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【機管局債券】創造3倍利息！做5厘定存　再抽4.25厘債券　長短高息通吃

收息攻略 17:06 2024/01/08

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又有高息零售債券即將開售！本文教大家如何善用這次機會，抽機管局債之餘，再開立5厘高息定存，同時賺退款優惠，創造3倍利息！

又有高息零售債券即將開售！本文教大家如何善用這次機會，抽機管局債之餘，再開立5厘高息定存，同時賺退款優惠，創造3倍利息！

機管局發行的4.25厘年利率零售債券，將於1月17日（下周三）開始接受認購，年期為2.5年。但今次總發行規模只有50億元，比過去政府發行的零售債券少，估計每人可抽中的金額不會太多。

3款零售債券比較
零售債券機管局債券2024綠色債券2023銀色債券2023
保證年利率4.25厘4.75厘5厘
每手1萬元
預計每手收息（全期合共）2.5年共1062.5元3年共1425元3年共1500元
派息頻率每季每半年每半年
發行日期2024年2月5日2023年10月10日2023年8月18日
發行額50億元200億元550億元
有效申請/32.1萬份32.4萬份

50萬手料20萬人爭　實際收息少

上表可見，是次機管局債券較2023年的綠債及銀債都要少。以每手1萬元計算，50億元的總發行額，相當於50萬手，但中銀香港預計，最終或有約20萬人參與，建議有意申請者可申購3至5手（即3萬至5萬港元）。如果最終中了5手，全期合共收息約5300元，若只中2-3手，則全期收息約3000元。

資金鎖足2年半，區區數千元的利息，對大戶而言似乎聊勝於無。但實際上，「醉翁之意不在酒」，許多銀行的高息定期存款都要求為新資金，讀者可趁今次認購機管局債券，靈活調撥新資金，一部分買債、一部分做高息定期，抽不中債券的部分還可以做退款優惠，一舉多得。

100萬元本金如何配置？
資金配置年利率全期利息
50萬元 --- 認購機管局債券（料中5手）4.25厘
（2.5年）		約5310元
50萬元 --- 定期存款5厘
（3個月）		約6250元
45萬元 --- 機管局債券退款優惠4.7厘
（3個月）		約5300元

醉翁之意不在酒

若有100萬元新資金，買債券只佔整項資產的少數，假設以50萬元去認購機管局債，最終獲得5手，2.5年合共收息約5310元。另外50萬元以新資金優惠，做3個月5厘的定期存款，短短一季收息約6250元。

由於最初用50萬元認購機管局債，最終有45萬元退款（假設只中5手），這45萬元退款一般可視作新資金，或銀行會給予退款優惠，以目前45萬元（非新客戶）可做的4.7厘年利率計算，3個月再收息約5300元。

那麼，原本100萬元的資金，就可以收息合共近1.7萬元，相當於原本機管局債券利息的3倍。當然，其中有部分是要等2年半後才收足。至於放在定期存款的部分，可再等待3個月後到期，視乎利息環境再作調配。

3個月5厘真係有？

以下羅列出目前最新3個月港元定存，兩間銀行有5厘，其餘仍有不少在4.5厘以上，有不少屬新客戶／新資金優惠，因此可趁此次機管局發債，製造新資金做高息定期︰

3個月港元定存最高5厘
銀行最高年息存期起存額備註
工銀亞洲5.0厘3個月10萬元-80萬元全新客戶分行新資金
花旗5.0厘3個月5萬元需為花旗私人客戶業務新客戶，
並持有指定產品結存
南商4.9厘3個月100萬元特選南商理財客戶新資金
富邦4.8厘3個月50萬元手機銀行新資金
交銀香港4.7厘3個月100萬元指定理財客戶之網上新資金
工銀亞洲4.7厘98天300萬元理財金客戶於分行以全新資金開立
創興4.7厘3個月50萬元全新客戶完成指定項目
東亞4.7厘3個月10萬元全新顯卓理財客戶新資金
招商永隆4.65厘3個月500萬元手機銀行開立
工銀亞洲4.65厘3個月300萬元理財金客戶於網上或手機銀行開立
集友4.65厘3個月100萬元於分行以新資金開立
信銀國際4.6厘3個月10萬元CITIdiamond客戶手機新資金
華僑銀行4.6厘3個月10萬元宏富理財客戶新資金
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