MPF強積金帳戶太多數不清？三步輕鬆整合

▲ 只須跟從以下三個簡單步驟，就能輕鬆整合強積金帳戶。

有不少大學生在享受校園生活的同時，亦會做兼職賺外快。強積金條例規定，僱主須安排年滿18歲至64歲，受僱60日或以上的全職及兼職僱員，在受僱首60日內登記參加強積金計劃，有部分「積金好僱主」更會「行多一步」，關顧年青人的退休福祉，即使兼僱員工工作不超過60日，亦為他們供強積金。所以這些在求學階段已成為強積金計劃成員的年青朋友，踏入社會工作後可能已擁有多於一個強積金帳戶。同時持有多個強積金帳戶，除了不便管理外，亦令他們難以及早制定全面的投資策略，甚至在畢業後遺忘了這些退休儲備。

其實將多個個人帳戶整合至心儀的受託人及計劃並不困難，只須跟從以下三個簡單步驟，就能輕鬆整合強積金帳戶。

步驟一：查閱強積金受託人寄給你的信件、登入你的網上強積金帳戶，或致電強積金受託人查詢個人帳戶的計劃名稱及帳戶號碼。

如果不清楚自己總共有多少個強積金個人帳戶，亦可透過積金局的「個人帳戶電子查詢」網站或流動應用程式申請成為「個人帳戶電子查詢」服務的用戶，以便查詢個人帳戶紀錄。

步驟二：當整合個人帳戶時可以參考積金局網站的公開紀錄冊及強積金基金平台，選定心儀的強積金受託人及計劃。

揀選時應考慮受託人及有關服務提供者的服務範疇及水準、基金是否符合自己的投資需要及提供足夠選擇，收費水平及基金表現。

步驟三：填妥「計劃成員整合個人帳戶申請表」，遞交給已選定的受託人。

收到受託人發出的「轉移結算書」及「轉移確認書」內容後，小心核對並確保金額及帳戶資料正確。

整合帳戶涉及買賣基金及轉移累算權益，過程中一般會出現約一至兩個星期的投資空檔，計劃成員須留意。

積金局

熱線：2918 0102

www.mpfa.org.hk

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