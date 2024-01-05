定期存款2024有三重驚喜！20厘點登記？仲有5厘好過買債？ 收息攻略 20:30 2024/01/05 分享： 分享： 踏入2024年，定期存款市場馬上有三重驚喜，驚現20厘全城新高？3個月5厘高息繼續有，好過買債？恒生重返活期戰場推高息優惠？想知詳情，即用2分鐘睇2024三重驚喜大發現︰ ET至高息 定期存款3重驚喜 20厘點登記？仲有5厘好過買債？ 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 存款收息 最新專欄文章 更多 【定期存款2024】13銀行高過4.5厘 好過4.25厘零售債券？｜一文看清1月份最新定存 2024/01/05 【定期存款2024】13銀行高過4.5厘 好過4.25厘零售債券？｜一文看清1月份最新定存 【定期存款】12個月4.55厘 僅餘10銀行有4厘 鎖定$45,500被動收入！ 2024/01/05 【定期存款】12個月4.55厘 僅餘10銀行有4厘 鎖定$45,500被動收入！ 【定期存款】6個月4.8厘收息$24,000 現有資金4.65厘 2024/01/05 【定期存款】6個月4.8厘收息$24,000 現有資金4.65厘 【定期存款】3個月最高5厘 現有資金4.7厘 美元5.5厘繼續有 2024/01/05 【定期存款】3個月最高5厘 現有資金4.7厘 美元5.5厘繼續有 50萬元定期存款｜現有資金賺$21,500 5厘繼續有 8銀行長息4厘 2024/01/05 50萬元定期存款｜現有資金賺$21,500 5厘繼續有 8銀行長息4厘 退休規劃產品 退休組合 財富及退休規劃 財富及資產管理 恒生銀行（00011） 工銀亞洲 花旗銀行 收息產品 被動收入 儲蓄