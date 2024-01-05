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定期存款2024有三重驚喜！20厘點登記？仲有5厘好過買債？

收息攻略 20:30 2024/01/05

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踏入2024年，定期存款市場馬上有三重驚喜，驚現20厘全城新高？3個月5厘高息繼續有，好過買債？恒生重返活期戰場推高息優惠？想知詳情，即用2分鐘睇2024三重驚喜大發現︰

ET至高息
定期存款3重驚喜　20厘點登記？仲有5厘好過買債？
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欄名 : 存款收息

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