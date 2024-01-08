【機管局債券】創造3倍利息！做5厘定存　再抽4.25厘債券　長短高息通吃

▲ 又有高息零售債券即將開售！本文教大家如何善用這次機會，抽機管局債之餘，再開立5厘高息定存，同時賺退款優惠，創造3倍利息！

又有高息零售債券即將開售！本文教大家如何善用這次機會，抽機管局債之餘，再開立5厘高息定存，同時賺退款優惠，創造3倍利息！

機管局發行的4.25厘年利率零售債券，將於1月17日（下周三）開始接受認購，年期為2.5年。但今次總發行規模只有50億元，比過去政府發行的零售債券少，估計每人可抽中的金額不會太多。

3款零售債券比較 零售債券 機管局債券2024 綠色債券2023 銀色債券2023 保證年利率 4.25厘 4.75厘 5厘 每手 1萬元 預計每手收息（全期合共） 2.5年共1062.5元 3年共1425元 3年共1500元 派息頻率 每季 每半年 每半年 發行日期 2024年2月5日 2023年10月10日 2023年8月18日 發行額 50億元 200億元 550億元 有效申請 / 32.1萬份 32.4萬份

50萬手料20萬人爭 實際收息少

上表可見，是次機管局債券較2023年的綠債及銀債都要少。以每手1萬元計算，50億元的總發行額，相當於50萬手，但中銀香港預計，最終或有約20萬人參與，建議有意申請者可申購3至5手（即3萬至5萬港元）。如果最終中了5手，全期合共收息約5300元，若只中2-3手，則全期收息約3000元。

資金鎖足2年半，區區數千元的利息，對大戶而言似乎聊勝於無。但實際上，「醉翁之意不在酒」，許多銀行的高息定期存款都要求為新資金，讀者可趁今次認購機管局債券，靈活調撥新資金，一部分買債、一部分做高息定期，抽不中債券的部分還可以做退款優惠，一舉多得。

100萬元本金如何配置？ 資金配置 年利率 全期利息 50萬元 --- 認購機管局債券（料中5手） 4.25厘

（2.5年） 約5310元 50萬元 --- 定期存款 5厘

（3個月） 約6250元 45萬元 --- 機管局債券退款優惠 4.7厘

（3個月） 約5300元

醉翁之意不在酒

若有100萬元新資金，買債券只佔整項資產的少數，假設以50萬元去認購機管局債，最終獲得5手，2.5年合共收息約5310元。另外50萬元以新資金優惠，做3個月5厘的定期存款，短短一季收息約6250元。

由於最初用50萬元認購機管局債，最終有45萬元退款（假設只中5手），這45萬元退款一般可視作新資金，或銀行會給予退款優惠，以目前45萬元（非新客戶）可做的4.7厘年利率計算，3個月再收息約5300元。

那麼，原本100萬元的資金，就可以收息合共近1.7萬元，相當於原本機管局債券利息的3倍。當然，其中有部分是要等2年半後才收足。至於放在定期存款的部分，可再等待3個月後到期，視乎利息環境再作調配。

3個月5厘真係有？

以下羅列出目前最新3個月港元定存，兩間銀行有5厘，其餘仍有不少在4.5厘以上，有不少屬新客戶／新資金優惠，因此可趁此次機管局發債，製造新資金做高息定期︰

3個月港元定存最高5厘 銀行 最高年息 存期 起存額 備註 工銀亞洲 5.0厘 3個月 10萬元-80萬元 全新客戶分行新資金 花旗 5.0厘 3個月 5萬元 需為花旗私人客戶業務新客戶，

並持有指定產品結存 南商 4.9厘 3個月 100萬元 特選南商理財客戶新資金 富邦 4.8厘 3個月 50萬元 手機銀行新資金 交銀香港 4.7厘 3個月 100萬元 指定理財客戶之網上新資金 工銀亞洲 4.7厘 98天 300萬元 理財金客戶於分行以全新資金開立 創興 4.7厘 3個月 50萬元 全新客戶完成指定項目 東亞 4.7厘 3個月 10萬元 全新顯卓理財客戶新資金 招商永隆 4.65厘 3個月 500萬元 手機銀行開立 工銀亞洲 4.65厘 3個月 300萬元 理財金客戶於網上或手機銀行開立 集友 4.65厘 3個月 100萬元 於分行以新資金開立 信銀國際 4.6厘 3個月 10萬元 CITIdiamond客戶手機新資金 華僑銀行 4.6厘 3個月 10萬元 宏富理財客戶新資金

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