先諮詢物業管理公司，了解雙方的責任和保障範圍及要求，以策萬全。

【關於作者】周小斐 （Sylvia）為藍十字首席市場總監，在香港和大中華地區擁有20多年品牌推廣、業務開拓以及產品營銷的豐富經驗及專業知識。自加入藍十字以來，Sylvia致力推動和落實公司的企業傳訊、品牌營銷策略計劃以及產品研發項目。此前她曾服務於金融及消費產品等不同行業，並擔任高級行政職位。

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