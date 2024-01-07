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交稅限期將至！「零息」稅貸留意條件　2厘以下門檻高　留意4件事

個人增值 09:00 2024/01/07

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又到了交稅季節，正為大額稅款頭痛？雖然過去一年息口不斷上升，但稅貸市場仍有平錢可借，甚至出現「零息」稅貸，究竟有何條件？今集《理財最前線》，教你申請低息稅貸要注意的4項細節，即用2分鐘睇片︰

理財最前線
交稅限期將至！「零息」稅貸留意條件　2厘以下門檻高　留意4件事
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欄名 : 理財最前線

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