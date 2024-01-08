【機管局債券】創造3倍利息！做5厘定存　再抽4.25厘債券　長短高息通吃

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【人民幣定期存款】12個月再現3厘水平 3個月3.1厘速賺$4000 短息16.88厘新高
又有高息零售債券即將開售！本文教大家如何善用這次機會，抽機管局債之餘，再開立5厘高息定存，同時賺退款優惠，創造3倍利息！
機管局發行的4.25厘年利率零售債券，將於1月17日（下周三）開始接受認購，年期為2.5年。但今次總發行規模只有50億元，比過去政府發行的零售債券少，估計每人可抽中的金額不會太多。
|3款零售債券比較
|零售債券
|機管局債券2024
|綠色債券2023
|銀色債券2023
|保證年利率
|4.25厘
|4.75厘
|5厘
|每手
|1萬元
|預計每手收息（全期合共）
|2.5年共1062.5元
|3年共1425元
|3年共1500元
|派息頻率
|每季
|每半年
|每半年
|發行日期
|2024年2月5日
|2023年10月10日
|2023年8月18日
|發行額
|50億元
|200億元
|550億元
|有效申請
|/
|32.1萬份
|32.4萬份
50萬手料20萬人爭 實際收息少
上表可見，是次機管局債券較2023年的綠債及銀債都要少。以每手1萬元計算，50億元的總發行額，相當於50萬手，但中銀香港預計，最終或有約20萬人參與，建議有意申請者可申購3至5手（即3萬至5萬港元）。如果最終中了5手，全期合共收息約5300元，若只中2-3手，則全期收息約3000元。
資金鎖足2年半，區區數千元的利息，對大戶而言似乎聊勝於無。但實際上，「醉翁之意不在酒」，許多銀行的高息定期存款都要求為新資金，讀者可趁今次認購機管局債券，靈活調撥新資金，一部分買債、一部分做高息定期，抽不中債券的部分還可以做退款優惠，一舉多得。
|100萬元本金如何配置？
|資金配置
|年利率
|全期利息
|50萬元 --- 認購機管局債券（料中5手）
|4.25厘
（2.5年）
|約5310元
|50萬元 --- 定期存款
|5厘
（3個月）
|約6250元
|45萬元 --- 機管局債券退款優惠
|4.7厘
（3個月）
|約5300元
醉翁之意不在酒
若有100萬元新資金，買債券只佔整項資產的少數，假設以50萬元去認購機管局債，最終獲得5手，2.5年合共收息約5310元。另外50萬元以新資金優惠，做3個月5厘的定期存款，短短一季收息約6250元。
由於最初用50萬元認購機管局債，最終有45萬元退款（假設只中5手），這45萬元退款一般可視作新資金，或銀行會給予退款優惠，以目前45萬元（非新客戶）可做的4.7厘年利率計算，3個月再收息約5300元。
那麼，原本100萬元的資金，就可以收息合共近1.7萬元，相當於原本機管局債券利息的3倍。當然，其中有部分是要等2年半後才收足。至於放在定期存款的部分，可再等待3個月後到期，視乎利息環境再作調配。
3個月5厘真係有？
以下羅列出目前最新3個月港元定存，兩間銀行有5厘，其餘仍有不少在4.5厘以上，有不少屬新客戶／新資金優惠，因此可趁此次機管局發債，製造新資金做高息定期︰
|3個月港元定存最高5厘
|銀行
|最高年息
|存期
|起存額
|備註
|工銀亞洲
|5.0厘
|3個月
|10萬元-80萬元
|全新客戶分行新資金
|花旗
|5.0厘
|3個月
|5萬元
|需為花旗私人客戶業務新客戶，
並持有指定產品結存
|南商
|4.9厘
|3個月
|100萬元
|特選南商理財客戶新資金
|富邦
|4.8厘
|3個月
|50萬元
|手機銀行新資金
|交銀香港
|4.7厘
|3個月
|100萬元
|指定理財客戶之網上新資金
|工銀亞洲
|4.7厘
|98天
|300萬元
|理財金客戶於分行以全新資金開立
|創興
|4.7厘
|3個月
|50萬元
|全新客戶完成指定項目
|東亞
|4.7厘
|3個月
|10萬元
|全新顯卓理財客戶新資金
|招商永隆
|4.65厘
|3個月
|500萬元
|手機銀行開立
|工銀亞洲
|4.65厘
|3個月
|300萬元
|理財金客戶於網上或手機銀行開立
|集友
|4.65厘
|3個月
|100萬元
|於分行以新資金開立
|信銀國際
|4.6厘
|3個月
|10萬元
|CITIdiamond客戶手機新資金
|華僑銀行
|4.6厘
|3個月
|10萬元
|宏富理財客戶新資金
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欄名 : 存款收息