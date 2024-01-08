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港人對股樓無信心　第四季信心指數再下跌　未來預期亦悲觀

個人增值 15:19 2024/01/08

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一項調查顯示，港人在消費者信心、購買房屋及投資股票三方面，都錄按季下跌，且持續在100分的分界線之下。反映未來看法的預期信心指數，亦繼續下跌。

2024年的港股未見有起息，投資者信心低落，而一項調查亦反映港人對股市的信心，在上一季持續下跌。

這項調查香港城市大學管理科學系統計諮詢中心公布，結果顯示，2023年第四季港人在消費者信心、購買房屋及投資股票三方面，都錄按季下跌，且持續在100分的分界線之下。反映未來看法的預期信心指數，亦繼續下跌。

這項消費者信心指數最高為200分，以100分為分界線，低於100代表信心不足。

香港消費者信心指數
項目2023年第四季較前一季
就業狀況98.5-4.3百分點
經濟發展88.1+0.3百分點
物價狀況74.3+2.3百分點
投資股票74.3-1.8百分點
購買房屋74.2+1.1百分點
整體86.6-0.2百分點
註︰滿分為200，低於100代表信心不足

去年第四季香港消費者信心指數錄得86.6，按季及按年微跌0.2%，相對而言保持穩定。

在6項分類中，消費者在購買房屋和投資股票的分指數，均在75分以下，分別為74.3及74.2，顯示消費者信心不足。購買房屋再次成為信心最低的分指數，表示港人對這方面最缺乏信心。

而就業狀況信心指數跌穿100，第四季跌至98.5，按季下跌4.3百分點，不過仍接近分界線100分，顯示受訪者的信心屬於中性。

另外，對物價狀況的信心指數為74.3，按季上升2.3；對經濟發展的信心指數也微升至88.1。

香港消費者信心預期指數
（反映未來3個月看法）
項目2023年第四季較前一季
生活（消費）狀況99.4+1.1百分點
就業狀況98.3-3.9百分點
經濟發展94.9+0.2百分點
投資股票76.9-1.2百分點
購買房屋76.0-0.5百分點
註︰滿分為200，低於100代表信心不足

反映對未來3個月看法的預期指數中，就業狀況轉趨悲觀，不過，市民對經濟發展預期有改善，指數按季微升，物價及生活消費狀況的預期指數亦按季上升。

此項調查為兩岸及港澳消費者信心指數調查，由各地大學共同完成。香港城市大學管理科學系以計算機隨機抽樣、電話訪問的形式，共訪問1000位年滿18歲並在本地常住的香港居民。

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