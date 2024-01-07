交稅限期將至！「零息」稅貸留意條件 2厘以下門檻高 留意4件事 個人增值 09:00 2024/01/07 分享： 分享： 又到了交稅季節，正為大額稅款頭痛？雖然過去一年息口不斷上升，但稅貸市場仍有平錢可借，甚至出現「零息」稅貸，究竟有何條件？今集《理財最前線》，教你申請低息稅貸要注意的4項細節，即用2分鐘睇片︰ 理財最前線 交稅限期將至！「零息」稅貸留意條件 2厘以下門檻高 留意4件事 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 理財最前線 最新專欄文章 更多 交稅優惠如何賺到盡？合併交稅、回贈最大化 2023/12/31 交稅優惠如何賺到盡？合併交稅、回贈最大化 北上消費受騙／不小心過錯數？3大渠道 教你如何投訴追回 2023/12/24 北上消費受騙／不小心過錯數？3大渠道 教你如何投訴追回 台灣高鐵攻略 國際旅客二人同行一人免費 兌票注意事項 2023/12/17 台灣高鐵攻略 國際旅客二人同行一人免費 兌票注意事項 【北上消費】教你解鎖優惠券「高級玩法」 3折歎美食（附退款方法） 2023/12/10 【北上消費】教你解鎖優惠券「高級玩法」 3折歎美食（附退款方法） 日本旅遊必備3個APP！自製明信片話咁易、Call車唔靠Uber 2023/12/03 日本旅遊必備3個APP！自製明信片話咁易、Call車唔靠Uber 免息貸款 私人貸款 滙豐控股（00005） 大新銀行集團（02356） 恒生銀行（00011） 銀行 定期存款 稅務貸款