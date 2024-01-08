8旬總裁不服老　退休轉行健身教練　「不讓年齡決定我是誰」

▲ 8旬總裁不服老，退休轉行健身教練，曾75歲徒步橫跨南加州的他說︰「老年人能做的比大多數人以為的還要多。」

「總裁」可能是最具多樣性的職業title，職場裏的風雲人物，偶像劇裏的多金帥哥⋯⋯但這次，總裁成為了你的健身教練，而且是80多歲的教練——Harry King在79歲時的通過一次偶然的機會成為健身教練，至今已有2年時間。在此之前，他曾是美國一家保險公司市場與行銷部門的退休副總裁。

「80只是一個數字，不是麼？」King表示，「你想怎麼來就怎麼來，我從來沒讓年齡成為決定我是誰的因素。」

曾75歲徒步橫跨南加州

King在一次偶然的機會下決定成為健身教練。

兩年前，在南加利福尼亞州的Greenville，King在當地體育場內看見一則招募健身教練的招牌——那一刻，他想嘗試新鮮事物的熱情之火熊熊燃起。

雖年近八旬， King卻不是個省事的人。他每過5年生日都會給自己找一些特別的事情——75歲時，King沿著Palmetto Trail徒步橫跨南加州。Palmetto Trail是南加州最長的步行道和自行車道，完工後總路程可達500哩，現已完成380哩越野路程的建設。

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King顯然對自己的體能自信十足，他向Fortune表示，看見健身教練招聘告示的那一刻，他腦子裏只有一個想法：這就是為我量身定做的工作。於是他迅速通過了相關資格證的考核，並順利入職。

「人們看到我可能會想，這個老東西能為我做什麼？但一旦我有機會與他們一起鍛煉，他們就會發現我有能力幫助他們完成健身過程；如果通過我的幫助，例如介紹不同器械、不同技術，能幫助他人擁有一個安全有效的健身之旅，那就太好了。」King表示。

高齡「健身房迷」 至今每周仍鍛煉5次

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周一和周五的早上，King會在Planet Fitness教授健身課程或一對一訓練。「我本身就是一個健身房迷，」King表示。

運動已經成為King生命的一部分，他堅持騎行、徒步以及戶外鍛煉多年。如今，健身工作外，King依然每周鍛煉5次，每次75～90分鐘，重點在靈活性以及力量訓練。「我希望能在逐漸老去的同時盡可能地運動，」他説。

他希望他積極的生活方式能夠動搖那些「老年人退休後只想隱居或獨處」的假設。

「我們只是老了，並不代表著我們應該每天坐在電視機前休息。」

而King的高齡反而給了他作為健身教練的獨特優勢——他更明白老年人會經受哪些身體問題，從而推導出年輕時應該如何彌補。「我們肯定聽過摔傷對老年人的危害——不少老年人能直接摔碎骨頭，」他説，「但我們可以通過鍛煉來增強骨頭的密度。」專家鼓勵老年人考慮肌肉和力量鍛煉，例如使用阻力帶或扭動來對抗與年齡相關的肌肉損失。

曾為公司副總裁 退休難阻個人事業追求

King自詡為社交活躍人類，他喜歡被他人環繞的社區氛圍。他曾經在美國的一個保險公司擔任行銷與市場部門的副總裁，並在90年代中期退休。之後他開始作為獨立商業導師幫助他人實現職業目標。

將白領夾克換成運動套裝是一個巨大的變化，但King這幫他保持積極心態，同時也給予了他隔代交流的樂趣。雖然教練與商業諮詢差別巨大，但共同點在於他們都能允許King幫助所有年齡層的人，從Z世代到嬰兒潮，從而實現他們的健身目標。

「我喜歡幫助他人，確保他們在健身途中使用正確的技巧，」他表示，「我希望他們能一直做我的回頭客，繼續健身之旅。」

King希望他的職業經歷能夠鼓勵退休的老年人在需要的情況下繼續以不同的身份工作——使用他們長期擁有的技能或經驗來幫助他人。他表示新奇的道路會在以後的生活中帶來回報，並鼓勵人們在發現有趣的事情時追隨自己的衝動。

能夠將自己的愛好變成晚年的職業，King覺得自己很幸運。「許多老年人希望繼續工作或想重返職場，我們的壽命比以前更長了，」他說。

「誰能想到我79歲的時候會開始新的職業生涯？當我85歲的時候，我會做什麼？我對此感到很興奮。」

King說，「老年人能做的比大多數人以為的還要多。」

撰文︰涂宇佳

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